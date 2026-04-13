BITCOIN (BTC)

Son Dakika: İran’dan geri adım, Bitcoin yükselişe geçti

  • İranlı yetkililer, savaşı sona erdirmek için ABD’nin koyduğu şart olan uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durdurmayı değerlendiriyor.
  • BTC 71.700 dolara ulaşırken petrol 100 doların altına iğne attı.
  • Müzakerenin başarıya ulaşma ihtimali eğer İran'dan yalanlama gelmezse önümüzdeki saatlerde artacaktır.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin fiyatı ABD piyasa açılışından dakikalar sonra gelen haberle yönünü yeniden yukarı çevirdi. ABD klasiği olarak piyasayı destekleyici bir gelişme bekleniyordu ancak güzel haber açılışa yetişmedi. BTC New York Post’un haberiyle 71.700 doları hızla geri aldı.

Hafta sonu İslamabad görüşmelerinden netice çıkmamıştı ve Trump boğazı ablukaya alacaklarını açıkladı. Ancak şimdi New York Post’un haberine göre İran uranyum zenginleştirme faaliyetlerinden vazgeçmeyi değerlendiriyor. ABD’nin anlaşma için şart koştuğu en büyük koşul buydu ve İran daha önce bunu çok ağır bir talep olduğundan bahsetmişti. Nitekim savaşın başlama sebebinden İran’a ambargo uygulanmasına kadar tüm sorunların temelinde de nükleer için devam eden uranyum zenginleştirme çabaları vardı.

ABD’nin savaşı sona erdirmek için şart koştuğu en büyük koşulun İran tarafından düşünüldüğünün açıklanması müzakerelerin başarıya ulaşma ihtimalini artırdı. Eğer İran bunu önümüzdeki saatlerde yalanlamazsa savaş noktalanabilir.

Bu son dakika gelişmesi aynı zamanda petrolü de 100 dolar sınırına itti. 98,76 dolara iğne atan petrol yazı hazırlandığı sırada 100,17 dolarda alıcı buluyor.

17:27 Güncelleme: Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı;

“İran Donanması, tamamen yok edilmiş halde deniz dibinde yatıyor – 158 gemi. Vurmadıklarımız ise, onların “hızlı saldırı gemileri” dedikleri az sayıdaki gemiler; çünkü bunları pek bir tehdit olarak görmedik.
Uyarı: Bu gemilerden herhangi biri BLOKAJIMIZA yaklaşırsa, denizde teknelerdeki uyuşturucu kaçakçılarına karşı kullandığımız aynı imha sistemi kullanılarak derhal İMHA EDİLECEKLERDİR. Bu işlem hızlı ve acımasızdır. Not: Okyanus veya deniz yoluyla ABD’ye gelen uyuşturucuların %98,2’si DURDURULMUŞTUR! Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Başkan DJT”

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
