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Dünyaca Ünlü Milyarder Yatırımcı Açıkladı: Bitcoin Ne Zaman Değerlenecek?

Dünya üzerinde geçmişten günümüze yatırımcı sayısı inanılmaz boyutlara ulaşan Bitcoin için dünyaca ünlü zenginler de yorumlarını yapmaktan çekinmiyor.
00:30
11 Ekim 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Amerikalı milyarder Hedge fon yöneticisi Paul Tudor Jones Bitcoin yatırımcıları arasında bulunuyor. Peki diğer büyük yatırımcıların BTC’ye yaklaşımı nedir? Tudor Investment Corporation’ın kurucusu Paul Tudor Jones II, verdiği bir röportajda hala çok küçük bir Bitcoin miktarına sahip olduğunu söyledi. En son 13F dosyalarına göre, hedge firmasının yönetim altında 24 milyar doların üzerinde varlığı var.

Genel olarak, Paul Tudor’un bir trend takipçisi olduğuna inanılıyor, bu da düşüş trendinde bir yatırım aracını elinde tutmadığı anlamına geliyor. Paul Tudor’un arka planında “kaybedenler ortalama kaybeder” yazan bir poster bulunan ünlü bir resmi bulunuyor ve temelde dolar-maliyet ortalaması gibi popüler stratejilere inanmadığı bilinir. Bitcoin için bir istisna yapmış olabilir ve yine de küçük bir miktar Bitcoin’i elinde tutuyor olabilir.

Paul verdiği röportajda şöyle söyledi:

Çok fazla paranın olduğu bir zamanda, ki bu yüzden enflasyon ve çok fazla mali harcamamız olacak, kripto gibi bir şey, özellikle Bitcoin ve Ethereum, sınırlı bir miktarlarına bağlı olarak, bir noktada, çok daha değerli olacak. Bunun ne zaman olacağını bilmiyorum ama bir değere sahip olacak.

Bireysel, Kurumsal ve Ötesi

Dünyaca ünlü firmalardan olan MicroStrategy’nin kurucu ortağı Michael Saylor, en tanınmış Bitcoin balinası olarak kabul ediliyor. Son olarak MicroStrategy, Güvenlik ve Borsa Komisyonu’na yaptığı 8-k formundaki başvuruya göre bilançosuna 301 BTC ekledi.

2020’de agresif bir şekilde Bitcoin satın almaya başladılar ve zorluklara rağmen HODL yapmayı planlıyorlar. Saylor’a göre, MicroStrategy firması şu anda ortalama 30.639 dolar fiyatla 130.000 BTC tutuyor.

Sadece bireyler ya da kurumlar değil, Bitcoin HODLers listesinde bir ülke de var. Başkan NayibBukele, Eylül 2021’de El Salvador’un ilk 200 Bitcoin’ini satın aldığını bir tweet ile duyurdu. En son satın alma işlemi 1 Temmuz 2022’de, ülkenin her biri 19.000 dolardan 80 BTC daha satın almasıyla gerçekleşti.

Başkanın Bitcoin alımlarını takip eden bir web sitesi olan Nayib tracker’a göre, ülkenin toplam varlığı ortalama 45.004 dolar fiyatla 2381 BTC’de duruyor. El Salvador’un elindeki Bitcoin %57 geriledi ama başkan Nayib Bukele pes etmiyor.

Shark Tank yatırımcısı Kevin O’Leary, kripto ve Bitcoin’in benimsenmesi konusunda iyimser. Özel bir röportajda Solana, Bitcoin ve Polygon gibi kriptolarda 32 pozisyonu olduğunu açıkladı. 2017’de kripto paraları eleştirenler arasındaydı, ancak insanların kriptoya olan ilgileri arttığında ve uluslararası ödemeler için stablecoinlerin verimliliğini fark ettiğinde görüşünü değiştirdi.

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