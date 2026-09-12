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RIPPLE (XRP)

Ripple, XRP Ledger üzerinde 10 milyon RLUSD bastı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ripple, XRP Ledger üzerinde 10 milyon RLUSD bastı ve dolaşım 1 milyar doların üzerinde kaldı.
  • 📉 10 ve 11 Eylül 2026 verileri, RLUSD basım ve yakım temposunun hem XRPL hem Ethereum tarafında yavaşladığını gösterdi.
  • 💱 RLUSD ile USDS çifti Uniswap V4'te ilk haftasında 600 milyon doları aşarken $RLUSD için kullanım alanı genişledi.
  • 🏛️ Ripple, RLUSD ihracını NYDFS denetimi altındaki trust charter modeliyle sürdürdüğünü açıkladı.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Ripple, XRP Ledger üzerinde 10 milyon RLUSD bastı. Bu adım, eylül ayının ilk bölümünde işlem temposu zayıflasa da RLUSD arzının XRPL tarafında 1 milyar doların üzerinde kalmayı sürdürdüğünü gösterdi. Dolaşımdaki RLUSD miktarı ağ üzerinde 1.053.014.745 dolar seviyesinde bulunuyor.

İçindekiler
1 Eylülde basım ve yakım temposu yavaşladı
2 RLUSD kullanım alanı genişliyor
3 Düzenleyici yapı öne çıkıyor

Eylülde basım ve yakım temposu yavaşladı

Eylül ayında RLUSD hareketliliği 1 Eylül dışındaki günlerde daha sınırlı seyretti. 1 Eylül’de XRP Ledger üzerinde 143,1 milyon RLUSD basılırken 7,2 milyon RLUSD yakıldı. Sonraki günlerde ise daha düşük hacimler kaydedildi.

10 Eylül 2026 tarihinde XRP Ledger üzerinde yeni RLUSD basılmadı ve 1,5 milyon RLUSD yakıldı. 11 Eylül’de basım yeniden başladı; aynı gün XRPL üzerinde 21,9 milyon RLUSD basıldı, 387 bin RLUSD dolaşımdan çıkarıldı.

Benzer yavaşlama Ethereum tarafında da görüldü. 10 Eylül’de Ethereum üzerinde RLUSD basımı yapılmazken 15 milyon RLUSD yakıldı. 11 Eylül’de ise 528 bin RLUSD basıldı ve 4 milyon RLUSD yakıldı. Son yedi günde XRP Ledger üzerinde toplam 45,6 milyon RLUSD basılırken 22,8 milyon RLUSD yakıldı.

Ripple’ın stablecoin verilerini izleyen hesap, XRP Ledger üzerinde son basım işleminin 10 milyon RLUSD ile gerçekleştiğini paylaştı.

RLUSD kullanım alanı genişliyor

RLUSD, Uniswap V4 üzerindeki Sparks Stablecoin FX Layer’a da eklendi. RLUSD ile USDS işlem çifti, ilk haftasında 600 milyon doların üzerinde işlem hacmi oluşturdu. Bu gelişme, tokenın yalnızca Ripple ekosisteminde değil, merkeziyetsiz finans tarafında da kullanım alanı bulmaya başladığına işaret etti.

Clearpool da altyapısının ana bölümünü Ethereum’dan XRP Ledger’a taşıyor. Ripple’ın zincir üstü kredi ortağı olarak bilinen Clearpool, Cicada Partners ile birlikte fintech ve ödeme şirketlerine finansman sağlamayı amaçlayan kurumsal bir kredi fonu hazırlıyor. Bu yapıda mutabakat ve ödeme işlemlerinin yalnızca RLUSD ile yürütülmesi planlanıyor.

Mini sözlük: NYDFS, New York Eyaleti Finansal Hizmetler Dairesi’dir. Kurum, eyalette faaliyet gösteren finans ve kripto şirketlerini denetler; trust company charter ise belirli saklama ve ihraç faaliyetleri için verilen sınırlı amaçlı bir lisans yapısını ifade eder.

Düzenleyici yapı öne çıkıyor

Aralık 2024’te kullanıma sunulan RLUSD, Ripple iştiraklerinden Standard Custody & Trust Company tarafından ihraç ediliyor. İhraç süreci, NYDFS tarafından verilen sınırlı amaçlı trust company charter kapsamında yürütülüyor.

Ripple, RLUSD için daha sıkı bir düzenleyici çerçeve izlediğini vurguluyor. Şirket, bu modelin trust charter yapısı, düzenli bağımsız doğrulama, ayrıştırılmış rezervler, aktif NYDFS denetimi ve bekleyen federal lisans katmanına dayandığını aktarıyor.

Ripple, RLUSD’nin trust charter modeli, bağımsız düzenli doğrulamalar, ayrıştırılmış rezervler ve NYDFS denetimiyle daha sıkı bir düzenleyici yol izlediğini vurguluyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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