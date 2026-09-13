Solana kurucusu, AI devlerinin yavaşlama çağrısını karlılıkla ilişkilendirdi

Solana‘nın kurucu ortaklarından Anatoly Yakovenko, gelişmiş yapay zeka modellerinin geliştirilmesini yavaşlatma yönündeki ani çağrılara alaycı bir dille karşılık verdi. Anthropic CEO’su Dario Amodei, OpenAI CEO’su Sam Altman ve xAI yöneticisi Elon Musk, güvenlik risklerini gerekçe göstererek sektörün frene basması gerektiğini savundu. Yakovenko ise bu çıkışın insani kaygılardan çok, dev şirketlerin ulaştıkları yüksek değerlemeleri koruma isteğiyle bağlantılı olduğu imasında bulundu.

Yakovenko’nun çıkışı

Yakovenko, Amodei’nin X’te yayımlanan “We Must Pace the Frontier” başlıklı manifestosuna kısa bir yorumla yanıt verdi. Solana kurucusu, “1 trilyon dolarlık piyasa değerinde karlılık” ifadesini kullanarak tartışmanın merkezine finansal baskıları yerleştirdi.

Yakovenko, “1 trilyon dolarlık piyasa değerinde karlılık” diyerek yapay zeka şirketlerinin güvenlik vurgusunun arkasında yatırımcı beklentilerinin bulunabileceğine işaret etti.

Daha sonra paylaştığı başka bir mesajda, kendi Codex’ine token kullanımında daha tutumlu davranmasını söylediğini belirtti. Bu paylaşım, yapay zeka geliştirmesine yapay bir ara verilmesi yönündeki çağrılarla açık biçimde dalga geçen bir gönderi olarak öne çıktı.

Codex, yazılım üretimi ve kodlama görevlerinde kullanılan bir yapay zeka sistemi olarak biliniyor. Yakovenko’nun göndermesi, hesaplama maliyetleri ve kaynak tüketimi etrafında şekillenen tartışmaya doğrudan temas etti.

Maliyet baskısı ve altyapı tartışması

Yakovenko’nun mesajı, büyük yapay zeka laboratuvarlarının altyapı tarafında ciddi sınırlarla karşı karşıya kalmış olabileceği görüşünü güçlendirdi. Çip ve elektrik maliyetlerinin hızla artması, buna karşılık yatırımcıların artık yalnızca büyüme değil, somut gelir ve karlılık beklemesi, sektördeki söylemin tonunu değiştiren başlıca unsurlar arasında gösteriliyor.

Bu çerçevede, güvenlik eksenli yavaşlama çağrılarının teknik riskler kadar ekonomik zorunluluklarla da ilgili olabileceği değerlendiriliyor. Özellikle yüksek sermaye ihtiyacı duyan öncü model geliştirme yarışında, bütçe yakma döneminin eskisi kadar kolay sürdürülemeyeceği görüşü öne çıkıyor.

David Sacks’tan ikiyüzlülük suçlaması

Tartışmaya David Sacks da katıldı. Sacks, Beyaz Saray’da yapay zeka ve kripto paralar konusunda özel danışmanlık yapmış bir isim olarak biliniyor. OpenAI ve Anthropic gerçekten ölümcül bir risk gördüyse, tüm sektörü kapsayan yasal baskılar yerine kendi çalışmalarını gönüllü olarak durdurabileceklerini savundu.

David Sacks, OpenAI ve Anthropic’in ciddi bir tehdit gördüklerini düşünüyorlarsa, önce kendi çalışmalarını durdurmaları gerektiğini, tüm sektöre kural dayatmanın tutarsız göründüğünü vurguladı.

Sacks’a göre tepeden inme düzenleme girişimlerinin iki pratik sonucu olabilir. İlki, girişimlerin ve açık kaynak projelerinin önünü kesmek. Meta’nın çalışmaları ve Hugging Face gibi platformlar ticari liderlerle arayı kapatmaya başlarken, sert kısıtlamaların genç şirketleri oyunun dışına itebileceği belirtiliyor. Bu durumun OpenAI ve Anthropic lehine yapay bir ikili yapı doğurabileceği öne sürülüyor.

İkinci başlık ise küresel rekabet oldu. Sacks, Çin’in böyle bir yavaşlama mutabakatına uymasının gerçekçi olmadığını savundu. Bu nedenle Amerikan laboratuvarlarına getirilecek tek taraflı sınırlamaların, ABD açısından gönüllü bir teknolojik geri çekilme anlamına gelebileceği görüşünü dile getirdi.

Buna karşın piyasalar haftanın açılışında panik fiyatlaması yapmadı. Piyasadaki yaygın değerlendirme, öncü modellerde olası bir yavaşlamanın yapay zeka altyapısına yönelik yatırımı ortadan kaldırmayacağı, yalnızca ekipman alım döngülerini daha uzun bir zamana yayabileceği yönünde şekillendi.