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SHIBA INU (SHIB)

Kusama’nın X profilindeki tek kelimelik değişiklik dikkat çekti

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Shytoshi Kusama, X profilindeki biyografisini tek kelimelik “Polish” ifadesiyle değiştirdi.
  • 📌 Kusama, 13 Mayıs'tan beri paylaşım yapmazken bu güncellemenin nedeni netleşmedi ve $SHIB ile bağı doğrulanmadı.
  • ⚙️ Shibarium tarafında PR #8699 ethereum lists chains sistemine eklendi ve teknik ilerleme dikkat çekti.
  • 🔥 Son 24 saatte SHIB yakım oranı %301 arttı, fiyat ise aynı dönemde %1,57 geriledi.
Onur Atam
Onur Atam

Shiba Inu ekosisteminin öne çıkan isimlerinden Shytoshi Kusama, eylül ayının başında X profilinde sessiz bir değişikliğe gitti. Kusama, önceki biyografisini kaldırarak yerine yalnızca “Polish” ifadesini yazdı. Aynı günlerde konum bilgisini de “close” olarak güncelledi.

İçindekiler
1 Profil değişikliği yorumlara yol açtı
2 Shibarium tarafında teknik güncelleme öne çıktı
3 Yakım oranı arttı, fiyat geriledi

Profil değişikliği yorumlara yol açtı

Kusama, 13 Mayıs’tan bu yana X üzerinde paylaşım yapmadı ve herhangi bir etkileşimde de bulunmadı. Bu nedenle son profil güncellemesi, Shiba Inu topluluğunda farklı yorumları beraberinde getirdi. Ancak söz konusu değişikliğin doğrudan Shiba Inu ile ya da yakın dönemde gelebilecek bir duyuruyla bağlantılı olduğuna dair doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

“Polish” ifadesi, bir işi son haline getirip iyileştirme veya ince ayar yapma anlamı taşıyabiliyor. Bu nedenle bazı kullanıcılar bunun geliştirme sürecinin son aşamalarına işaret edebileceğini düşünüyor. Buna karşın mevcut veriler, bu yorumları kesinleştirmek için yeterli görünmüyor.

Kusama’nın profiline eklediği “Polish” ifadesi, son geliştirme aşamalarına işaret ediyor olabilir; ancak bunun Shiba Inu ekosistemiyle ya da yaklaşan bir açıklamayla bağlantısı şu aşamada doğrulanmış değil.

Kusama, geçmişte üzerinde çalıştığı konulara dair ipuçlarını zaman zaman X profil güncellemeleri üzerinden vermişti. Bu nedenle topluluk, kısa ve dolaylı değişiklikleri yakından izliyor. Şubat 2026’da Kusama, kullanıcıların eğilimleri, sürtüşme noktalarını ve uyumluluk risklerini fark etmesine yardımcı olmayı amaçlayan yapay zeka destekli bağımsız bir ilişki platformuna dair ayrıntılar paylaşmıştı. Son güncellemenin bu projeyle ilişkili olup olmadığı ise netlik kazanmadı.

Shibarium tarafında teknik güncelleme öne çıktı

Shiba Inu cephesinde görünür hareketlilik sınırlı kalırken, perde arkasındaki teknik çalışmalar sürüyor. Topluluğun uzun süredir bilinen üyelerinden Mazrael, Shibarium için bir RPC güncellemesini duyurdu. Mazrael, PR #8699’un ethereum-lists/chains sistemine resmi olarak eklendiğini açıkladı.

Chainlist, cüzdanlar ve Web3 altyapısında yaygın kullanılan bir zincir kayıt sistemi olarak biliniyor. Bu yapı, kullanıcıların ağ bilgilerini daha düzenli biçimde görüntülemesine ve uyumlu sistemlere daha kolay erişmesine yardımcı oluyor.

Mini sözlük: RPC, bir blokzincir ağına uzaktan bağlanıp veri almak veya işlem göndermek için kullanılan iletişim katmanıdır. Chainlist ise farklı ağların teknik bağlantı bilgilerini listeleyen ve özellikle Web3 cüzdanlarında sık kullanılan bir kayıt dizinidir.

Yakım oranı arttı, fiyat geriledi

Shiba Inu token yakımları da düşük tempoda sürüyor. Son 24 saatte günlük yakım oranı %301 yükseldi ve milyonlarca SHIB dolaşımdan çıkarılarak erişilemeyen cüzdanlara gönderildi. Shibburn verilerine göre yalnızca son bir günde 4,37 milyon SHIB yakıldı.

Son yedi günde yakılan SHIB miktarı 133,88 milyona ulaştı.

Haftalık toplam yakım 133,88 milyon SHIB olarak kaydedildi. Buna rağmen fiyat tarafında zayıf seyir korundu. SHIB, son 24 saatte %1,57 düşüşle 0.0000052 dolardan işlem gördü. Daha geniş kripto para piyasasında da aynı zaman diliminde kayıplar izlendi.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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