Son Dakika: İran’dan geri adım, Bitcoin yükselişe geçti

Bitcoin fiyatı ABD piyasa açılışından dakikalar sonra gelen haberle yönünü yeniden yukarı çevirdi. ABD klasiği olarak piyasayı destekleyici bir gelişme bekleniyordu ancak güzel haber açılışa yetişmedi. BTC New York Post’un haberiyle 71.700 doları hızla geri aldı.

Hafta sonu İslamabad görüşmelerinden netice çıkmamıştı ve Trump boğazı ablukaya alacaklarını açıkladı. Ancak şimdi New York Post’un haberine göre İran uranyum zenginleştirme faaliyetlerinden vazgeçmeyi değerlendiriyor. ABD’nin anlaşma için şart koştuğu en büyük koşul buydu ve İran daha önce bunu çok ağır bir talep olduğundan bahsetmişti. Nitekim savaşın başlama sebebinden İran’a ambargo uygulanmasına kadar tüm sorunların temelinde de nükleer için devam eden uranyum zenginleştirme çabaları vardı.

ABD’nin savaşı sona erdirmek için şart koştuğu en büyük koşulun İran tarafından düşünüldüğünün açıklanması müzakerelerin başarıya ulaşma ihtimalini artırdı. Eğer İran bunu önümüzdeki saatlerde yalanlamazsa savaş noktalanabilir.

Bu son dakika gelişmesi aynı zamanda petrolü de 100 dolar sınırına itti. 98,76 dolara iğne atan petrol yazı hazırlandığı sırada 100,17 dolarda alıcı buluyor.

17:27 Güncelleme: Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı;

“İran Donanması, tamamen yok edilmiş halde deniz dibinde yatıyor – 158 gemi. Vurmadıklarımız ise, onların “hızlı saldırı gemileri” dedikleri az sayıdaki gemiler; çünkü bunları pek bir tehdit olarak görmedik.

Uyarı: Bu gemilerden herhangi biri BLOKAJIMIZA yaklaşırsa, denizde teknelerdeki uyuşturucu kaçakçılarına karşı kullandığımız aynı imha sistemi kullanılarak derhal İMHA EDİLECEKLERDİR. Bu işlem hızlı ve acımasızdır. Not: Okyanus veya deniz yoluyla ABD’ye gelen uyuşturucuların %98,2’si DURDURULMUŞTUR! Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Başkan DJT”