Kripto fonlara 1,1 milyar dolar girdi, Bitcoin zirveyi zorladı

  • 🚀 Kripto fonlara haftada 1,1 milyar dolar giriş oldu.
  • Bitcoin 871 milyon dolarla akışın büyük kısmını üstlendi.
  • #XRP ürünlerinde de 19 milyon dolarlık dikkat çeken giriş görüldü.
  • 🎯 Ama asıl tablo ABD kaynaklı güçlü kurumsal talebe işaret ediyor.
Kripto para yatırım ürünleri geçen hafta güçlü bir giriş dalgası yakalayarak yılın en dikkat çekici haftalarından birini geride bıraktı. Küresel ölçekte kripto borsa yatırım ürünlerine toplam 1,1 milyar dolarlık giriş gerçekleşti.

Bitcoin liderliğinde güçlü girişler

Toplam girişlerin büyük bölümü Bitcoin odaklı ürünlerde yoğunlaştı ve yaklaşık 871 milyon dolarlık akış kaydedildi. Bu performans, 2026 yılı içinde şimdiye kadar görülen en yüksek ikinci haftalık giriş olarak öne çıktı.

Yılın en güçlü haftası ise ocak ayı ortasında 2,17 milyar dolarlık girişle kayıtlara geçmişti. Son veriler, kurumsal yatırımcı ilgisinin yeniden güç kazandığını gösterdi.

Araştırma tarafında yapılan değerlendirmelerde, yatırımcı risk iştahındaki toparlanmanın bu yükselişte belirleyici olduğu ifade edildi. Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmelerde ateşkese yönelik sinyaller ve ABD’de beklentilerin altında kalan enflasyon ile harcama verileri bu tabloyu destekledi.

Spot piyasada dalgalı bir görünüm sürerken Bitcoin fiyatı 70.000 dolar seviyesini geri kazandı ve kısa süreliğine 73.000 doların üzerine çıktı. Buna rağmen genel piyasa duyarlılığının zayıf kalması, düzenlenmiş yatırım ürünlerine yönelik talebin ayrı bir dinamikle ilerlediğine işaret etti.

Ether toparlandı, yıl genelinde tablo zayıf

Ether odaklı yatırım ürünleri üç haftalık çıkış serisinin ardından yaklaşık 196,5 milyon dolarlık girişle toparlanma sinyali verdi. Bu hareket, kısa vadeli yatırımcı ilgisinin yeniden canlandığını gösterdi.

Buna karşın yıl başından bu yana bakıldığında Ether hâlâ net çıkış veren nadir varlıklardan biri konumunda bulunuyor ve toplamda 130 milyon dolarlık çıkış dikkat çekiyor.

Bitcoin ise yıl genelinde yaklaşık 1,9 milyar dolarlık girişle açık ara önde yer aldı. Toplam kripto yatırım ürünü girişlerinin yüzde 83’ünü tek başına oluşturması, piyasa liderliğini pekiştirdi.

Öte yandan düşüş yönlü Bitcoin pozisyonları da geçen hafta hareketliydi. Bu ürünlerde yaklaşık 20 milyon dolarlık giriş kaydedildi ve Kasım 2024’ten bu yana en yüksek haftalık seviyeye ulaşıldı.

Diğer varlıklar arasında #XRP yatırım ürünleri yaklaşık 19 milyon dolarlık giriş görürken, Solana tarafında 2,5 milyon dolarlık sınırlı bir çıkış gerçekleşti.

Bölgesel dağılıma bakıldığında girişlerin büyük kısmı ABD kaynaklı oldu ve yaklaşık 1 milyar dolarla toplam akışın yüzde 95’ini oluşturdu. ABD’deki spot Bitcoin ETF’leri tek başına 786,3 milyon dolarlık katkı sağladı.

Almanya 34,6 milyon dolarlık girişle öne çıkan diğer ülke olurken, Kanada ve İsviçre’de daha sınırlı seviyelerde, sırasıyla 7,8 milyon ve 6,9 milyon dolarlık girişler kaydedildi.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
