SHIB’de zincir içi aktivite arttı, fiyat teyidi henüz gelmedi

Shiba Inu ağındaki zincir içi aktivite son dönemde belirgin biçimde yükseldi. İzlenen temel göstergelerden biri yaklaşık %42 artarken, bu tablo ilk bakışta SHIB’e yönelik ilginin yeniden canlandığına işaret ediyor. Buna karşın fiyat grafiği, bu hareketin tek başına güçlü bir yükseliş sinyali sayılması için yeterli görünmüyor.

Zincir içi veri ile fiyat arasındaki fark

Zincir içi aktivitedeki artış, ağ üzerinde daha fazla işlem ya da etkileşim gerçekleştiğini gösteriyor. Ancak bu işlemlerin alım, satım, cüzdan transferi veya başka bir hareketten mi kaynaklandığı doğrudan anlaşılmıyor. Bu nedenle söz konusu artışın olumlu bir piyasa sinyaline dönüşebilmesi için fiyat, hacim ve genel piyasa yapısıyla desteklenmesi gerekiyor.

Mini sözlük: Zincir içi aktivite, bir blokzincir ağı üzerinde kayda geçen transfer, akıllı sözleşme etkileşimi ve cüzdan hareketlerinin toplamını ifade eder. Bu veri ilginin arttığını gösterebilir, ancak tek başına alım baskısını kanıtlamaz.

SHIB şu sıralar 0.00000521 dolar civarında işlem görüyor. Token, temmuz ayındaki yaklaşık 0.0000041 dolarlık dip seviyeden sonra dikkat çekici bir toparlanma kaydetti. Yine de bu yükseliş denemeleri, uzun vadeli yön değişimini teyit edecek eşiğin altında birkaç kez ivme kaybetti.

Direnç bölgesi korunuyor

Piyasada öne çıkan en güçlü engel 0.0000056 ile 0.0000057 dolar aralığında bulunuyor. Bu bölgede uzun vadeli hareketli ortalama aşağı yönlü seyrini sürdürüyor. Ağustos sonundaki sert atakta SHIB kısa süreliğine bu alanın üzerine çıkarak yaklaşık 0.0000062 doları gördü, ancak alıcılar bu kırılmayı kalıcı hale getiremedi. Ardından fiyat yeniden direnç bölgesinin altına indi.

0.0000056 ile 0.0000057 dolar aralığının kalıcı biçimde aşılması, özellikle hacim ve momentumun da güçlenmesi halinde, zincir içi aktivitedeki artışın gerçek talebe dönüştüğüne dair daha güçlü bir işaret verebilir.

Kısa vadede destek öne çıkıyor

Daha kısa vadeli görünüm ise görece daha dengeli. SHIB’in 0.0000050 ile 0.0000051 dolar çevresindeki hareketli ortalama kümesinin üzerinde kalması, yeni bir toparlanma denemesine alan açabilir. Buna karşılık 0.0000050 doların altına inilmesi durumunda teknik görünüm zayıflayabilir ve 0.0000047 ile 0.0000045 dolar bandı yeniden gündeme gelebilir.

Momentum göstergeleri de henüz net bir destek sunmuyor. Günlük RSI göstergesi nötr kabul edilen 50 bölgesinde bulunuyor. İşlem hacmi de temmuz ve ağustostaki yükselişlerle birlikte görülen sıçramalara kıyasla belirgin şekilde gerilemiş durumda.

Tek başına yeterli sinyal oluşmadı

Bu görünüm, zincir içi aktivitedeki %42 artışın tek başına yükseliş teyidi olarak okunmasını zorlaştırıyor. Ağ kullanımı bazen fiyat hareketinden önce yükselebilir, ancak güçlü alım baskısı oluşmadan da artış gösterebilir. Bu nedenle piyasanın SHIB için daha net bir doğrulama üretmesi gerekiyor.

SHIB’deki ağ hareketliliği artmış olsa da fiyatın direnç bölgesini kalıcı biçimde aşamaması, piyasada temkinli görünümün sürdüğünü ortaya koyuyor.