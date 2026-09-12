XRP’de yatay seyir süresi Fed ve Senato kararlarına bağlandı

XRP’de ağustosta görülen kısa süreli yükselişin etkisi zayıfladı. Fiyat 1,34 ile 1,37 dolar aralığına gerilerken, günlük grafikte oynaklık belirgin biçimde düştü. TradingView verilerinde Bollinger Bantları dar bir yatay hatta sıkıştı. Bu görünüm, XRP’de piyasanın yön arayışına girdiğine işaret ediyor.

Yatay hareketin süresi belirsizliğini koruyor

Önceki döngüler, bu tür düşük oynaklık dönemlerinin ardından XRP’nin uzun sürebilen zayıf bir yatay banda girdiğini gösteriyor. Geçmiş örneklerde bu sürenin 240 güne kadar uzadığı görüldü. Mevcut görünüm de benzer bir bekleme evresinin başlamış olabileceğini düşündürüyor.

Piyasadaki temkinli duruşun arkasında gelecek hafta açıklanacak iki kritik gelişme bulunuyor. Büyük yatırımcılar ve kısa vadeli işlem yapan kesim, makroekonomik görünümü etkileyebilecek kararlar öncesinde yeni pozisyon açma konusunda isteksiz davranıyor.

TradingView verilerinde Bollinger Bantlarının dar bir yatay çizgiye sıkışması, XRP’de kısa vadede güçlü bir yön yerine bekleme eğiliminin öne çıktığını gösteriyor.

Senato oylaması ve Fed kararı izleniyor

ABD Senatosu’nun 15 Eylül’de CLARITY Act için oylama yapması bekleniyor. Yaz boyunca ilerlemeyen yasa tasarısı, kurumsal tarafta işlemlerin yavaşlamasına yol açtı. Bu süreçte XRP ETF’lerine girişler de %93 düştü. CLARITY Act, dijital varlıklara ilişkin düzenleyici çerçeveyi netleştirmeyi amaçlayan bir yasa tasarısı olarak izleniyor.

Mini sözlük: CLARITY Act, ABD’de dijital varlıkların hangi kurumun denetimine gireceğini ve piyasa kurallarını netleştirmeyi hedefleyen düzenleme girişimidir.

Bir gün sonra, 16 Eylül’de ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. ABD’de üretici enflasyonu %5,4’e yükselirken Brent petrol 107 doların üzerine çıktı. Piyasa, Fed’den sıkı para politikası yönünde bir adım gelme olasılığını %70 olarak fiyatlıyor. Bu nedenle büyük sermayenin nakitte kalmayı tercih ettiği görülüyor.

Gelişme Tarih Piyasadaki etki CLARITY Act oylaması 15 Eylül Kurumsal işlemler üzerinde belirsizlik oluşturuyor Fed faiz kararı 16 Eylül Risk iştahını ve sermaye akışını etkiliyor

Borsa çıkışları satış baskısını sınırladı

Bu baskıya rağmen XRP’de daha sert bir düşüşün şimdilik sınırlı kaldığı görülüyor. CryptoQuant verilerine göre 9 Eylül’de borsalara yönelen yüksek coin girişi, kısa süre sonra hızlı bir çıkışla yer değiştirdi. Yalnızca Binance üzerindeki XRP rezervi bir gün içinde 2,631 milyar tokene geriledi. CryptoQuant, zincir üstü veriler ve borsa akışlarıyla bilinen bir analiz platformu olarak takip ediliyor.

9 Eylül’de borsalara yönelen güçlü girişin ardından gelen hızlı çıkış, yatırımcıların haber akışı netleşene kadar varlıklarını işlem platformlarından çektiğini ortaya koyuyor.

Fiyatın yerel dip olarak 1,33 dolara inmesi, satıcıların hız kesmesine yol açtı. Bunun ardından bazı yatırımcılar varlıklarını borsalardan çekerek beklemeyi seçti. Bu tablo, sert satış yerine durağan bir sıkışmanın öne çıktığını gösteriyor.

İki ayrı zaman aralığı öne çıkıyor

Önceki birikim dönemlerine bakıldığında XRP için iki temel senaryo öne çıkıyor. Kısa döngüde piyasanın 79 ile 89 gün arasında güç topladığı görülmüştü. Benzer bir tekrar yaşanırsa grafikte belirgin hareketin kasım sonu ya da aralık başında ortaya çıkması beklenebilir.

Daha uzun makro döngüde ise yatay seyir 240 güne kadar uzayabiliyor. Ağustos sonundaki kırılmadan önce görülen önceki yorucu konsolidasyon 236 gün sürmüştü. Bu senaryo yeniden oluşursa XRP’nin mevcut sıkışmadan 2027 ilkbaharına kadar çıkamaması ihtimal dahilinde değerlendiriliyor.