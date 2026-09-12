Shiba Inu, Ethereum ve Shibarium’da 1,8 milyon adresi aştı

Shiba Inu ekosisteminin çok zincirli yapısı, tokenın yalnızca Ethereum’daki sahip sayısıyla değil, Shibarium verileriyle birlikte değerlendirildiğinde daha geniş bir kullanıcı tabanına ulaştığını gösteriyor. Ethereum ve Shibarium üzerindeki toplam SHIB adres sayısı 1,8 milyonun üzerine çıktı.

Çok zincirli görünüm öne çıktı

Uzun süredir Shiba Inu topluluğunda yer alan Mazrael, SHIB’in büyüklüğünün tek bir ağdaki cüzdan sayısıyla ölçülmemesi gerektiğini savundu. Etherscan verileri Ethereum üzerindeki toplam SHIB sahip sayısını 1,689 milyon olarak gösterirken, Shibarium’un da hesaba katılmasıyla tablonun daha kapsamlı hale geldiğini vurguladı.

“Biz çok zincirli bir yapıdayız. Shiba her yerde. Tüm ağlardaki sahipleri eklemek gerekiyor. Yalnızca Ethereum ve Shibarium birlikte ele alındığında 1,8 milyon adresin üzerindeyiz.”

Mazrael’in paylaştığı ShibWallet ekran görüntüsünde, Ethereum ve Shibarium genelinde SHIB için toplam 1,84 milyon adres yer aldı. Bu veri, Shiba Inu’nun ekosistem etkisinin tek ağla sınırlı olmadığını ortaya koydu.

Diğer ekosistem tokenları da iki ağda yer alıyor

Shiba Inu ekosistemindeki diğer varlıklar da Ethereum ve Shibarium üzerinde faaliyet gösteriyor. BONE için toplam adres sayısı 98.600, LEASH için 53.800, TREAT için ise 4.700 seviyesinde bulunuyor. Bu tablo, ekosistemin yalnızca SHIB’den ibaret olmadığını ve farklı tokenların da ağlar arası yayılım kazandığını gösteriyor.

Teknik göstergeler ve ağlar arası kullanıcı dağılımı yakından izlenirken, dijital varlıkların blockchain üzerinde nasıl temsil edildiği konusu da daha fazla öne çıkıyor. Geleneksel piyasalar karmaşık aracı kurumlarla yavaşlarken, devasa bir değişim yaşanıyor: Wall Street, Web3’e taşınıyor. Yatırımcılar artık büyük ABD şirketlerinin hisselerini, altın ve gümüşü doğrudan kripto cüzdanlarında tutmak için 1stepSwap gibi platformlara yöneliyor. Gerçek dünya varlıklarını blockchain’e taşıyan ve saniyeler içinde en iyi piyasa fiyatını otomatik bulan bu sistem, aracıları tamamen ortadan kaldırıyor.

Fiyatta toparlanma çabası sürüyor

SHIB bu hafta üst üste dört gün geriledikten sonra cuma günü 0.000005 dolar seviyesinden tepki verdi. Daha geniş kripto piyasasındaki toparlanma, fiyat hareketine destek sağladı. ABD’de tüketici fiyat endeksi ağustosta aylık bazda %0,4, yıllık bazda %3,4 arttı ve piyasa beklentileriyle uyumlu geldi.

Cuma günkü toparlanmada SHIB 0.0000054 dolara kadar yükseldi, ancak bu hareket kalıcı olmadı. Cumartesi gününün ilk saatlerinde fiyat 0.00000539 dolara ulaştı. Piyasada, yükselişin devamı açısından 0.00000540 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı bir kırılma izleniyor.

Ethereum, Shiba Inu’nun ana ağı olmayı sürdürürken, projenin Ethereum katman 2 çözümü Shibarium ekosistemin zincir üstü varlığını büyüttü.

Ethereum’un ana merkez olma konumu korunurken, Shibarium’un eklenmesiyle SHIB’in erişim alanı genişledi. Bu nedenle iki ağdaki adreslerin birlikte değerlendirilmesi, tokenın ekosistem içindeki güncel konumunu daha net ortaya koyuyor.