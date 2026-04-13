AAVE yüzde 8.7 yükseldi DAO kararı sonrası dikkatler V4’e çevrildi

Aave ekosistemi, merkeziyetsiz otonom organizasyonun Aave Labs için önemli bir finansman paketini onaylamasıyla yeni bir döneme girdi. “Aave Will Win” olarak adlandırılan teklif, oyların yaklaşık yüzde 75’ini alarak kabul edildi ve Aave Labs’e 25 milyon dolarlık stabilcoin ile 75.000 AAVE token tahsisini içerdi.

İçindekiler
1 DAO kararıyla yapı değişiyor
2 Toplulukta tartışma sürerken fiyat yükseldi

DAO kararıyla yapı değişiyor

Onaylanan plan, Aave Labs’in doğrudan DAO tarafından finanse edilen bir yapıya geçmesini öngörüyor. Bu değişimle birlikte, ürünlerden elde edilen gelirlerin artık özel olarak tutulması yerine DAO hazinesine aktarılması planlanıyor.

Finansman paketinde yer alan stabilcoinler 12 ay boyunca operasyonel giderleri karşılamak için kademeli şekilde dağıtılacak. Token tahsisi ise dört yıllık bir takvimle kilit açma sürecine tabi tutulacak ve uzun vadeli teşviklerin korunması hedeflenecek.

Plan aynı zamanda Aave V4 sürümünü protokolün uzun vadeli teknik temeli olarak konumlandırıyor. Bunun yanında, markayı yönetecek yeni bir yapının kurulması da gündeme getirildi.

Aave kurucusu Stani Kulechov, söz konusu teklifin protokol tarihindeki en önemli adım olduğunu vurguladı ve token sahiplerinin yalnızca yatırımcı değil, aynı zamanda ekosistemin tüm bileşenlerinde söz sahibi paydaşlar olduğunu ifade etti.

Toplulukta tartışma sürerken fiyat yükseldi

Her ne kadar teklif güçlü bir destekle kabul edilse de, topluluk içinde bazı çekinceler de gündeme geldi. Özellikle finansman büyüklüğü, oy hakkı sağlayan token tahsisi ve gelir tanımlarının şeffaflığı konularında tartışmalar yaşandı.

Bu süreçte bazı yönetişim katılımcılarının projeden çekildiği ve merkeziyetsizlik standartlarına ilişkin tartışmaların yoğunlaştığı dikkat çekti. Bu gelişmeler, ekosistem içinde görüş ayrılıklarının devam ettiğini ortaya koydu.

Öte yandan Aave, merkeziyetsiz finans alanında halihazırda güçlü bir konumda bulunuyor. Protokolde kilitli toplam varlık değeri 25 milyar doların üzerine çıkmış durumda ve bu da platformun sektördeki ağırlığını artırıyor.

Yeni çerçeveyle birlikte ürün geliştirme hızının artırılması, rekabet gücünün güçlendirilmesi ve kurumsal yatırımcı ilgisinin çekilmesi hedefleniyor. Özellikle zincir üstü finansal araçlara yönelen sermaye hareketlerinin bu stratejiyi destekleyebileceği değerlendiriliyor.

Tüm tartışmalara rağmen piyasa tepkisi kısa vadede olumlu yönde gelişti. AAVE fiyatı son 24 saatte yaklaşık yüzde 8.7 artarak 97.78 dolar seviyesine yükseldi ve yeni yapı etrafında oluşan büyüme beklentisi fiyatlamaya yansıdı.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

QCP Capital 13 Nisan kripto para piyasaları yorum

Kripto fonlara 1,1 milyar dolar girdi, Bitcoin zirveyi zorladı

MSTR’de STRC işlem hacmi %50’ye ulaştı, hisse bitcoin’e göre geriledi

StarkWare’den gelirde %99 düşüş sonrası stratejik değişim

Bitcoin 70 bin dolar üstünde satıcı baskısıyla karşılaştı

Kripto piyasasında yeni hafta: ABD senatosu, vergi tarihi ve 48 milyon dolarlık token kilidi

Alameda Research 16 milyon dolarlık Solana’yı çözdü, kredi ödemelerine aktarım sinyali

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Son Haberler

QCP Capital 13 Nisan kripto para piyasaları yorum
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Kripto fonlara 1,1 milyar dolar girdi, Bitcoin zirveyi zorladı
Kripto Para
XRP’de korku zirvede: endeks 12’ye düştü, fiyat 1,33 dolar
RIPPLE (XRP)
MSTR’de STRC işlem hacmi %50’ye ulaştı, hisse bitcoin’e göre geriledi
BITCOIN (BTC) Kripto Para
XRP ile sınır ötesi ödemelerde maliyet yüzde 60 düştü, süre 4 saniyeye indi
RIPPLE (XRP)
