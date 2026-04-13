Kripto para piyasaları son durum ve ABD piyasa açılış beklentileri

İslamabad görüşmeleri isteneni vermedi ve kripto paralar yeni haftada volatiliteye hazırlanıyor. ABD piyasaları Pazartesi düşüşleri için önemli tetikleyicilerden olduğundan henüz piyasa açılmadan güncel duruma göz atmak önemli. Peki piyasalarda son durum ne?

ABD piyasaları ve son durum

Hafa sonu görüşmelerde ortak noktada buluşulamaması Trump’ın harekete geçmesini zorunlu kıldı. Hürmüz Boğazının abluka altına alınması iznini veren Trump bugün itibariyle İran’ı bu noktada sıkıştırmaya çalışacak. Geçen hafta NATO üyesi ülkelere bölgeye asker ve gemi göndermeleri için Trump’ın karar vermeleri için çok kısa süre verdiğinden bahsetmiştik. Muhtemelen beklenen senaryo gerçekleşiyor ve ABD bir sonraki hazırlığını yaptığı adımı atıyor.

Brent %7,7 artışla 101 doların üzerine çıkarken, S&P 500 vadeli işlemleri açılışta %0,6 düşüş gösterdi. Altın uzlaşı olmadığı için 4.710 dolara geriledi.

Boğazdan geçen petrol ve gaz akışı küresel enerji şokunu şiddetlendiriyor. Üstelik İran’ın saldırıları günlükte 7 milyon varilin üzerinde üretim kesintisine neden oldu. Normal şartlarda 33 milyon civarında olan üretimin 7 milyon varil azalması büyük bir sorun.

Piyasalardaki gerileme ılımlı ve 2 haftalık ateşkes henüz sona ermediğinden yatırımcıların çözüme dair umutlarının sürdüğünü söyleyebiliriz. Fakat ham petrol fiyatlarındaki yeni sıçrama, Mart ayı ABD TÜFE verilerinin güçlü çıkmasıyla birleşince, tahvil piyasalarını yeniden enflasyon odaklı bir yapıya itiyor. Japonya’nın 10 yıllıkları 1997’den bugüne en yüksek seviyelerine ulaştı. Carry trade gündeminin tekrar hortlaması şu an risk piyasalarının en son isteyeceği şey.

Bitcoin ve kripto paralar

Yarın Fed üyeleri Barr, Collins, Paulson, Goolsbee konuşmalar yapacak ve bugün akşam 01:20’de Miran’ın açıklamalarını takip edeceğiz. Fed üyelerinin son enflasyon verilerini nasıl karşıladığını göreceğimizden faiz indirim beklentilerinde değişim görebiliriz. Strategy yaklaşık 1 milyar dolarlık BTC alırken BitMine yazı hazırlandığı sırada 71.524 ETH aldı.

73.855 dolarda haberin de etkisiyle dirençten dönen BTC kanalın orta alanına kadar inmedi şimdilik 70.500 doları koruyor. Ancak satışlar devam ederse önümüzdeki günlerde/saatlerde 69.200 ve 67 bin dolar aralığına dönebilir. 68 gündür sıkıştı kanalı yakın zamanda kırması gerek en azından tarihsel veriler buna işaret ediyor. Yön ise müzakerelerin nihai neticesine bağlı olacak.

En büyük 100 kripto para arasında günün kazananı güçlü başlangıcıyla RAVE oldu. STABLE %13 kazanç elde ederken %3’ten fazla yüklesen altcoinlerin sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor.