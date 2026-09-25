Cardano (ADA)

Cardano, son yükselişin ardından ilk 10’a dönüş ihtimalini korudu

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Cardano, son haftalardaki toparlanmayla yeniden ilk 10'a yaklaşmış görünüyor.
  • 📈 $ADA son 7 günde %16,7, son 30 günde ise %17,4 yükseldi.
  • 🛢️ Petrol fiyatlarındaki gerileme ve risk iştahındaki artış piyasayı destekledi.
  • 🏦 Fed'in 25 baz puanlık faiz artışı, yükselişin kalıcılığı açısından baskı unsuru olmaya devam etti.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Cardano son dönemde sert dalgalanmalar yaşayan kripto varlıklar arasında yer aldı. ADA, Aralık 2024’te 1,21 dolara kadar yükseldikten sonra güçlü bir düzeltmeyle karşılaştı ve piyasa değeri sıralamasında kısa süreliğine ilk 20 dışına geriledi. Son veriler ise fiyat görünümünde yeniden toparlanmaya işaret etti.

İçindekiler
1 Son yükselişte piyasa geneli etkili oldu
2 Petrol fiyatları ve jeopolitik gelişmeler öne çıktı
3 Faiz artırımı yükselişin önünde engel oluşturabilir

Son yükselişte piyasa geneli etkili oldu

CoinGecko verilerine göre ADA son 24 saatte %2,9, son 7 günde %16,7, son 14 günde %18 ve son 30 günde %17,4 değer kazandı. CoinGecko, kripto varlıkların fiyat, hacim ve piyasa değeri verilerini izleyen küresel veri platformları arasında bulunuyor.

Cardano’daki hareketin büyük ölçüde piyasa genelindeki iyimserlikle bağlantılı olduğu değerlendiriliyor. Bitcoin‘in bu ay içinde kısa süreliğine 87.000 dolar seviyesine çıkması, daha geniş kripto piyasasında da alımları destekledi. Bu tablo, yalnızca ADA’ya özgü bir yükselişten çok, riskli varlıklara yönelen genel eğilimin yansıması olarak öne çıktı.

ADA son 24 saatte %2,9, son haftada %16,7 ve son bir ayda %17,4 yükseldi.

Petrol fiyatları ve jeopolitik gelişmeler öne çıktı

Piyasadaki son ivmenin arka planında enerji fiyatlarındaki hareketlilik de yer aldı. İran’ın taleplerinin karşılanması halinde Hürmüz Boğazı’nın açılmasına yönelik mesajları sonrası petrol fiyatlarında geri çekilme görüldü. Bölgedeki çatışma nedeniyle dalgalı seyreden enerji maliyetleri, enflasyon görünümünü doğrudan etkileyen başlıklar arasında kalmayı sürdürdü.

Kripto varlıklar son yıllarda makroekonomik verilerle daha güçlü bağ kuruyor. Petrol fiyatlarındaki gerileme, enflasyon baskısının hafiflemesine katkı sunarsa risk iştahında yeniden artış görülebilir. Bu senaryoda ADA dahil olmak üzere büyük altcoin’lerin piyasa değeri sıralamasında yukarı yönlü hareket alanı bulabileceği değerlendiriliyor.

Faiz artırımı yükselişin önünde engel oluşturabilir

Buna karşın yükselişin kalıcı olup olmayacağı konusunda belirsizlik sürüyor. ABD Merkez Bankası enflasyondaki artışa karşı politika faizini 25 baz puan artırdı. Daha yüksek faiz, borçlanma maliyetlerini yükselttiği için yatırımcıların daha temkinli davranmasına yol açabiliyor ve bu durum kripto piyasasında düzeltme riskini artırabiliyor.

ABD Merkez Bankası’nın 25 baz puanlık faiz artışı, kripto piyasasında risk iştahını sınırlayabilecek gelişmeler arasında yer aldı.

Önümüzdeki günlerde ABD ile İran arasında bir anlaşma ihtimali yakından izleniyor. Tarafların yedi gün içinde uzlaşmaya varması halinde petrol fiyatlarında daha dengeli bir görünüm oluşabilir. Böyle bir gelişme, enflasyon baskısını hafifletirse para politikasına ilişkin beklentiler de değişebilir.

Bu çerçevede Cardano’nun yeniden ilk 10 kripto varlık arasına girip giremeyeceği, yalnızca kendi fiyat performansına değil, makroekonomik koşullara ve jeopolitik başlıklara da bağlı görünüyor. Kısa vadede yükseliş ivmesi korunmuş olsa da yüksek oynaklık nedeniyle sert geri çekilme olasılığı masada kalıyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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