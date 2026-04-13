STABLECOIN

ClearBank, MiCA onayıyla euro ve dolar sabit coinlerini başlatıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • ⚡ ClearBank Europe, MiCA kapsamında euro ve dolar bazlı stabilcoin hizmetine başlıyor.
  • AFM onayıyla banka, kripto varlık servisini lisans başvurusu olmadan başlatma hakkı elde etti.
  • Circle iş birliğiyle EURC ve USDC erişimi kurumsal müşterilere sunulacak.
  • 📈 Banka, dijital ve geleneksel finansı yeni dönemde birleştirmeyi hedefliyor.
  • ClearBank’ın bu hamlesi, #USDC ekosisteminde Avrupa’da milat olarak değerlendiriliyor.
Hollanda merkezli ClearBank Europe, Avrupa Birliği’nin Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) yönetmeliği kapsamında kripto hizmetleri sunmaya onay aldıktan sonra, euro ve ABD dolarına endeksli stabilcoin işlemlerine başlamayı planlıyor.

MiCA ile kripto hizmetlerinde yeni dönem

Bankanın dijital varlık hizmeti sunabilmesi için Hollanda Finansal Piyasalar Otoritesi’nden (AFM) resmi bildirim sonrası onay aldığı belirtildi. ClearBank Europe, 270’i aşkın kurumsal müşteriye, 1,7 milyon bireysel kullanıcıya ve 13 milyar doların üzerinde yönetilen varlığa sahip. Alınan izin sayesinde banka, yeni bir lisans başvurusu olmadan kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet göstermeye başlıyor.

Bu doğrultuda müşterilere, düzenlenmiş bir bankacılık ortamında itibari para ve stabilcoin dönüşümü imkanı sunulacak. Banka tarafından yapılan açıklamada, geleneksel takas sistemlerinin blokzincir ağlarıyla entegre edilmesinin, işlem sürelerini kısaltacağı ve sınır ötesi transferlerde önemli kolaylıklar sağlayacağı belirtildi.

Stabilcoin altyapısı ve iş birlikleri

ClearBank Europe’un kurumsal müşterileri için, Circle’a bağlı Mint platformuyla bağlantı kurulacak. Böylece euroya endeksli EURC ve ABD dolarına bağlı USDC stablecoin’lerine erişim sağlanacak. Circle, küresel ödeme ağları ve stabilcoin çözümleriyle bilinen bir şirket olarak öne çıkıyor.

ClearBank Europe CEO’su Tristan Kirchner, dijital varlık hizmet sağlayıcısı kimliğiyle MiCA kapsamında hareket etmenin, kripto varlıkları ilk kez düzenli bir takas ortamına taşıdığını ve bankayı dijital takas alanında öne çıkardığını ifade etti.

Banka, bu adımı Avrupa’daki dijital takas alanında ilk girişimi olarak değerlendiriyor. Ayrıca, İngiltere’de Coinbase ile iş birliği yaparak bankacılık altyapısını dijital varlık piyasalarıyla buluşturmayı hedefliyor.

Ocak ayında ClearBank, İngiliz ve Avrupa pazarlarına yönelik stabilcoin hizmetlerini güçlendirmek için dijital varlık altyapı sağlayıcısı Taurus’u tercih etmişti. Bu iş birliğiyle banka, ödeme ve dijital varlık hizmetlerini genişletme sürecine hız kazandırdı.

Daha önce de Circle Payment Network ağına dahil olacağını duyuran ClearBank, küresel ölçekte blokzincir tabanlı anlık değer transferi hedefleyen platformlara entegre olma planını sürdürüyor.

ClearBank Europe, başta kurumsal müşteriler olmak üzere, düzenlenmiş çerçevede fiat-stabilcoin dönüşümünü kolaylaştırarak finansal inovasyona öncülük etmeyi amaçlıyor. Ayrıca blokzincir teknolojisiyle geleneksel finans sistemleri arasındaki köprüyü güçlendirmek için yeni projelerde yer almayı sürdürüyor.

Banka, çeşitli dijital varlık girişimleriyle Avrupa’nın düzenleyici standartlarına uygun şekilde faaliyet alanını genişletirken, yeni nesil ödeme çözümleri üzerinde de çalışmalarına devam ediyor.

