Kripto Para Hukuku

Sıcak Gelişme: SEC’den DeFi için rahatlatan açıklama

  • SEC belirli koşulların karşılanması halinde DeFi front-end'leri, cüzdan uzantıları ve mobil uygulamalar dahil olmak üzere belirli kripto trade arayüzlerinin broker-dealer kaydı olmadan faaliyet gösterebileceğini açıkladı.
  • İlgili DeFi protokollerinde emir yönlendirme olmaması, yatırım danışmanlığı olmaması, kullanıcı varlıklarının saklanmaması ve yalnızca sabit, tarafsız ücret yapılarının bulunması gerek.
  • BTC 71.700 dolar.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
ABD menkul kıymet düzenleyicisi SEC yazı hazırlandığı sırada DeFi protokolleri için müjdeyi verdi. Biden döneminde tüm DeFi protokolleri için SEC kaydı zorunlu tutuluyor ve hatta web sitelerini kullanarak işlem yapan müşteriler için KYC getirilmesi talep ediliyordu. SEC bunu önemli ölçüde yumuşattı ve bugün müjdeyi verdi.

SEC’in Ticaret ve Piyasalar Bölümü paylaştığı son duyuruyla DeFi protokollerinin internet siteleri, cüzdan uzantıları ve mobil uygulamalar dahil olmak üzere belirli kripto trade arayüzlerinin broker-dealer kaydı olmadan çalışabileceğini açıkladı.

“Özellikle, Personelin anladığı kadarıyla, Kapsam Dahilindeki Kullanıcı Arayüzleri, kullanıcı tarafından belirlenen kripto varlık menkul kıymet işlem parametrelerini (ör. alım/satım, hacim, kripto varlık menkul kıymeti ve fiyat veya fiyat aralığı) imzalanmak ve kullanıcının kendi saklama cüzdanı aracılığıyla iletilmek üzere blockchaine okunabilir komutlara dönüştürerek, kullanıcıların blockchain protokolleriyle (veya blockchain tabanlı akıllı sözleşmelerle) etkileşime girmesini sağlayan kod hazırlar.

Kapsamlı Kullanıcı Arayüzleri, kullanıcılara kripto varlık menkul kıymet işlemleri için potansiyel yürütme yolları, varlık fiyatları ve tahmini işlem maliyetleri (ör. “gas” ücretleri) gibi piyasa verilerini de sağlayabilir.  Kapsamlı Kullanıcı Arayüzü Sağlayıcıları genellikle kullanıcılardan işlem başına sabit bir yüzde ücret alır.  Kapsam Dahilindeki Kullanıcı Arayüzleri, kullanıcıların işlem bazında veya varsayılan olarak istedikleri kripto varlık menkul kıymet işlem parametrelerini oluşturmalarına ve ayarlamalarına yardımcı olmak için kullanıcılara eğitim materyalleri sunabilir. “-SEC

İlgili DeFi protokollerinde emir yönlendirme olmaması, yatırım danışmanlığı olmaması, kullanıcı varlıklarının saklanmaması ve yalnızca sabit, tarafsız ücret yapılarının bulunması halinde SEC kaydı zorunlu olmayacak. Rehber, kendi kendine saklama cüzdan arayüzleri için geçerli ve SEC başka bir kararla bu kılavuzu devre dışı bırakmazsa 5 yıl boyunca koşullar aynen devam edecek.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
