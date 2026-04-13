BITCOIN (BTC)Kripto Para

MicroStrategy 1 milyar dolarlık yeni alımla Bitcoin stokunu 780,897 BTC’ye çıkardı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 MicroStrategy 1 milyar dolar harcayarak 13.927 BTC daha aldı.
  • Şirketin toplam #Bitcoin portföyü 780.897 BTC’ye çıktı.
  • Tüm alım, Stretch (STRC) hisselerinin satışıyla elde edilen yeni fon ile gerçekleşti.
  • BTC fiyatı 71.000 dolar seviyesinin hemen altında seyretti.
  • 🟢 Hisse değeri ön piyasada yüzde 2,5’in üzerinde geriledi.
Kripto para piyasalarının yakından izlediği MicroStrategy, son bir hafta içinde 13.927 adet Bitcoin satın aldı. Yapılan açıklamaya göre, şirket bu satın alma işlemini ortalama 71.902 dolardan gerçekleştirdi ve toplamda yaklaşık 1 milyar dolar harcadı.

Yeni alımın finansmanı ve işlem detayları

MicroStrategy yönetiminde Michael Saylor bulunuyor ve şirket, halka açık kurumlar arasında en büyük Bitcoin rezervini elinde tutan kuruluşlardan biri olarak öne çıkıyor. Yapılan son yatırım, tamamen yeni çıkarılan Stretch (STRC) isimli imtiyazlı hisse senetlerinin satışıyla elde edilen 1 milyar dolarlık gelirle finanse edildi.

Alım işlemiyle birlikte MicroStrategy’nin elinde tuttuğu toplam Bitcoin miktarı 780.897 BTC’ye ulaştı. Şirketin bugüne kadar Bitcoin için ödediği toplam bedel ise yaklaşık 59,02 milyar dolar oldu. Böylece ortalama maliyet, her bir Bitcoin başına 75.577 dolara denk geliyor.

MicroStrategy’nin yaptığı bu işlem, hem kurumun piyasadaki agresif Bitcoin politikasıyla uyumlu bir adım olarak görülüyor hem de uzun vadeli yatırım stratejisini sürdürdüğünü gösteriyor.

Fiyat hareketleri ve piyasa yansımaları

Bu gelişmenin ardından Bitcoin fiyatı 71.000 dolar seviyesinin hemen altında dengelenmiş durumda. Son günlerde yaşanan art arda kurumsal alımlar, piyasada BTC fiyatının yüksek seviyelerde tutulmasına katkı sağladı.

Diğer yandan, MicroStrategy hisselerinde pre-market işlemlerinde yüzde 2,5’in üzerinde bir düşüş olduğu gözlendi. Hisse senedinin fiyatındaki bu gerilemede, yatırımcıların kısa vadeli kar realizasyonları ile yeni fon toplama sürecinin yarattığı etkilerin öne çıktığı değerlendiriliyor.

Piyasadaki mevcut verilere göre MicroStrategy, Bitcoin toplama stratejisinden vazgeçmeden ilerlemeyi tercih ediyor. Şirketin yaptığı yüklü alımlar, kripto para sektöründe büyük ilgiyle izleniyor.

Şirketin toplam Bitcoin portföyünde son alımla birlikte önemli bir büyüme gerçekleşti. Bu durumda hem kurumsal yatırımcıların kripto paralara olan güveninin hem de MicroStrategy’nin uzun vadeli yaklaşımının etkili olduğu söylenebilir.

Bitcoin’in 70.000 dolar seviyelerine yakın dalgalı hareketi devam ederken, MicroStrategy gibi büyük oyuncuların bu tür işlemleri piyasada yakından takip ediliyor. Özellikle kripto varlıklara kurumsal ilginin artışı sektör genelinde dikkat çekici unsurlardan biri haline geldi.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
