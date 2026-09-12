Ripple, Hidden Road’u 1,25 milyar dolara alarak Prime’ı devreye aldı

Ripple, Hidden Road satın alımının ardından kurduğu Ripple Prime ile kurumsal kripto hizmetlerini genişletti. Ekim 2025’te tamamlanan 1,25 milyar dolarlık işlem sonrasında Hidden Road, Ripple Prime adıyla yeniden markalandı. Şirket, bu adımla küresel ölçekte çoklu varlık sınıfında faaliyet gösteren bir ana brokeri sahiplenip işleten ilk kripto şirketi olduğunu açıkladı.

Kurumsal hizmetler tek çatı altında toplanıyor

Satın alma, Ripple’ın portföyüne halihazırda kurumsal müşteri tabanı bulunan yerleşik bir iş kolu ekledi. Hidden Road, işlem öncesinde 300’den fazla kurumsal müşteri için yıllık 3 trilyon doların üzerinde takas hizmeti veriyordu. Ripple Prime ise şimdi çoklu varlık takası, çapraz teminatlandırma, portföy finansmanı ve riske dayalı finansman hizmetleri sunduğunu belirtiyor.

Ripple’ın iş modeli, sınır ötesi ödemelerden daha geniş bir finansal altyapı çerçevesine doğru büyüdü. Ödeme hizmetlerine saklama, stabilcoin uzlaşması, hazine çözümleri ve ana brokerlik de eklendi. Bu yapı içinde Ripple Payments değer transferine odaklanırken, Ripple Custody dijital varlıkların saklanması ve yönetimi için altyapı sağlıyor. RLUSD ise uzlaşma ve teminat tarafında konumlandırılıyor. Ripple Prime da icra, takas, finansman ve likiditeyi bu zincire ekliyor.

Brad Garlinghouse, Ripple Payments, Ripple Prime, Ripple Treasury, Custody ve RLUSD tarafındaki çalışmaların XRP ve XRP Ledger etrafında fayda, güven ve likidite oluşturmayı hedeflediğini vurguladı.

Kurumsal yatırımcılar açısından bu model, dağınık kripto piyasasında tek tek borsa, saklama kuruluşu, likidite sağlayıcısı ve kredi ilişkisi kurma yükünü azaltmayı amaçlıyor. Ripple’ın tezi, kurumların merkezi kredi ve takas altyapısı üzerinden birden fazla piyasaya erişebilmesi yönünde şekilleniyor. Platformun çoklu varlık yapısı da dijital varlıkların geleneksel piyasalardan ayrı bir alan olarak ele alınmaması üzerine kuruluyor.

XRP fiyatında ağustos sonrası toparlanma öne çıktı

XRP son haftalarda kayda değer bir toparlanma gösterdi, ancak eylülde yükseliş ivmesinde zayıflama görüldü. Varlık, ağustos başında yaklaşık 1,10 dolar seviyesindeydi. Ay boyunca yükselen fiyat, 6 Eylül’de yaklaşık 1,42 dolara ulaştı. 8 ve 9 Eylül’de 1,44 dolara yaklaşan XRP, 11 ve 12 Eylül’de 1,35 ile 1,37 dolar aralığına geri çekildi. Buna rağmen fiyat, ağustos başına göre hala yaklaşık %24 ila %25 yukarıda bulunuyor.

Zincir üstü veriler, büyük XRP sahiplerinin hareketlerinin de yakından izlendiğini gösterdi. Piyasa raporlarında yer alan verilere göre 1 milyon ile 10 milyon XRP tutan cüzdanlar, yükselişin erken bölümünde toplam varlıklarını artırdı. 1,00 dolardan 1,70 dolara uzanan hareket sırasında bu grubun 642 milyon XRP eklediği aktarıldı.

Bu tür dönemlerde fiyat, haber ve portföy verisinin aynı anda izlenmesi daha da önem kazanıyor. Tek bir Fed kararının veya ani bir altcoin listelemesinin her şeyi saniyeler içinde değiştirebildiği bir piyasada, grafikler, haberler ve portföy takibi için farklı uygulamalar arasında gezinmek yatırımcılara para kaybettiriyor. Akıllı trader’lar artık her şeyi tek ekranda toplayan CryptoAppsy gibi gizlilik odaklı araçlara yöneliyor. Hesap oluşturma derdi bile olmadan anlık grafikleri, akıllı fiyat alarmlarını, coin’inize özel haberleri ve kritik makroekonomik verileri tek bir yerden yönetebilirsiniz.

15 Eylül oylaması oynaklık beklentisini artırdı

Piyasada beklenen oynaklığın başlıca nedenlerinden biri 15 Eylül olarak öne çıkıyor. ABD Senatosu’nun o tarihte CLARITY Act için kritik bir usul oylaması yapması planlanıyor. Tasarı, dijital varlıkların hukuki statüsünü tanımlamayı ve düzenleyici yetkiyi SEC ile CFTC arasında paylaşmayı amaçlıyor.

XRP’nin Ripple için pusula olmaya devam ettiğini söyleyen Brad Garlinghouse, şirketin finansal altyapı platformu kimliği içinde bu varlığın merkezi rolünü koruduğunu dile getirdi.

Ripple yönetimi, XRP’nin şirket stratejisindeki yerini koruduğunu savunuyor. Buna karşın Ripple Prime’ın çoklu varlık modeli, kurumsal iş kolunda artık tek odak noktasının XRP olmadığını da gösteriyor. Şirket bir yandan daha çeşitlendirilmiş bir finansal hizmetler yapısı kurarken, diğer yandan XRP için kullanım alanları geliştirmeyi sürdürüyor.

Mevcut tablo, Ripple’ın XRP’den uzaklaştığı iddiasını desteklemiyor. Buna karşılık şirketin iş modelinin tek bir ürüne veya kullanım senaryosuna bağımlılığının azaldığı görülüyor. Hidden Road satın alımı da bu çerçevede, XRP’den kopuştan çok daha geniş bir kurumsal dijital varlık pazarı için altyapı kurma hamlesi olarak değerlendiriliyor.