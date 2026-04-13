Bitmine 4,87 milyon ETH ile kurumsal rekor kırdı, hedefin yüzde 81’i tamamlandı

Bitmine Immersion Technologies, küresel kripto piyasasında adından sıkça söz ettiren bir yatırım ve teknoloji şirketi olarak dikkat çekiyor. Şirket, eter varlıklarında ulaştığı düzeyle, Ethereum ağı üzerinde en büyük kurumsal hazineye sahip konuma yükseldi. Bitmine’in portföyü temelde Ethereum ağına odaklanırken, şirketin yönetim kurulu başkanı Tom Lee’nin son açıklamaları da yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor.

Hedefin yüzde 81’i aşıldı

Şirketin elindeki toplam ether miktarı 4,87 milyon adede ulaştı. Bu miktarın mevcut piyasa değeri 10,7 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Bitmine’in temel stratejilerinden biri, toplam ether arzının en az yüzde 5’ini portföyüne katmak. Gelinen noktada bu hedefin yüzde 81’ine ulaşılmış durumda.

Şirket geçtiğimiz hafta 71.524 ETH alımı gerçekleştirerek alımlarını hız kesmeden sürdürdü. Son dört haftada satın alma temposu, 2025 yılının Aralık ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye erişti. Yönetim kurulu başkanı Tom Lee, Bitmine’in Ethereum piyasasında bir ‘mini kışın’ sonuna yaklaşıldığına inandıklarını belirten değerlendirmelerde bulundu.

Lee’nin dikkat çektiği bir başka nokta ise Ethereum fiyatının son yedi haftadaki performansıydı. İran’daki savaşın başlamasından bu yana Ethereum, yüzde 17,4 artış gösterirken, S&P 500 endeksini 1.830 baz puan, altını ise 2.743 baz puan geride bıraktı.

Staking gelirlerinde önemli artış

Bitmine’in ether varlıklarının önemli bir bölümü, ekosistemin güvenliği için stake ediliyor. Şirket şu anda 3.334.637 ETH’yi kilitlemiş durumda ve bu rakam toplam varlıklarının yüzde 68’ini oluşturuyor. 7,4 milyar dolarlık staking getirisiyle yılda 212 milyon dolar civarında pasif gelir üretim kapasitesine eriştiği ifade ediliyor. Şirket, yüzde 2,89’luk yedi günlük staking getirisiyle sektörde öne çıkıyor.

Bitmine’in toplam varlıkları nakit ve ‘moonshot’ olarak nitelenen riskli yatırımları da kapsıyor ve toplamda 11,8 milyar dolara ulaşıyor. Bunlar arasında 719 milyon dolarlık nakit pozisyonu, Beast Industries’de 200 milyon dolarlık hisse ve Eightco Holdings’te 85 milyon dolarlık yatırım bulunuyor. Şirket, Eightco Holdings’in yatırımcılara OpenAI teknolojilerine doğrudan erişim imkanı sunan ender halka açık şirketlerden olduğunu paylaştı.

Şirket, 9 Nisan’da New York Borsası’na geçiş yaptı ve BMNR koduyla ortalama 747 milyon dolarlık günlük işlem hacmine ulaşmayı başardı. Bu performans Bitmine’i ABD piyasalarında 117’nci sıraya taşıdı. Kurumsal yatırımcıları arasında kripto ve teknoloji ekosisteminin önemli aktörleri yer alıyor.

Tom Lee, Ethereum için büyüme potansiyelini değerlendirirken iki temel trendi öne çıkardı: Finansal sistemlerin blokzincire taşınması ve kamuya açık, tarafsız blokzincirlerinin yapay zeka altyapısı için kritik hale gelmesi. Lee’ye göre Ethereum sadece merkeziyetsiz finansın bir aracı değil, kurumsal blockchain ve AI entegrasyonu açısından da önemli bir konuma sahip.

Bitmine, şu anda dünyanın en büyük kurumsal ether hazinesi olarak ön plana çıkıyor. Kriptopara alanında ise yalnızca Strateji şirketinin sahip olduğu 766.970 Bitcoin, Bitmine’in kurumsal ether varlığını geçebiliyor.