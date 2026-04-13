QCP Capital 13 Nisan kripto para piyasaları yorum

  • Piyasa ilk görüşmeden sonuç çıkmayacağını tahmin ettiği için hayal kırıklığı sınırlıydı. Ancak petrol tekrar 100 doları aştı.
  • Önümüzdeki saatlerde Trump'un Hürmüz ablukasının uygulanma şekli gerilimi artırabilir. Çin gemilerinin engellenmesi ikili gerilimi tetikleyebilir veya Çin'in İran'a anlaşma için baskı kurmasını sağlar.
  • Zımni volatilite ve risk tersine dönüşleri kripto para piyasaları özelinde sorunlara rağmen normalleşme evresinde olduğumuzu söylüyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin (BTC) yeni haftaya 70 bin doların üzerinde başladı ancak 71.500 dolar eşiği kaybedildi. Hafta sonu yapılan müzakereler pek de verimli geçmedi. Tarafların uç noktalardaki talepleri uzlaşıyı güçleştiriyor ancak henüz 2 haftalık ateşkes sona ermiş değil ve pazarlık için taraflar tüm kozlarını oynayabilecekleri süreye sahip. Peki QCP Capital analistleri güncel durumu nasıl yorumluyor?

1 QCP Capital kripto yorum
2 Çin’in dahil olduğu gerilim riski

QCP Capital kripto yorum

Piyasaların hayal kırıklığına hazır olduğunun altını çizen QCP Capital analistleri riskten kaçış eğiliminin devam ettiğini petrolün bu yüzden 100 doları geri aldığını yazdı. BTC 74.000 dolarda dirençle karşılaştı, ETH ise 2.330 dolardan 2.180 dolara geriledi. 2.200 dolar sınırında oyalanan ETH yazı hazırlandığı sırada 2.188 dolardan alıcı buluyor ve volatilite artabilir.

“Trump şimdi söylemlerini tırmandırarak, İran’ın akışını kesmek için Hürmüz Boğazı’nı tamamen abluka altına almayla tehdit etti. İran’ın yanıtı da aynı derecede keskin oldu ve Bab el-Mandeb üzerinden olası bir kesintiye işaret etti. Sonuç, risk çemberinin genişlemesi oldu; enerji güvenliği yeniden ön plana çıkarken Avrupa şimdiden karşı çıkmaya başladı.” – QCP Capital

ABD’nin abluka hamlesi büyük ölçüde Çin’e petrol akışını sekteye uğratma motivasyonundan besleniyor. Bu da İran’in uzlaşı için Çin tarafından baskılanmasının önünü açabilir veya daha büyük gerginliklere zemin hazırlar. Trump Mart sonunda planladığı (aylar önceden duyurduğu) Çin ziyaretini ötelemişti ve halen yeni program oluşmadı. Bu ziyaretin aslında geçen sene ortasında olması bekleniyordu.

“Çin bu durumun merkezinde yer alıyor. İran ham petrolü büyük ölçüde doğuya aktığı için, herhangi bir abluka Pekin’in tedarik zincirini doğrudan kesintiye uğratacaktır. ABD ham petrolüne yönelme çağrılarının, özellikle yuan cinsinden ticaretle ilgili daha geniş stratejik hedeflerle kesiştiği durumlarda, destek bulması olası değildir.” – QCP

Çin’in dahil olduğu gerilim riski

Uluslararası sularda Çin gemilerini durdurmak daha büyük sorunlara yol açabilir. Üstelik QCP analistlerine göre bu risk halen piyasa tarafından fiyatlanmış değil. Teoride Trump çok fazla şeyi başarabileceğine inansa da pratik yaptığı şeylerin sonuçları tahmin ettiğinin ötesinde olabilir.

Yine de zımni volatilite ve risk tersine dönüşleri kripto para piyasaları özelinde sorunlara rağmen normalleşme evresinde olduğumuzu söylüyor.

“Akışlar bunu destekliyor. BlackRock’ın IBIT’i, geçtiğimiz hafta 612,1 milyon dolarlık girişle ETF talebine öncülük etti; bu da kurumsal ilginin bu seviyelerde hala yapıcı yönde olduğunu pekiştiriyor.”

Bir sonraki kırılma ablukanın uygulanma şekli, Çin ile gerilimin artıp artmayacağının belli olmasıyla yaşanacak.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Kripto fonlara 1,1 milyar dolar girdi, Bitcoin zirveyi zorladı

AAVE yüzde 8.7 yükseldi DAO kararı sonrası dikkatler V4’e çevrildi

MSTR’de STRC işlem hacmi %50’ye ulaştı, hisse bitcoin’e göre geriledi

StarkWare’den gelirde %99 düşüş sonrası stratejik değişim

Bitcoin 70 bin dolar üstünde satıcı baskısıyla karşılaştı

Kripto piyasasında yeni hafta: ABD senatosu, vergi tarihi ve 48 milyon dolarlık token kilidi

Alameda Research 16 milyon dolarlık Solana’yı çözdü, kredi ödemelerine aktarım sinyali

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Kripto fonlara 1,1 milyar dolar girdi, Bitcoin zirveyi zorladı
Kripto fonlara 1,1 milyar dolar girdi, Bitcoin zirveyi zorladı
XRP’de korku zirvede: endeks 12’ye düştü, fiyat 1,33 dolar
AAVE yüzde 8.7 yükseldi DAO kararı sonrası dikkatler V4’e çevrildi
MSTR’de STRC işlem hacmi %50’ye ulaştı, hisse bitcoin’e göre geriledi
XRP ile sınır ötesi ödemelerde maliyet yüzde 60 düştü, süre 4 saniyeye indi
