Foundry, Zcash madenciliğinde yüzde 30’luk paya hızla ulaştı

Kripto para madenciliği alanında faaliyet gösteren Foundry Digital, Zcash (ZEC) ağı için yeni bir madencilik havuzu başlattı. Şirketin kendi verilerine göre, kısa sürede ağdaki toplam hesaplama gücünün yaklaşık yüzde 30’u bu havuza geçti.

Kurumsal madencilere hızlı giriş

New York merkezli Foundry Digital, halihazırda Bitcoin madenciliğinde sektör liderlerinden biri olarak öne çıkıyor. Şirketin mart ayında ilk duyurusunu yaptığı Zcash madencilik havuzu, kapılarını açmadan önce çok sayıda kurumsal madenci tarafından tercih edildi.

Şirket ayrıca Zcashinfo.com adında yeni bir blok kaşifi de hayata geçirdi. Bu platform üzerinden havuz sıralamaları, toplam hashrate dağılımı, blok verileri ve madencilik zorluğu gibi istatistikler anlık şekilde takip edilebiliyor.

Zcash, 2016’dan bu yana faaliyet gösteren kamuya açık bir blokzincir ağı olarak biliniyor. Ağa özgü entegre edilen gelişmiş gizlilik teknolojisiyle, gönderici, alıcı ve tutar bilgisi paylaşılmadan işlemler onaylanabiliyor. Bu işleyiş, sıfır bilgi kanıtları (zk-SNARKs) olarak bilinen bir şifreleme yöntemiyle gerçekleşiyor.

Teknik farklar ve ödül modeli

Zcash ağı, Bitcoin’e benzer şekilde iş kanıtı (proof-of-work) modeliyle çalışıyor. Yani yeni blok oluşturmak ve ödül kazanmak için madenciler, özel donanımlarla karmaşık matematiksel problemleri çözüyor. Başarılı olanlara hem yeni ZEC token’ları hem de işlem ücretleri ödeniyor.

Blok üretimi bakımından Zcash ile Bitcoin arasında önemli bir fark mevcut. Zcash blokları ortalama 75 saniyede ortaya çıkarken, Bitcoin ağında bu süre yaklaşık 10 dakika. İki ağda da toplam coin arzı 21 milyon ile sınırlı tutuluyor.

Zcash’in Equihash algoritmasını kullanması, madencilik işlemlerinin çok daha yüksek bellek gereksinimiyle gerçekleşmesine yol açıyor. Bitcoin’de ise SHA-256 algoritması tercih ediliyor.

Tek madencilerin blok üretmede yeterince şans bulamaması nedeniyle, genellikle katılımcılar havuzlar halinde birleşerek güçlerini birleştiriyor ve ödülleri paylaşıyor. Büyük havuzlar, ağın toplam hesaplama gücünde önemli bir pay ediniyor.

Foundry’nin Zcash havuzunda dağıtılan madencilik ödülleri, şeffaf adresler kullanılacak şekilde organize edilmiş durumda. Ayrıca “pay-per-last-N-shares” (PPLNS) adındaki bir modeli benimseyen havuz, madencilerin süre boyunca katkılarını dikkate alıyor ve buna göre ödemeler yapıyor.

Şirket, yeni havuzunu düzenlemelere tabi kurumsal madencilerin katılımına açtı. Katılım süreci ağırlıklı olarak resmi olarak regüle edilen yeni kurumsal müşterileri hedefliyor.