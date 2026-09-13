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Ethereum (ETH)

Ethereum üçüncü çeyrekte güçlü toparlanma sinyali veriyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ethereum, hazirandaki 1.600 dolar dibinden sonra üçüncü çeyrekte güçlü toparlandı.
  • 📈 $ETH ağustosta 2.000 doların üzerine çıktı ve 2.400 ile 2.500 dolar bandına ulaştı.
  • 📊 Fiyat ana hareketli ortalamaların üzerine yerleşirken 2.350 ile 2.400 dolar bandı destek olarak öne çıktı.
  • 👀 Piyasa şimdi 2.550 ile 2.650 dolar aralığındaki kritik eşiği izliyor.
Onur Atam
Onur Atam

Ethereum, haziran ayındaki dip seviyelerden sonra üçüncü çeyrekte dikkat çekici bir toparlanma sergiledi. ETH, haziranda yaklaşık 1.600 dolar seviyesine kadar geriledikten sonra 2.492 dolar civarına yükseldi. Bu tablo, çeyrek dönem içindeki dip noktadan yüzde 55’in üzerinde bir toparlanmaya işaret ediyor.

İçindekiler
1 Teknik görünüm belirgin şekilde güçlendi
2 Ağustos yükselişi hacimle desteklendi
3 Yeni eşik 2.550 ile 2.650 dolar aralığı

Teknik görünüm belirgin şekilde güçlendi

Günlük grafikteki teknik yapı son haftalarda kayda değer biçimde değişti. Ethereum daha önce ana hareketli ortalamalarının altında işlem görürken, şimdi bu seviyelerin tamamının üzerine çıktı. Kısa vadeli ortalamaların fiyatın altında yukarı yönlü hareket etmesi, teknik görünümün güçlendiğine işaret ediyor.

Yakın vadede 2.350 ile 2.400 dolar aralığı ilk dinamik destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Daha uzun vadeli ortalamaların büyük kısmı ise 2.180 ile 2.250 dolar bandında bulunuyor. ETH, 2026 yılının büyük bölümünde altında kaldığı uzun vadeli ana ortalamasını da yeniden aşmış durumda.

Ethereum, haziran dibinden yüzde 55’in üzerinde toparlanırken ana hareketli ortalamalarının üzerine çıkarak üçüncü çeyrekte teknik görünümünü belirgin biçimde güçlendirdi.

Ağustos yükselişi hacimle desteklendi

Yükselişin en güçlü bölümü ağustosta görüldü. Ethereum, birkaç hafta boyunca 1.850 ile 1.950 dolar aralığında dengelendikten sonra 2.000 dolar eşiğini aştı ve kısa süre içinde 2.400 ile 2.500 dolar bandına ulaştı. Bu kırılma sırasında işlem hacmindeki artış da hareketin teknik açıdan daha anlamlı hale gelmesini sağladı.

Fiyat daha sonra kazançlarını hızla geri vermek yerine 2.400 ile 2.550 dolar aralığında yatay seyre geçti. Piyasanın önceki kırılma bölgesinin belirgin şekilde üzerinde kalması, ağustostaki sert yükselişin sindirildiğine işaret eden olumlu bir unsur olarak değerlendiriliyor.

Yeni eşik 2.550 ile 2.650 dolar aralığı

Bununla birlikte, ivmede bir miktar yavaşlama işaretleri de bulunuyor. Ağustostaki çıkış sırasında aşırı alım bölgesine yükselen RSI göstergesi daha sonra 50’li seviyelerin ortasına geriledi. Bu durum ilk rallide oluşan aşırı ısınmanın önemli bölümünün dağıldığını gösterirken, kısa vadede alıcıların hız kaybettiğine de işaret ediyor.

Önümüzdeki dönemde 2.550 ile 2.650 dolar bandı önemli sınav alanı olarak izleniyor. Ethereum bu zamana kadar 2.500 doların üzerinde kalıcı bir zemin oluşturmakta birkaç kez zorlandı. Bu bölgenin güçlü şekilde aşılması halinde 2.700 dolar ve ardından 3.000 dolar seviyesi yeniden gündeme gelebilir.

ETH, 2.350 ile 2.400 dolar bandının üzerinde kaldığı sürece çeyrek içinde oluşan daha geniş olumlu yapının korunduğu görülüyor.

Ethereum, blokzincir tabanlı akıllı sözleşme ve merkeziyetsiz uygulama altyapısıyla kripto piyasasının en büyük ikinci ağı konumunda bulunuyor. Mevcut tabloda üçüncü çeyrek boyunca oluşan ana yükseliş yapısı korunurken, piyasanın yönü açısından destek bölgelerinin savunulup savunulamayacağı yakından izleniyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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