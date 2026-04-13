QCP Capital 13 Nisan kripto para piyasaları yorum

Bitcoin (BTC) yeni haftaya 70 bin doların üzerinde başladı ancak 71.500 dolar eşiği kaybedildi. Hafta sonu yapılan müzakereler pek de verimli geçmedi. Tarafların uç noktalardaki talepleri uzlaşıyı güçleştiriyor ancak henüz 2 haftalık ateşkes sona ermiş değil ve pazarlık için taraflar tüm kozlarını oynayabilecekleri süreye sahip. Peki QCP Capital analistleri güncel durumu nasıl yorumluyor?

QCP Capital kripto yorum

Piyasaların hayal kırıklığına hazır olduğunun altını çizen QCP Capital analistleri riskten kaçış eğiliminin devam ettiğini petrolün bu yüzden 100 doları geri aldığını yazdı. BTC 74.000 dolarda dirençle karşılaştı, ETH ise 2.330 dolardan 2.180 dolara geriledi. 2.200 dolar sınırında oyalanan ETH yazı hazırlandığı sırada 2.188 dolardan alıcı buluyor ve volatilite artabilir.

“Trump şimdi söylemlerini tırmandırarak, İran’ın akışını kesmek için Hürmüz Boğazı’nı tamamen abluka altına almayla tehdit etti. İran’ın yanıtı da aynı derecede keskin oldu ve Bab el-Mandeb üzerinden olası bir kesintiye işaret etti. Sonuç, risk çemberinin genişlemesi oldu; enerji güvenliği yeniden ön plana çıkarken Avrupa şimdiden karşı çıkmaya başladı.” – QCP Capital

ABD’nin abluka hamlesi büyük ölçüde Çin’e petrol akışını sekteye uğratma motivasyonundan besleniyor. Bu da İran’in uzlaşı için Çin tarafından baskılanmasının önünü açabilir veya daha büyük gerginliklere zemin hazırlar. Trump Mart sonunda planladığı (aylar önceden duyurduğu) Çin ziyaretini ötelemişti ve halen yeni program oluşmadı. Bu ziyaretin aslında geçen sene ortasında olması bekleniyordu.

“Çin bu durumun merkezinde yer alıyor. İran ham petrolü büyük ölçüde doğuya aktığı için, herhangi bir abluka Pekin’in tedarik zincirini doğrudan kesintiye uğratacaktır. ABD ham petrolüne yönelme çağrılarının, özellikle yuan cinsinden ticaretle ilgili daha geniş stratejik hedeflerle kesiştiği durumlarda, destek bulması olası değildir.” – QCP

Çin’in dahil olduğu gerilim riski

Uluslararası sularda Çin gemilerini durdurmak daha büyük sorunlara yol açabilir. Üstelik QCP analistlerine göre bu risk halen piyasa tarafından fiyatlanmış değil. Teoride Trump çok fazla şeyi başarabileceğine inansa da pratik yaptığı şeylerin sonuçları tahmin ettiğinin ötesinde olabilir.

Yine de zımni volatilite ve risk tersine dönüşleri kripto para piyasaları özelinde sorunlara rağmen normalleşme evresinde olduğumuzu söylüyor.

“Akışlar bunu destekliyor. BlackRock’ın IBIT’i, geçtiğimiz hafta 612,1 milyon dolarlık girişle ETF talebine öncülük etti; bu da kurumsal ilginin bu seviyelerde hala yapıcı yönde olduğunu pekiştiriyor.”

Bir sonraki kırılma ablukanın uygulanma şekli, Çin ile gerilimin artıp artmayacağının belli olmasıyla yaşanacak.