Kayıt Banner
RIPPLE (XRP)

SEC başvurusunda Teucrium’un kısa XRP ETF kaydı ekime ertelendi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 SEC başvurusunda Teucrium'un kısa XRP ETF kaydı 11 Ekim 2026'ya ertelendi.
  • 📌 Yeni tarih, $XRP ile bağlantılı fonun o gün işleme açılacağı anlamına gelmiyor.
  • 📉 Fon, XRP'nin günlük hareketinin tersine iki kat getiri hedefiyle tasarlandı.
  • 🗂️ Erteleme, Listed Funds Trust'ın SEC'e sunduğu değişiklik başvurusuyla ortaya çıktı.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

ABD’de XRP odaklı borsa yatırım fonlarına yönelik ilgi sürerken, Teucrium’un 2x Short Daily XRP ETF ürünü için planlanan takvimde değişiklik yapıldı. Listed Funds Trust’ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunduğu son başvuru, fonun kayıt beyanının yürürlük tarihinin ertelendiğini gösterdi.

İçindekiler
1 Kayıt tarihi ekim 2026’ya kaydı
2 Fonun yapısı nasıl işleyecek
3 Piyasadaki beklenti korunuyor

Kayıt tarihi ekim 2026’ya kaydı

Başvuruda, 2x Short XRP ETF’nin kayıt beyanının yürürlük tarihi 11 Ekim 2026 olarak yer aldı. Söz konusu işlem, 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası ile 1940 tarihli Yatırım Şirketi Yasası kapsamındaki tröst kayıt beyanına yapılan yürürlük sonrası değişiklik olarak dosyalandı.

Bu değişiklik, ürünün piyasaya çıkış sürecini ileri bir tarihe taşıdı. Ancak dosyadaki yeni tarihin, fonun o gün kesin olarak işleme başlayacağı anlamına gelmediği görülüyor. Düzenleme, bu aşamada yalnızca kayıt beyanının yürürlük kazanmasının ertelendiğine işaret ediyor.

Listed Funds Trust’ın SEC’e sunduğu değişiklik, Teucrium 2x Short Daily XRP ETF için kayıt beyanının yürürlük tarihini 11 Ekim 2026’ya taşıdı.

Fonun yapısı nasıl işleyecek

Teucrium, emtia ve tematik yatırım ürünleriyle bilinen bir varlık yöneticisi olarak öne çıkıyor. Şirketin önerdiği bu fon, yatırımcılara XRP’nin günlük performansının ters yönünde iki kat getiri sağlamayı hedefliyor. Ücretler ve giderler hariç tutulduğunda, ürünün temel kurgusu günlük bazda 2 kat ters maruziyet sunacak şekilde tasarlandı.

Buna göre XRP’nin bir günde yüzde 3 gerilemesi durumunda, fonun aynı gün için yaklaşık yüzde 6 yükseliş hedeflemesi bekleniyor. Bununla birlikte, gerçek getiriler piyasa koşulları, yeniden dengeleme etkisi ve maliyetler nedeniyle bu seviyeden farklılaşabilir.

Fonun yapısı gereği XRP günlük bazda yüzde 3 düşerse, ürün yaklaşık yüzde 6’lık ters yönlü getiri hedefiyle çalışacak.

Piyasadaki beklenti korunuyor

XRP ETF alanında yeni ürünlere yönelik beklenti, kurumsal yatırımcı ilgisinin artmasıyla birlikte güç kazanmış durumda. Buna karşın SEC onayı bekleyen ürünlerde takvim değişiklikleri yaşanması, piyasaya giriş sürecinin düzenleyici adımlara bağlı ilerlediğini bir kez daha ortaya koydu.

Teucrium’un kısa XRP ETF’si için belirlenen yeni tarih, ürünün işlem görmeye başlayacağı gün olarak okunmuyor. Mevcut durumda fon lansman sıralamasında yer almaya devam ediyor ve sonraki aşama, kayıt sürecinin belirtilen tarihte yürürlük kazanıp kazanmayacağına bağlı olacak.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

XRP’de yatay seyir süresi Fed ve Senato kararlarına bağlandı

Ripple, kurumsal hazine platformuna yapay zeka katmanı ekledi

XRP, piyasa değeri sıralamasında BNB ile farkı 10 milyar dolara indirdi

XRPL Commons, XRP topluluğunu sahte hesaplara karşı uyardı

ABD Senatosu, kripto piyasası için kritik CLARITY oylamasına hazırlanıyor

XRP Ledger’da ödeme hacmi arttı, kullanıcı etkinliği zayıfladı

Clearpool, altyapısını XRPL’ye taşıyarak CLEAR tokenine geçecek

Bu Haberi Paylaş
Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Takip Et:
Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
Bir Önceki Yazı Coinbase Wallet, mobil vadeli işlem için Pulse Mode’u açtı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL

Son Haberler

Coinbase Wallet, mobil vadeli işlem için Pulse Mode’u açtı
COINBASE
XRP’de yatay seyir süresi Fed ve Senato kararlarına bağlandı
RIPPLE (XRP)
Lost your password?