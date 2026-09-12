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RIPPLE (XRP)

SEC kaydı, Ripple hisselerinde 2025 sonu güçlü değer artışını gösterdi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 SEC kaydı, Ripple hisselerinin 2025 sonu itibarıyla güçlü değer kazandığını gösterdi.
  • 📈 Megacorn Fund LP, 229.840 dolarlık Ripple pozisyonunu 31 Aralık 2025 tarihinde 373.179 dolar olarak işaretledi.
  • 🏢 Kasım 2025’teki 40 milyar dolarlık değerleme, $XRP ile değil Ripple şirket hisseleriyle bağlantılı kaldı.
  • 🧾 Kayıt, özel piyasa değerlemelerinin fonlar arasında değişebileceğini de ortaya koydu.
İlayda Peker
İlayda Peker

SEC’ye sunulan yeni bir bildirim, özel piyasalarda Ripple hisselerinin 2025 sonuna gelmeden belirgin biçimde yeniden fiyatlandığını ortaya koydu. Megacorn Fund LP, Ripple’daki 2.704 adet hissesini ilk etapta 229.840 dolar maliyetle taşıdığını, 31 Aralık 2025 itibarıyla bu pozisyonun gerçeğe uygun değerinin 373.179 dolara yükseldiğini açıkladı.

İçindekiler
1 Ripple pozisyonunda dikkat çeken artış
2 Diğer özel şirketlerle karşılaştırma
3 40 milyar dolarlık değerleme sonrası geldi
4 Ripple hissesi ile XRP ayrımı

Ripple pozisyonunda dikkat çeken artış

Bu veriler, söz konusu pozisyonda gerçekleşmemiş kazancın yaklaşık 143.339 dolar olduğunu gösteriyor. Buna göre artış oranı yaklaşık %62,4 seviyesine ulaştı. Fon, Ripple hissesini 16 Nisan 2024 tarihinde aldı ve 2025 yıl sonu itibarıyla hisse başına değeri 138,01 dolar olarak hesapladı. Ripple yatırımı, ortak sermayesinin yaklaşık %2,75’ini oluşturdu.

Megacorn Fund LP’nin SEC kaydı, Ripple hisselerinin 2025 yıl sonu itibarıyla 229.840 dolarlık maliyetten 373.179 dolarlık değere ulaştığını ortaya koydu.

Megacorn Fund LP, finansal teknoloji ve yazılım odaklı özel şirketlere yatırım yapan bir fon olarak biliniyor. Ripple ise sınır ötesi ödeme altyapısı ve kurumsal blokzincir çözümleri geliştiren bir şirket konumunda bulunuyor. Açıklanan değerleme, XRP fiyatından değil, doğrudan şirket hisselerinden kaynaklanan bir artışı yansıtıyor.

Diğer özel şirketlerle karşılaştırma

Aynı bildirimde fonun portföyündeki başka özel şirketlere ilişkin değerlemeler de yer aldı. Kraken’ın değeri 168.683 dolarlık maliyete karşılık 276.282 dolar olarak hesaplandı. Databricks 999.900 dolarlık maliyetten yaklaşık 1,29 milyon dolara çıkarken, Mercury 150.012 dolardan 161.124 dolara yükseldi. Perplexity ise 500.000 dolarlık maliyete karşılık 511.436 dolar seviyesinde işaretlendi. Bu tablo içinde Ripple, yaklaşık %62’lik artışla en güçlü yükselişlerden birini kaydetti.

ŞirketMaliyetYıl sonu değeri
Ripple229.840 dolar373.179 dolar
Kraken168.683 dolar276.282 dolar
Databricks999.900 dolar1,29 milyon dolar
Mercury150.012 dolar161.124 dolar
Perplexity500.000 dolar511.436 dolar

40 milyar dolarlık değerleme sonrası geldi

Yıl sonu değerlemesi, Ripple’ın Kasım 2025’te 40 milyar dolar değerleme üzerinden tamamladığı 500 milyon dolarlık stratejik yatırımın hemen ardından geldi. Bu finansman turuna Fortress Investment Group ve Citadel Securities ile bağlantılı fonlar öncülük etti. Pantera Capital, Galaxy Digital, Brevan Howard ve Marshall Wace de tura katılan kurumlar arasında yer aldı.

Ripple, 500 milyon dolarlık stratejik yatırımın, aynı 40 milyar dolarlık değerleme üzerinden yürütülen ayrı bir 1 milyar dolarlık pay alım teklifinin ardından geldiğini duyurdu.

Bu yeniden fiyatlama, kurumsal yatırımcıların Ripple’a biçtiği değerin özel piyasalarda daha görünür hale geldiğine işaret etti. Bununla birlikte özel şirket hisselerinde farklı fonlar ve ikincil piyasa platformları arasında önemli değerleme farkları oluşabiliyor. Bu nedenle söz konusu kayıt, Ripple’ın bugünkü kesin piyasa değerini tek başına ortaya koymuyor.

Ripple hissesi ile XRP ayrımı

Açıklanan veriler, Ripple şirketinin hisselerine ilişkin değerlemeyi kapsıyor. XRP ise şirket hissesi değil, ayrı bir dijital varlık olarak işlem görüyor. Bu nedenle Ripple’daki hisse değer artışı ile XRP fiyat hareketlerinin aynı çerçevede değerlendirilmemesi gerekiyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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