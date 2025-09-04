RIPPLE (XRP)

XRP 3 Doların Altında Sıkışıp Kaldı: Gözler 3,30 Dolarlık Kırılma Seviyesinde

Özet

  • XRP, büyük yatırımcıların alımıyla hacim artışı yaşadı.
  • Fiyat, 3 dolar altında sıkışıp 3,30 doları bekliyor.
  • Analistler, uzun vadede yükseliş potansiyeli görüyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

XRP, son 24 saatte 2,81 ile 2,87 dolar gibi dar bir aralıkta işlem görürken, büyük yatırımcıların 340 milyon XRP biriktirmesi dikkat çekiyor. Kurumsal yatırımcıların Temmuz ayından bu yana yaklaşık 1,9 milyar dolarlık XRP’yi elden çıkarmasına rağmen, bu birikim süreci piyasada belirgin bir hareketlilik yaratıyor. Öyle ki, 1 Eylül’de XRP Ledger üzerindeki toplam işlem hacmi 2,15 milyar XRP’ye ulaşarak normal günlük aktivitenin iki katından fazlasına çıktı. Bu ani artış, piyasada ciddi bir hareketliliğe işaret ediyor.

Alt Başlıklar
XRP’nin GeleceğiPsikolojik Seviyeler

XRP’nin Geleceği

Analistler XRP’nin geleceği konusunda farklı görüşlere sahip. Bazıları, simetrik üçgen gibi teknik formasyonlara dayanarak fiyatın 7-13 dolar aralığına yükselebileceğini öngörürken, diğerleri ise anahtar direnç trend çizgilerinin altında fiyatın momentum kaybedebileceği konusunda uyarıyor.

Öte yandan XRP dün, 2,84 dolar seviyesinde açıldı ve hafif bir artışla 2,85 dolardan kapandı. Gün içinde 2,79 dolara kadar geriledikten sonra 2,87 dolara yükseldi. Teknik olarak, XRP için kilit destek seviyesi 2,82 dolar olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin altında 2,70 ve 2,50 dolar destekleri bulunuyor. Yukarı yönde ise 2,86-2,88 dolar bölgesi güçlü bir direnç oluşturmaya devam ediyor.

Psikolojik Seviyeler

Piyasanın gözü, XRP için psikolojik bir engel olan 3,00 dolarlık seviyede. Teknik analize göre, asıl yükselişin tetiklenmesi ve daha yüksek hedeflere ulaşılması için 3,30 dolar seviyesinin kırılması gerekiyor. Göreceli Güç Endeksi (RSI) 50’lerin ortasında seyrediyor, bu da nötr bir eğilimle hafif bir yükseliş sinyali veriyor. MACD histogramı ise boğa yönlü bir kesişmeye doğru ilerliyor. Bu durum, hacimlerin devam etmesi halinde momentumun artabileceğine işaret ediyor.

Yatırımcılar ve analistler, XRP’nin geleceği için birkaç önemli gelişmeyi yakından takip ediyor: Fiyat baskısı altında 2,82 dolar desteğinin korunup korunamayacağı, sırasıyla 2,86-2,88 dolar, 3,00 dolar ve 3,30 dolar seviyelerinin aşılmasıyla bir kırılma formasyonu oluşup oluşmayacağı, kurumsal satışlara karşı balinaların devam eden birikim süreci ve ABD Merkez Bankası (Fed) politikaları gibi makroekonomik ve yasal gelişmeler.

Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
