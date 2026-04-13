RIPPLE (XRP)

XRP’de korku zirvede: endeks 12’ye düştü, fiyat 1,33 dolar

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP’de korku zirvede, endeks 12’ye geriledi ve fiyat 1,33 dolar seviyesinde.
  • 📊 Piyasa dengede, alıcı ve satıcı tarafı arasında net üstünlük oluşmadı.
  • 📉 63 gündür süren yatay hareket, birikim sürecine işaret edebilir #XRP.
  • ⚠️ Ama asıl kritik nokta, teknik göstergelerde toparlanma sinyallerinin belirmesi.
XRP piyasasında yatırımcı duyarlılığı son dönemde dikkat çekici bir şekilde zayıfladı. Negatif yorumların iki yılın en yüksek seviyesine çıkmasıyla birlikte piyasa algısı belirgin biçimde “aşırı korku” bölgesine kaydı.

Piyasa duyarlılığı sert şekilde bozuldu

Verilere göre XRP fiyatı 1,33 dolar seviyesinde işlem görürken, Korku ve Açgözlülük Endeksi 12’ye geriledi. Bu seviye, piyasa katılımcılarının belirsizlik ve risk algısının oldukça yükseldiğine işaret ediyor.

Duyarlılık tarafında dikkat çeken bir diğer gelişme ise olumlu ve olumsuz görüşler arasındaki dengenin giderek daralması oldu. Önceki döngülerde yükseliş yönlü yorumlar belirgin şekilde öndeyken, zamanla bu fark kapanarak neredeyse eşit seviyeye geldi.

Güncel tabloda yaklaşık 1,02 olumlu yoruma karşılık 1 olumsuz yorum bulunuyor. Bu durum, piyasada ne alıcıların ne de satıcıların net bir üstünlük kurabildiğini ve karar verme sürecinin zorlaştığını gösteriyor.

Genel görünüm, yatırımcıların temkinli hareket ettiğini ve kısa vadeli yön konusunda kararsız kaldığını ortaya koyuyor. Bu tür dönemlerde fiyat hareketlerinin sık sık yön değiştirmesi olağan kabul ediliyor.

Teknik göstergeler ve fiyat hareketi dikkat çekiyor

Fiyat tarafında ise XRP yaklaşık 63 gündür dar bir bant içinde yatay hareket ediyor. Bu süreçte düşük momentum, gün içi yön değişimleri ve belirgin bir trend eksikliği öne çıkıyor.

Uzun süren bu tür sıkışmalar genellikle birikim süreciyle ilişkilendiriliyor. Daha büyük oyuncuların pozisyon topladığı bu dönemlerde, genel piyasa duyarlılığı çoğu zaman zayıf kalmaya devam edebiliyor.

Teknik göstergeler de bu tabloyu destekler nitelikte sinyaller veriyor. Göreceli Güç Endeksi yüksek zaman dilimlerinde aşırı satım bölgesine gerileyerek satış baskısının zayıflayabileceğine işaret ediyor.

Ichimoku göstergesinde ise trend yapısında sınırlı da olsa iyileşme sinyalleri görülmeye başlandı. Bu durum, fiyatın ilerleyen süreçte yön arayışına girebileceğini düşündürüyor.

Zincir üstü verilerde öne çıkan işlemler de piyasanın dikkatini çekiyor. Ripple ile bağlantılı cüzdanlardan 25 milyon XRP’lik transfer, likidite hareketleri açısından izleniyor.

Bu tür işlemler ekosistem içinde rutin kabul edilse de, zaman zaman daha geniş çaplı yeniden dengeleme süreçleriyle örtüşebiliyor. Bu nedenle yatırımcılar büyük transferleri yakından takip etmeyi sürdürüyor.

Genel tablo, duyarlılığın aşırı korku bölgesine sıkıştığı, fiyatın dar bantta kaldığı ve teknik göstergelerin dengelenmeye başladığı bir döneme işaret ediyor. Bu yapı, piyasanın kritik bir eşikte bulunduğunu düşündürüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
