Sıcak Gelişme: SEC’den DeFi için rahatlatan açıklama

ABD menkul kıymet düzenleyicisi SEC yazı hazırlandığı sırada DeFi protokolleri için müjdeyi verdi. Biden döneminde tüm DeFi protokolleri için SEC kaydı zorunlu tutuluyor ve hatta web sitelerini kullanarak işlem yapan müşteriler için KYC getirilmesi talep ediliyordu. SEC bunu önemli ölçüde yumuşattı ve bugün müjdeyi verdi.

DeFi ve SEC

SEC’in Ticaret ve Piyasalar Bölümü paylaştığı son duyuruyla DeFi protokollerinin internet siteleri, cüzdan uzantıları ve mobil uygulamalar dahil olmak üzere belirli kripto trade arayüzlerinin broker-dealer kaydı olmadan çalışabileceğini açıkladı.

“Özellikle, Personelin anladığı kadarıyla, Kapsam Dahilindeki Kullanıcı Arayüzleri, kullanıcı tarafından belirlenen kripto varlık menkul kıymet işlem parametrelerini (ör. alım/satım, hacim, kripto varlık menkul kıymeti ve fiyat veya fiyat aralığı) imzalanmak ve kullanıcının kendi saklama cüzdanı aracılığıyla iletilmek üzere blockchaine okunabilir komutlara dönüştürerek, kullanıcıların blockchain protokolleriyle (veya blockchain tabanlı akıllı sözleşmelerle) etkileşime girmesini sağlayan kod hazırlar. Kapsamlı Kullanıcı Arayüzleri, kullanıcılara kripto varlık menkul kıymet işlemleri için potansiyel yürütme yolları, varlık fiyatları ve tahmini işlem maliyetleri (ör. “gas” ücretleri) gibi piyasa verilerini de sağlayabilir. Kapsamlı Kullanıcı Arayüzü Sağlayıcıları genellikle kullanıcılardan işlem başına sabit bir yüzde ücret alır. Kapsam Dahilindeki Kullanıcı Arayüzleri, kullanıcıların işlem bazında veya varsayılan olarak istedikleri kripto varlık menkul kıymet işlem parametrelerini oluşturmalarına ve ayarlamalarına yardımcı olmak için kullanıcılara eğitim materyalleri sunabilir. “-SEC

İlgili DeFi protokollerinde emir yönlendirme olmaması, yatırım danışmanlığı olmaması, kullanıcı varlıklarının saklanmaması ve yalnızca sabit, tarafsız ücret yapılarının bulunması halinde SEC kaydı zorunlu olmayacak. Rehber, kendi kendine saklama cüzdan arayüzleri için geçerli ve SEC başka bir kararla bu kılavuzu devre dışı bırakmazsa 5 yıl boyunca koşullar aynen devam edecek.