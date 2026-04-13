Trump bağlantılı World Liberty Financial’dan 25 milyon USD1 basımı ve 3 milyon token yakımı

  • 🚨 Trump bağlantılı World Liberty Financial, 25 milyon USD1 bastı ve aynı gün 3 milyon token yaktı.
  • Yeni USD1 basımı ve eş zamanlı yakım, Dolomite havuzundaki blokaj sorunlarının ardından geldi.
  • Şirketin yönetişim tokenı yüzde 15 değer kaybetti.
  • 🤔 3 milyon USD1’in neden ve nasıl dolaşımdan çekildiği netlik kazanmadı.
  • #USD1 arzı aktif şekilde yönetiliyor.
ABD eski başkanı Donald Trump’a yakınlığıyla bilinen World Liberty Financial, merkeziyetsiz finans (DeFi) platformu Dolomite’te yaşanan blokaj sonrası 25 milyon USD1 stabilcoini piyasaya sürdü. Aynı gün 3 milyon USD1 tokenı ise kalıcı olarak dolaşımdan kaldırdı. Blokzinciri üzerindeki veriler, tüm işlemlerin WLFI’nin TokenGovernor akıllı sözleşmesiyle yönetildiğini gösterdi.

Likidite krizine karşı hamleler

World Liberty Financial, geçen hafta yaptığı açıklamada Dolomite protokolünden kendi yönetim tokenı karşılığında 75 milyon dolar borç aldığını ve bunun 25 milyon dolarını geri ödediğini bildirmişti. Şirketin teminat olarak milyarlarca WLFI tokenı gösterip karşılığında aldığı stabilcoinlerin bir bölümü Coinbase Prime cüzdanına aktarıldı. Bu işlemler, Dolomite’teki USD1 kredi havuzunun neredeyse tamamen dolmasına ve diğer kullanıcıların varlıklarını çekememesine yol açtı.

WFLI’nin yeni USD1 basım işlemi BitGo Custody üzerinden fonlanarak gerçekleştirilirken, yakılan 3 milyon USD1 ise önce blokzinciri üzerindeki TokenGovernor akıllı kontratında toplandı, ardından null adrese gönderilerek piyasadan tamamen silindi.

Büyük basım işlemi öncesinde, inaktif bir cüzdana sırasıyla 10 dolar, 10 bin dolar ve 40 bin 800 dolarlık USD1 deneme transferleri gönderildi. Bu adımlar, cüzdan doğrulama amacıyla yapılan tipik test işlemleri olarak yorumlandı.

Aktif stabilcoin yönetimi ve sürecin belirsizliği

Son işlemler sonucunda piyasadaki USD1 miktarı net 22 milyon dolar arttı. Aynı gün hem yeni token üretilip hem de eski tokenın yakılması, arz yönetiminin aktif ve kontrollü biçimde yürütüldüğüne işaret etti.

Fakat piyasadan çekilen 3 milyon USD1’in kaynağı ve neden tekrar dolaşıma sokulmadığı netlik kazanmadı. Sektörde, teminat iadesiyle birlikte token yakımı yaygın bir uygulama olsa da World Liberty Financial, bu özel işlem için bir açıklama yapmadı.

Yönetim tokenının değeri, Dolomite işlemlerinin ortaya çıkmasından bu yana yaklaşık yüzde 15 geriledi. Ayrıca Dolomite’in kurucu ortaklarından Corey Caplan’ın World Liberty Financial’a danışmanlık verdiği biliniyor. Son dönemde yaşanan gelişmelerin şirketin kasası ya da likidite havuzunda kullanılmak üzere mi, yoksa farklı bir amaçla mı planlandığı belirsizliğini koruyor.

Şirketten konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz gelmiş değil.

