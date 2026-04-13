Kripto ParaRIPPLE (XRP)

Büyük XRP transferi: 89 milyon dolarlık hareket Coinbase’i hedef aldı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 89 milyon dolarlık dev #XRP transferi Coinbase’e ulaştı.
  • Büyük ölçekli hareket fiyatlarda ani değişiklik yaratmadı.
  • Hareket, satış sinyali mi yoksa yeniden yapılandırma mı sorularını gündeme getirdi.
  • 📉 #XRP ’de son dönemde kayıplar yüzde 60’ı aştı.
Bugün Ripple’ın yerel kripto parası #XRP’de, dikkat çekici büyüklükte bir transfer gerçekleşti. 89 milyon adetten fazla #XRP, yaklaşık 119 milyon dolara denk gelen bir değerde, Coinbase’e ulaştı. Transfer zincirinde ilk adım, “rMWqYat3nJXSLoyqB5tUsfYp6KLgoMHXTN” cüzdan adresinden başlarken, varlıklar önce “rwnYLUsoBQX3ECa1A5bSKLdbPoHKnqf63J” cüzdanına, oradan da Coinbase ile ilişkilendirilen “rRmgo6NW1W7GHjC5qEpcpQnq8NE74ZS1P” adresine aktarıldı.

İçindekiler
1 Kripto piyasasında büyük işlemler yakından izleniyor
2 Son fiyatlar ve piyasa görünümü

Kripto piyasasında büyük işlemler yakından izleniyor

Kripto para dünyasında, bu çapta yüksek montanlı işlemler genellikle “balina transferi” olarak adlandırılıyor. Piyasa uzmanları, bu büyüklükte fonun merkezi bir borsaya aktarılmasını, çoğunlukla varlık sahibinin elindeki kripto paraları satmaya ya da portföyünü yeniden düzenlemeye hazırlandığı şeklinde değerlendiriyor. Çünkü kişisel cüzdandan borsaya aktarılan varlıklar, daha hızlı ve kolay şekilde alım-satıma açılıyor.

Öte yandan, büyük miktarda kripto paranın borsaya yönlendirilmesi tek başına her zaman satış anlamı taşımayabiliyor. Bu tür transferlerde bazen varlık pozisyonunun yeniden yapılandırılması ya da tezgah üstü (OTC) işlemlerinin gerçekleştirilmesi gibi farklı gerekçeler öne çıkabiliyor. Ayrıca, bazı yatırımcıların varlıklarını kurumsal saklama hizmetlerine taşımak için de benzer adımlar attıkları biliniyor.

Transferin zamanlaması ve hacmi ise hem piyasa katılımcılarının hem de işlem yapan yatırımcıların dikkatini üzerine çekti. Özellikle yüksek hacimli hareketlerin, kripto varlıkların kısa vadeli fiyatlarına ya da yatırımcıların psikolojisine etkisi olabiliyor.

Son fiyatlar ve piyasa görünümü

Kripto para borsalarında #XRP fiyatı, aktarılan transferin ardından yaklaşık 1,33 dolar seviyesinde sabit kaldı. Son 24 saatte anlamlı bir değişiklik gözlenmezken, son aylarda yaşanan geniş çaplı değer kayıpları devam ediyor. 2025 yazında kayda geçen zirve seviyeden bu yana #XRP fiyatı yüzde 60’ı aşkın oranda geriledi.

Her ne kadar büyük ölçekli borsa transferleri fiyatlamayı doğrudan etkilemeyebiliyor olsa da, piyasa duyarlılığını ve kısa vadeli volatiliteyi artırma potansiyeli taşıyor. Özellikle yatırımcılar, kripto varlıklara ilişkin bu tür büyük hareketleri genellikle çeşitli stratejilerin habercisi olarak okuyor.

Bu tip işlemler, çoğu zaman uluslararası yatırımcıların veya büyük portföy sahiplerinin piyasadaki hamlelerine dair ipucu arayanlar için mercek altına alınıyor. Son 24 saatte fiyatın görece sakin seyretmesi ise piyasadaki genel belirsizliği yansıtıyor.

Uzun vadeli yatırımcılar ve kurumsal oyuncular, büyük transferlerin arkasında yatan motivasyonu kesin olarak tespit edemese de, bu tür işlemler piyasadaki risk algısı ve fiyat beklentisi üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

XRP sahipleri için bugün gerçekleşen büyük tutarlı transfer, piyasanın nabzını tutanlar açısından yeni bir hareketlilik sinyali olarak not edildi.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
