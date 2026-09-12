SEC başvurusunda Teucrium’un kısa XRP ETF kaydı ekime ertelendi

ABD’de XRP odaklı borsa yatırım fonlarına yönelik ilgi sürerken, Teucrium’un 2x Short Daily XRP ETF ürünü için planlanan takvimde değişiklik yapıldı. Listed Funds Trust’ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunduğu son başvuru, fonun kayıt beyanının yürürlük tarihinin ertelendiğini gösterdi.

Kayıt tarihi ekim 2026’ya kaydı

Başvuruda, 2x Short XRP ETF’nin kayıt beyanının yürürlük tarihi 11 Ekim 2026 olarak yer aldı. Söz konusu işlem, 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası ile 1940 tarihli Yatırım Şirketi Yasası kapsamındaki tröst kayıt beyanına yapılan yürürlük sonrası değişiklik olarak dosyalandı.

Bu değişiklik, ürünün piyasaya çıkış sürecini ileri bir tarihe taşıdı. Ancak dosyadaki yeni tarihin, fonun o gün kesin olarak işleme başlayacağı anlamına gelmediği görülüyor. Düzenleme, bu aşamada yalnızca kayıt beyanının yürürlük kazanmasının ertelendiğine işaret ediyor.

Listed Funds Trust’ın SEC’e sunduğu değişiklik, Teucrium 2x Short Daily XRP ETF için kayıt beyanının yürürlük tarihini 11 Ekim 2026’ya taşıdı.

Fonun yapısı nasıl işleyecek

Teucrium, emtia ve tematik yatırım ürünleriyle bilinen bir varlık yöneticisi olarak öne çıkıyor. Şirketin önerdiği bu fon, yatırımcılara XRP’nin günlük performansının ters yönünde iki kat getiri sağlamayı hedefliyor. Ücretler ve giderler hariç tutulduğunda, ürünün temel kurgusu günlük bazda 2 kat ters maruziyet sunacak şekilde tasarlandı.

Buna göre XRP’nin bir günde yüzde 3 gerilemesi durumunda, fonun aynı gün için yaklaşık yüzde 6 yükseliş hedeflemesi bekleniyor. Bununla birlikte, gerçek getiriler piyasa koşulları, yeniden dengeleme etkisi ve maliyetler nedeniyle bu seviyeden farklılaşabilir.

Fonun yapısı gereği XRP günlük bazda yüzde 3 düşerse, ürün yaklaşık yüzde 6’lık ters yönlü getiri hedefiyle çalışacak.

Piyasadaki beklenti korunuyor

XRP ETF alanında yeni ürünlere yönelik beklenti, kurumsal yatırımcı ilgisinin artmasıyla birlikte güç kazanmış durumda. Buna karşın SEC onayı bekleyen ürünlerde takvim değişiklikleri yaşanması, piyasaya giriş sürecinin düzenleyici adımlara bağlı ilerlediğini bir kez daha ortaya koydu.

Teucrium’un kısa XRP ETF’si için belirlenen yeni tarih, ürünün işlem görmeye başlayacağı gün olarak okunmuyor. Mevcut durumda fon lansman sıralamasında yer almaya devam ediyor ve sonraki aşama, kayıt sürecinin belirtilen tarihte yürürlük kazanıp kazanmayacağına bağlı olacak.