Ripple, RLUSD hazinesinde 39,4 milyon dolarlık hareket gerçekleştirdi

Ripple’ın stabilcoini RLUSD’nin hazine hesaplarında, XRP Ledger ve Ethereum ağları arasında son birkaç günde on milyonlarca dolarlık basım ve yakım işlemleri görüldü. RLUSD’nin piyasa değeri 11 Eylül itibarıyla yaklaşık 2,4 milyar dolar seviyesinde bulunurken, son işlemler toplamda 39,4 milyon dolarlık bir hazine hareketine işaret etti.

XRPL ve Ethereum arasında hazine trafiği sürdü

Ripple Stablecoin Tracker verilerine göre RLUSD Treasury, XRP Ledger üzerinde tam 14.394.224 RLUSD bastı. Bu işlemin hemen öncesinde yine XRPL tarafında 10 milyon RLUSD yakıldı. Ardından Ethereum ağında yapılan başka bir işlemle hazine arzından 15 milyon RLUSD daha çıkarıldı.

Bu üç işlem birlikte değerlendirildiğinde yaklaşık 39,4 milyon dolarlık basım ve yakım faaliyeti ortaya çıktı. Ancak bu tablo, Ripple’ın dolaşımdaki arzı bir anda aynı tutarda artırdığı anlamına gelmiyor. Hazine işlemleri, ihraç, geri ödeme ve likidite yönetimi gibi farklı amaçlarla yapılabiliyor. Ripple da her işlemin hangi müşteriyle veya hangi kullanım amacıyla bağlantılı olduğunu kamuoyuna açıklamıyor.

Hazine cüzdanlarında görülen basım ve yakım işlemleri, tek başına yeni kullanıcı talebinin kanıtı sayılmıyor; bu hareketler geri ödemeler ve likidite dengesi nedeniyle kısa sürede tersine dönebiliyor.

Ağlar arasındaki dağılımda Ethereum önde kalmayı sürdürdü. Son dönemde Ethereum üzerinde yaklaşık 1,38 milyar dolarlık RLUSD bulunurken, XRPL tarafındaki tutar yaklaşık 1,03 milyar dolar düzeyinde hesaplandı. Böylece iki ağ arasındaki fark yaklaşık 350 milyon dolara ulaştı.

Ağ Tahmini RLUSD tutarı Durum Ethereum 1,38 milyar dolar Daha yüksek arz payı XRPL 1,03 milyar dolar Aktif ihraç merkezi

XRP Ledger üzerindeki yeni basım işlemi bu farkı kapatmadı. Buna rağmen veri akışı, Ethereum daha büyük payı taşırken XRPL’nin de RLUSD ihracı için aktif bir alan olmayı sürdürdüğünü gösterdi.

Kurumsal kullanım vurgusu öne çıktı

Son hazine hareketleri, Ripple’ın RLUSD için kurumsal finans alanına dönük yeni rehberini yayımlamasının hemen ardından geldi. Ripple, sınır ötesi ödeme çözümleriyle tanınan bir blokzincir şirketi olarak RLUSD’nin düzenleyici çerçevesini öne çıkarıyor.

Şirket, RLUSD’nin nakit ve izin verilen nakit benzeri varlıklarla bire bir desteklendiğini, bu rezervlerin ayrıştırılmış hesaplarda tutulduğunu ve geri ödeme hakkı ile düzenleyici denetime tabi olduğunu belirtiyor. Kurumsal müşteriler, stabilcoin için basım ve geri ödeme işlemlerini Ripple Mint üzerinden yapabiliyor.

Ripple, RLUSD’nin bire bir rezerv desteği, ayrıştırılmış varlık yapısı ve geri ödeme imkanıyla kurumsal kullanım için konumlandırıldığını vurguluyor.

Şirketin daha geniş stratejisinde RLUSD’nin ödemeler, saklama, tokenizasyon ve kredi alanlarında kullanımını artırma hedefi öne çıkıyor. Bununla birlikte yalnızca hazine basımı görülmesi, doğrudan yeni son kullanıcı talebi oluştuğunu göstermiyor.

Ağustos verileri hızlı devir hızına işaret etti

Daha önceki işlemler de RLUSD’de arzın ne kadar hızlı dönebildiğini ortaya koydu. Tracker verilerine göre ağustosta 30 günlük dönemde XRPL üzerinde yaklaşık 449,3 milyon RLUSD basıldı. Aynı dönemde yaklaşık 448,9 milyon RLUSD yakıldı. Bu tablo, neredeyse bire bir bir devir hızına işaret etti.

RLUSD’nin toplam piyasa değeri ay başındaki yaklaşık 2,26 milyar dolardan 11 Eylül’de 2,40 milyar dolara yükseldi. Günlük işlem hacmi ise yaklaşık 114 milyon dolar olarak kaydedildi.