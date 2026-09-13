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RIPPLE (XRP)

XRP’de ağ etkinliği düşerken 1,33 dolar desteği öne çıktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 $XRP’de ağ etkinliği sert düşerken 1,33 dolar desteği kritik bölge haline geldi.
  • 📉 Başarılı işlemler %59,5 azaldı ve toplam işlem sayısı 1,2 milyona geriledi.
  • 👥 Aktif kullanıcı sayısı %42,3 düşerken yeni hesap açılışları 2.200 seviyesinde kaldı.
  • 🧭 Fiyatın 1,45 doların üstüne çıkması kısa vadeli güçlü görünüm için gerekli görülüyor.
Onur Atam
Onur Atam

XRP, ağ etkinliğindeki belirgin zayıflamayla birlikte teknik açıdan kritik bir eşikte işlem görüyor. Fiyat 1,35 dolar civarında seyrederken, günlük grafikte öne çıkan hareketli ortalamalar 1,33 ile 1,36 dolar aralığında yoğunlaşıyor. Bu görünüm, söz konusu bandı kısa vadede en önemli destek bölgesi haline getiriyor.

İçindekiler
1 Teknik görünümde destek bölgesi öne çıkıyor
2 XRP Ledger verilerinde sert gerileme görüldü
3 Ağın performansı korunurken ilgi zayıfladı

Teknik görünümde destek bölgesi öne çıkıyor

Ağustos ayındaki güçlü yükseliş sırasında XRP yaklaşık 1,00 dolardan 1,50 doların üzerine taşınmış, kısa süreliğine 1,70 dolara kadar çıkmıştı. Ancak sonraki süreçte fiyat 1,45 ile 1,50 dolar bandına kalıcı biçimde dönemedi. Bunun yerine daha düşük yerel zirveler oluştu ve kısa vadeli ivme zayıfladı.

Günlük RSI göstergesi 51,7 seviyesine gerilerken, sinyal ortalaması olan 58,2’nin altına indi. Bu tablo, varlığın ne aşırı satım bölgesinde ne de güçlü bir yükseliş ivmesine sahip olduğunu gösteriyor. Bu nedenle 1,33 ile 1,36 dolar aralığındaki desteğin korunamaması halinde satış baskısının artabileceği değerlendiriliyor.

XRP için 1,33 ile 1,35 dolar aralığı şu anda kritik savunma bölgesi olarak izleniyor. Bu alanın kalıcı biçimde aşağı kırılması halinde 1,28 dolar ve ardından 1,25 ile 1,28 dolar arasındaki ana hareketli ortalama kümesi gündeme gelebilir.

XRP Ledger verilerinde sert gerileme görüldü

Teknik tabloya eşlik eden zincir üstü veriler de zayıf bir görünüme işaret ediyor. Başarılı işlem sayısı %59,5 düşerek yaklaşık 970.200’e indi. XRP Ledger üzerindeki toplam işlem sayısı da %55,6 azalışla 1,2 milyona geriledi. XRP Ledger, Ripple ekosisteminde ödemeler ve varlık transferleri için kullanılan açık kaynaklı blokzincir ağı olarak biliniyor.

Mini sözlük: XRP Ledger, XRP transferlerinin ve bazı dijital varlık işlemlerinin kaydedildiği dağıtık defter ağıdır. Ağdaki işlem ve kullanıcı sayıları, talep ve kullanım eğilimine dair önemli sinyaller verebilir.

Defter başına işlem sayısı %56,1 azalırken, ödeme sayısı %35,6 düşüşle 573.100 oldu. Kullanıcı tarafındaki göstergeler de benzer bir eğilim ortaya koydu. Aktif hesap sayısı %5,4 düşerek 13.900’e geriledi. Aktif kullanıcı sayısı ise daha sert bir kayıpla %42,3 azalarak 126.200 seviyesine indi. Yeni açılan hesap sayısı 2.200 olarak kaydedildi ve bu kalemde belirgin bir değişim görülmedi.

Ağın performansı korunurken ilgi zayıfladı

Ağ altyapısında ise belirgin bir bozulma işareti bulunmuyor. Defter kapanış aralığı yaklaşık 3,84 saniyede sabit kaldı. Kapanan defter sayısı da %1,2 artışla yaklaşık 20.600’e çıktı. Bu veriler, temel zayıflığın ağ performansından çok kullanım ve işlem yoğunluğunda toplandığını gösteriyor.

Kısa vadede 1,40 doların yeniden kazanılması aşağı yönlü baskıyı sınırlayabilir. Daha güçlü bir yükseliş yapısının yeniden oluşabilmesi için ise 1,45 dolar seviyesinin aşılması gerekiyor. Buna karşılık 1,33 doların altına kalıcı sarkma yaşanması halinde 1,28 dolar seviyesi ve sonrasında 1,25 ile 1,28 dolar aralığı daha yakından izlenecek.

İşlem ve kullanıcı verilerindeki gerilemeye karşın ağın teknik işleyişi istikrarını korudu. Bu ayrışma, zayıf halkanın performans değil faaliyet hacmi olduğunu ortaya koyuyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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