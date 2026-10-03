Ekim ayına güçlü giriş yapan kripto piyasasında ETF akışları öne çıktı

Kripto para piyasası ekim ayına güçlü bir üçüncü çeyreğin ardından girdi. Eylülün son haftalarında dalgalı bir görünüm oluşsa da Bitcoin ve Ethereum ayı yaklaşık yüzde 7 artışla tamamladı. Solana, haziran diplerinden bu yana sergilediği toparlanmayla öne çıkarken, Bitcoin hakimiyetinin yüzde 60’ın altına gerilemesi büyük altcoinlerde katılımın arttığına işaret etti.

Bitcoin’de ETF talebi ve faiz baskısı aynı anda öne çıktı

Bitcoin, eylül sonunda 83.000 ile 84.000 dolar aralığında işlem gördü. Ay içinde kısa süreliğine 87.000 doların üzerine çıkan varlıkta kurumsal talep destekleyici unsur oldu. ABD spot Bitcoin ETF’leri, 25 Eylül’de sona eren haftada 2,4 milyar dolar giriş çekti. Bu veri, Ekim 2025’ten bu yana görülen en güçlü haftalık akış olarak kayda geçti.

Buna karşılık yükselen tahvil getirileri ve kar satışları, piyasanın daha net bir yukarı hareket kurmasını sınırladı. 19 Ağustos’tan bu yana Bitcoin ETF ürünlerine toplam 4,9 milyar dolar giriş gerçekleşti. JPMorgan analistleri Bitcoin için yaklaşık 85.000 doları ortalama üretim maliyeti açısından önemli bir referans seviye olarak değerlendiriyor.

JPMorgan, ABD’nin en büyük bankalarından biri olarak küresel piyasalarda sık izlenen araştırmalar yayımlıyor. Analistlerin dikkat çektiği üretim maliyeti tahmini, ağ zorluğu, elektrik fiyatları ve donanım verimliliği gibi etkenlere göre değişebiliyor.

Fidelity Investments küresel makro direktörü Jurrien Timmer, kendi modeline dayanan uzun vadeli senaryoda Bitcoin’in 2029’a kadar 300.000 dolara ulaşabileceğini öngörüyor.

Teknik görünüm konusunda ise ortak bir görüş oluşmuş değil. Benjamin Cowen, yatırımcıların geleneksel dört yıllık döngü kalıplarından çok Bitcoin’in güncel grafik yapısına odaklanması gerektiğini savunuyor. Cowen, haftalık kapanışların piyasanın bir sonraki evresini anlamak açısından belirleyici olabileceğini vurguluyor.

Ethereum’da gözler 6 Ekim test ağına çevrildi

Ethereum, ağustos ayındaki güçlü yükselişin ardından eylülde de yaklaşık yüzde 7 değer kazandı ve ayı 2.650 ile 2.700 dolar aralığında kapattı. Kurumsal tarafta da dikkat çekici hareketler görüldü. Arkham Intelligence verilerine göre BlackRock’ın spot Ethereum ETF ürünleri 20 günlük dönemde 1,5 milyar doların üzerinde ETH alımı yaptı.

Ethereum için bir sonraki önemli başlık, Glamsterdam güncellemesinin test süreci olacak. İlk halka açık test ağının 6 Ekim’de başlaması planlanıyor.

Mini sözlük: Test ağı, bir blokzincir güncellemesinin gerçek ağdan önce denendiği ortamdır. Geliştiriciler bu aşamada hataları ve uyumluluk sorunlarını tespit etmeyi amaçlar.

Ali Martinez, benzer bir formasyondan çıkan önceki kırılmanın üç günde yüzde 31 yükseliş getirdiğini, 2.474 dolar üzerindeki hareketin 3.000 dolar senaryosunu güçlendirebileceğini belirtiyor.

XRP’de kurumsal ilgi sürerken düzenleyici başlıklar izleniyor

XRP, 23 Eylül’de 1,66 dolara kadar yükseldikten sonra ay sonunda 1,48 ile 1,55 dolar bandına çekildi. 26 Eylül’de sona eren haftada yüzde 10,4 artış kaydetti. ABD spot XRP ETF’leri ise 25 Eylül itibarıyla üst üste 11 hafta giriş gördü ve toplam giriş 1,79 milyar dolara ulaştı.

Buna rağmen XRP için mevsimsel eğilimler Bitcoin kadar tutarlı görünmüyor. Santiment verileri, olumlu ve olumsuz yorum oranının 0,67’ye gerilediğini gösterdi. ABD’de Senato’nun 16 Eylül’de CLARITY Act düzenlemesini usul oylamasında ilerletememesi de daha geniş kripto piyasası açısından yakın vadeli bir başlığın zayıflamasına yol açtı.

Şirket tarafında Evernorth, hissedar oylamasını tamamladı ve halka açık bir XRP hazine şirketine dönüşme planı kapsamında SEC’e ek belgeler sundu. Şirket, işlemin tamamlanmasının ardından 473 milyon adede kadar XRP tutmayı öngörüyor.