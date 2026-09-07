XRP Ledger, BatchV1_1 güncellemesinde kritik eşeğe yaklaştı

XRP Ledger ağında uzun süredir beklenen BatchV1_1 güncellemesi, etkinleşme için gereken doğrulayıcı desteğine yaklaşmış durumda. Topluluk içindeki paylaşımlara göre değişikliğe destek veren doğrulayıcı oranı yaklaşık %68 seviyesine ulaştı. Ağ kuralları gereği bu oranın %80 eşiğini aşması ve iki hafta boyunca kesintisiz korunması gerekiyor.

Etkinleşme için iki haftalık eşik izlenecek

Mevcut tablo, güncellemenin eylül sonuna kadar devreye alınabileceğine işaret etse de süreç henüz kesinleşmedi. Destek oranı %80’in üzerine çıktıktan sonra iki hafta boyunca bu seviyenin altına inmezse değişiklik otomatik olarak etkinleşecek. Oranın yeniden eşik altına gerilemesi halinde ise iki haftalık sayaç baştan başlayacak.

BatchV1_1, yılın başlarında kritik bir hata tespit edilmesinin ardından devre dışı bırakılan ilk Batch sürümünün güncellenmiş versiyonu olarak öne çıkıyor. Söz konusu değişiklik, 6 Ağustos’ta yayımlanan XRP Ledger yazılımının 3.3.0 sürümüne dahil edildi.

Topluluk üyeleri, Batch güncellemesinin XRP ekosisteminde çok sayıda yeni kullanım alanının önünü açabileceğini vurguluyor.

Geliştiriciler için işlem paketleme imkanı

Güncellemenin temel amacı, geliştiricilerin birden fazla işlemi tek bir yapı içinde birleştirebilmesini sağlamak. XRP Ledger üzerinde şimdiye kadar ayrı işlemleri doğrudan tek seferde bir araya getirmek mümkün değildi. BatchV1_1 ile birlikte geliştiriciler, tek bir işlem içinde en fazla sekiz farklı işlemi paketleyebilecek.

Bu yapı, zincir üzerindeki farklı adımlar arasındaki bağımlılıkların daha net tanımlanmasına imkan verecek. Böylece bazı uygulamalar için karmaşık ek altyapı kurma ihtiyacının azalması bekleniyor. XRP Ledger, XRP’nin çalıştığı açık kaynaklı blokzincir ağı olarak ödeme ve varlık transferi odaklı yapısıyla biliniyor.

Mini sözlük: BatchV1_1, birden fazla işlemin tek bir işlem paketi içinde birlikte yürütülmesini amaçlayan XRPL değişikliğidir. Bu yapı, özellikle bir işlemin sonucuna bağlı başka adımlar içeren uygulamalarda teknik süreci sadeleştirebilir.

XRPL doğrulayıcısı Vet, geliştiricilerin bu işlevi uzun süredir beklediğini, özelliğin hizmetler için doğrudan ücretlendirmeyi kolaylaştırabileceğini aktarıyor.

Destek oranı belirleyici olacak

Önümüzdeki günlerde asıl belirleyici unsur doğrulayıcı desteğinin hangi hızla artacağı olacak. %68 seviyesindeki destek önemli bir ilerleme anlamına gelse de güncellemenin yürürlüğe girmesi için tek başına yeterli değil. Bu nedenle ağdaki oylama dinamikleri ve doğrulayıcıların tutumu yakından izleniyor.

BatchV1_1’in kabul edilmesi halinde, XRP Ledger üzerinde geliştirilen uygulamaların işlem akışında daha esnek tasarımlar öne çıkabilir. Buna karşın resmi etkinleşme için ağın teknik koşullarının eksiksiz biçimde sağlanması gerekecek.