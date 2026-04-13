Bitcoin 70.500 dolardan döndü, 72.100 dolara sert yükseldi

Hafta sonu başlayan satış dalgası, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance’in Pakistan ziyareti sonrası İran’la barış anlaşması sağlanamadan ülkeden ayrılmasıyla ivme kazanmıştı. Bitcoin fiyatı pazar günü 70.500 dolar seviyesine kadar geriledi, ardından ABD piyasalarının açılmasıyla yeniden yükselmeye başladı.

Jeopolitik gelişmeler kripto piyasasına yön verdi

Pazartesi sabahı ABD’de işlem saatlerinde Bitcoin 72.100 dolara kadar toparladı. Fiyatın tekrar yukarı hareketinde, İran’ın zenginleştirilmiş uranyumdan vazgeçmeyi değerlendirdiğine yönelik haberlerin etkili olduğu belirtildi. İran’ın bu hamlesi, bölgede devam eden savaşı sona erdirmeye yönelik bir adım olarak yorumlandı.

Diğer yandan, ABD’nin Basra Körfezi’ndeki Hürmüz Boğazı’nı ablukaya alma planı da pazartesi günü yürürlüğe girdi. Bölgedeki bu adım, güvenlik endişelerini ve enerji piyasalarındaki stresi artırıyor.

İran ordusu ve Devrim Muhafızları, bölgedeki tüm limanların tehdit altında olduğunu ve güvenliğin herkes için sağlanmazsa hiçbir limanın güvenli olmayacağını açıkladı. İran devlet televizyonunda yer alan açıklamada, Fars Körfezi ile Umman Denizi’ndeki güvenliğin topyekûn bir yaklaşım gerektirdiği vurgulandı.

Kripto ve hisse piyasalarında hızlı dönüş

ABD hisse senedi piyasaları da sabah saatlerinde yaşanan sert düşüş sonrası toparlanmaya geçti ve Nasdaq yüzde 0,3 değer kazandı. İlk etapta endeksin yüzde 1’in üzerinde gerilemiş olması, piyasalarda risk iştahının nasıl hızla değişebildiğini ortaya koydu.

Kripto odaklı hisselerde ise dikkat çekici yükselişler görüldü. Stabilcoin üreticisi Circle’ın hisseleri yüzde 8,3 artarken, Coinbase yüzde 3,1, strateji ve yazılım hizmeti sunan Strategy şirketi ise yüzde 1,5 yükselişle işlem görmeye başladı.

Bitcoin’in fiyat hareketine bakıldığında, 5 Şubat’ta 60.000 dolardan başlattığı toparlanma süreci 67 gün boyunca konsolide şekilde devam etti. Bu periyot, 21 Kasım ile 28 Ocak arasında yaşanan 68 günlük yatay seyri hatırlatıyor. O dönemdeki benzer yatay hareketin ardından fiyat bir hafta içinde 90.000 dolardan 60.000 dolara sert düşmüştü.

Şu anki grafik yapısı göz önünde bulundurulduğunda, piyasadaki düşüş yönlü yatırımcılar olası bir düzeltme beklentisiyle hareket etmeyi sürdürüyor. 200 haftalık hareketli ortalamanın yaklaşık 60.000 dolarda olması, olası bir geri çekilmede referans olacağı öngörülüyor.

ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Amerikan siyasetine hızlı yükselişiyle dikkat çeken genç isimlerden biri olarak biliniyor. Vance, Pakistan’a gerçekleştirdiği diplomatik ziyarette barış anlaşmasına aracılık etmeyi hedeflemişti ancak bu beklenti gerçekleşmedi.

Kripto piyasasındaki sert dalgalanmanın, küresel jeopolitik riskler ve enerji piyasasındaki gelişmelerle yakından bağlantı kurduğu görülüyor. Özellikle Orta Doğu kaynaklı gerilimler, kripto para fiyatlarında ani hareketlerin yaşanmasına neden olabiliyor.

Analistler, Bitcoin’de uzun süren konsolidasyonun ardından yaşanabilecek fiyat hareketine dikkat çekerken, bir sonraki hamlede piyasa yönünün kritik önemde olacağına işaret ediyor.

Piyasalarda kısa vadeli belirsizliğin sürdüğü ve jeopolitik gelişmelerin fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği aktarılıyor.