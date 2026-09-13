Hyperliquid’de 75 dolar desteği, 90 dolar direnci öne çıktı

Hyperliquid‘in HYPE tokeni, 90 dolar sınırına yaklaştıktan sonra geri çekilerek 77 ile 80 dolar aralığına indi. Son yükseliş dalgasında daha önce direnç olarak izlenen 75 doların aşılması, fiyatı 6 Eylül’de yaklaşık 89,60 dolarla tarihi zirveye taşıdı. Ancak bu seviyenin ardından ivme zayıfladı ve piyasa kısa vadeli düzeltme sürecine girdi.

Destek bölgesi yakından izleniyor

Teknik analizlerde 77 ile 80 dolar bandı ilk önemli destek alanı olarak öne çıkıyor. Daha geniş tabloda ise 70 ile 75 dolar aralığı, hem önceki destek seviyeleri hem de Fibonacci geri çekilme oranları nedeniyle kritik bir bölge olarak değerlendiriliyor. Bu alanın korunması halinde yükseliş yapısının tamamen bozulmadığı görüşü ağırlık kazanıyor.

HypedLaunches, 12 saatlik grafikte 77 ile 80 dolar aralığını önemli destek olarak izlerken yükselen kanal yapısının korunduğuna dikkat çekiyor.

Piyasada bu tür teknik eşiklerin öne çıkması, yatırımcıların yalnızca fiyatı değil yapısal seviyeleri de daha yakından izlemesine yol açıyor. Geleneksel piyasalar karmaşık aracı kurumlarla yavaşlarken, devasa bir değişim yaşanıyor: Wall Street, Web3’e taşınıyor. Yatırımcılar artık büyük ABD şirketlerinin hisselerini, altın ve gümüşü doğrudan kripto cüzdanlarında tutmak için 1stepSwap gibi platformlara yöneliyor. Gerçek dünya varlıklarını blockchain’e taşıyan ve saniyeler içinde en iyi piyasa fiyatını otomatik bulan bu sistem, aracıları tamamen ortadan kaldırıyor.

Analistler, yerleşik bir yükselen kanal içindeki geri çekilmenin tek başına trend dönüşü anlamına gelmediğini vurguluyor. Bu nedenle alt desteklerde verilecek tepki, alıcıların daha geniş yapıyı savunup savunmadığını gösterebilir.

75 dolar seviyesi öne çıktı

CopySkylerBFX, 90 dolar bölgesinden gelen geri çekilmenin ardından 75 doları temel destek seviyesi olarak öne çıkarıyor. Aynı analizde 88 ile 89 dolar aralığı ise direnç ve likidite bölgesi olarak tanımlanıyor. TradingView’de paylaşım yapan AH_Roshani de yaklaşık yüzde 60’lık yükselişten sonra 75 doların güçlü bir destek niteliği taşıdığını ve bu seviyenin korunmasının önceki zirveye doğru toparlanma alanı bırakabileceğini öngörüyor.

Sophia-ElliottWave, sekiz saatlik HYPE/USD grafiğinde mevcut hareketin olası bir ikinci dalga düzeltmesi olabileceğini, 70 ile 75 dolar aralığının da yüzde 38,2 ile yüzde 50 Fibonacci geri çekilme bölgesine denk geldiğini belirtiyor.

Bu çerçevede yaklaşık 75 dolar seviyesi yüzde 38,2 Fibonacci oranına, 70 dolar ise yüzde 50 geri çekilmeye karşılık geliyor. Analistler bu seviyelerin kesin hedef değil, fiyatın tepki verebileceği alanlar olduğunu vurguluyor. Buna karşılık 90 doların üzerine çıkılması ya da 51 doların altına inilmesi, söz konusu dalga sayımını geçersiz kılabilir.

Yukarıda 88 ile 90 dolar bandı bulunuyor

Yukarı yönlü senaryoda ilk büyük engel 88 ile 90 dolar aralığında bulunuyor. Son yükselişin bu bölgede durması, burada yoğun arz ve likidite biriktiğine işaret ediyor. Kısa vadede 87 dolar ve 83,50 dolar çevresindeki tasfiye kümeleri de fiyat hareketi üzerinde etkili olabilir.

HYPE’nin yeniden 90 dolara yaklaşması tek başına yeni bir kırılmayı doğrulamayacak. Piyasanın, daha önce yükselişi durduran satış baskısını aşması gerekecek. Bu nedenle 75 dolar çevresindeki savunma ile 88 ile 90 dolar bandındaki tepki, kısa vadeli yön açısından belirleyici olmaya devam ediyor.