Bitcoin’de 83 bin ile 85 bin dolar aralığı güçlü direnç oluşturdu

Bitcoin’de son geri çekilme, şimdilik net bir düşüş trendi dönüşünü teyit etmiyor. Buna karşılık zincir üstü veriler ve teknik göstergeler, fiyatın önemli bir direnç bölgesine takıldığını ve talebin kalıcı bir yükselişi destekleyecek güçte olmadığını gösteriyor.

83 bin ile 86 bin dolar aralığı öne çıktı

Glassnode verilerine göre Bitcoin, uzun vadeli yatırımcıların maliyet tabanının yoğunlaştığı 83 bin ile 85 bin dolar aralığının altında kalmayı sürdürüyor. Eylül ayı başında 82 bin dolara yaklaşan BTC, bu bölgenin üzerine yerleşemedi. Böylece söz konusu bant, piyasada yukarı yönlü arzın biriktiği kritik bir eşik haline geldi.

Glassnode, daha geniş direnç alanını 83 bin ile 86 bin dolar arasında konumlandırıyor. Bu bölgede uzun vadeli yatırımcı maliyetleri, tasfiye seviyeleri ve kurumsal Bitcoin ETF pozisyonlarının başa baş noktaları kesişiyor. Şirket, fiyatın bu bandın alt sınırına yaklaşık yüzde 1,5 mesafeye kadar yaklaştığını, ancak ivmenin burada zayıfladığını aktarıyor.

Glassnode, 83 bin ile 86 bin dolar aralığında yaklaşık 1,07 milyon BTC biriktiğini, en yoğun maliyet kümesinin ise 85 bin dolar çevresinde oluştuğunu belirtiyor.

Bu sıkışma, Bitcoin’in neden yukarı hareketini korumakta zorlandığını da açıklıyor. Aynı zamanda veriler, uzun vadeli yatırımcılardan güçlü bir satış dalgasına işaret etmiyor. Direnç bölgesinde satış baskısı sınırlı kaldığı için, tek başına fiyat reddi geniş çaplı bir dağıtım sürecinin başladığını göstermiyor.

Kısa vadeli alımlar destek alanı oluşturdu

Piyasanın üst kısmında uzun vadeli yatırımcı arzı baskı yaratırken, daha yeni alıcılar mevcut fiyatlara daha yakın seviyelerde ayrı bir maliyet kümesi oluşturuyor. Glassnode, 76 bin ile 82 bin dolar arasında alınan arzın arttığını, bunun da fiyatın altında gelişen bir destek alanı yarattığını kaydediyor.

Bu görünüm, Bitcoin’i iki zıt güç arasında bırakıyor. Bir yanda güncel seviyelere yakın alım yapan katılımcılar bulunuyor, diğer yanda ise daha yukarıda kara geçmiş büyük bir yatırımcı grubu yer alıyor. 76 bin ile 78 bin dolar bandındaki talep korunursa fiyatın yeniden 80 bin ile 82 bin dolar aralığını test etmesi mümkün olabilir. Buna karşılık bu birikim bölgesinin kaybedilmesi halinde 75 bin dolar ilk kritik eşik olarak öne çıkıyor. Daha derin bir geri çekilmede 62 bin ile 65 bin dolar bandı yeniden gündeme gelebilir.

Talep toparlanıyor, ancak genişleme sınırlı kalıyor

CryptoQuant verileri, 30 günlük görünür talepteki negatif okumaların giderek daha yüksek dipler yaptığını ortaya koyuyor. Bu durum, daha önceki talep daralmasının şiddet kaybettiğine ve satış baskısının hafifliyor olabileceğine işaret ediyor. Yine de mevcut toparlanma, Bitcoin’de uzun soluklu yükselişlerin görüldüğü güçlü talep dönemlerine kıyasla daha zayıf kalıyor.

CryptoQuant Araştırma Başkanı Julio Moreno, genel yapının yapıcı kaldığını, ancak piyasanın önünde ciddi bir direnç duvarı bulunduğunu söylüyor.

Julio Moreno, Bitcoin’de eğilimin yapıcı kaldığını, ancak piyasanın önünde güçlü bir direnç duvarı bulunduğunu vurguluyor.

Bu nedenle 82 bin dolar yakınındaki geri dönüş önemli olsa da kesin bir tepe oluşumu anlamına gelmiyor. Piyasa, daha sonra gelebilecek kırılma için gerekli talebi oluştururken dirençte birden fazla kez zorlanabilir.

Teknik görünümde karışık sinyaller izleniyor

Teknik göstergeler de temkinli tabloyu destekliyor. Bitcoin 77 bin 105 dolar civarında işlem görürken, TradingView verilerinde altı satış, yedi nötr ve 13 alış sinyali bulunuyor. Genel sınıflandırma bu nedenle belirgin yükseliş ya da düşüşten çok nötr bölgede kalıyor.

RSI 54 seviyesinde yer alıyor ve rallide görülen güçlü ivmenin ardından göstergenin yeniden denge alanına döndüğünü gösteriyor. Buna karşılık Momentum ve MACD gibi bazı göstergeler kısa vadede zayıflamaya işaret ediyor. Hareketli ortalamalar da benzer biçimde bölünmüş durumda. Kısa vadeli ortalamaların bir bölümü fiyatın üzerinde kalırken, 30, 50, 100 ve 200 günlük ortalamalar halen BTC’nin altında bulunuyor.

Bu görünüm, Bitcoin’in açık bir düşüş trendine girmekten çok sindirim sürecinde olduğunu düşündürüyor. Kısa vadede 74 bin ile 75 bin dolar bandı ana destek, 83 bin ile 85 bin dolar aralığı ise ana direnç olarak izleniyor. Bir sonraki yönün bu iki bölgeden hangisinin kırılacağına göre daha netleşmesi bekleniyor.