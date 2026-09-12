Shiba Inu’da 461 milyar SHIB borsalardan çıktı

Shiba Inu, kritik bir teknik destek bölgesine geri çekilirken borsalardan güçlü bir token çıkışı görüldü. İzlenen dönemde 461,4 milyar SHIB borsalardan ayrıldı, girişler ise 229 milyar SHIB seviyesinde kaldı. Böylece net çıkış 232,4 milyar SHIB olarak kaydedildi.

Borsa verileri arz baskısına işaret etti

Bu tablo, incelenen zaman aralığında borsalara girenden daha fazla SHIB’in dışarı taşındığını gösterdi. Borsalardaki toplam rezerv de bu eğilimi destekledi. SHIB rezervleri %0,27 gerileyerek 86,97 trilyon adede indi. Bu rezervlerin dolar karşılığı ise %1,43 düşüşle 440,9 milyon dolar oldu.

Transfer sayısındaki artış sınırlı kaldı. Toplam transferler %0,87 yükselerek 4.429’a çıktı. Bu durum, dengesizliğin yalnızca işlem sayısındaki keskin bir sıçramadan kaynaklanmadığını ortaya koydu. Borsalardan çıkan tokenlerin artması, kısa vadede satışa hazır arzı azaltabildiği için fiyat açısından destekleyici bir unsur olarak görülüyor.

Borsalardan 461,4 milyar SHIB çıkışı görülmesi arz tarafında olumlu bir sinyal verdi, ancak bu verinin tek başına fiyat toparlanmasını garanti etmediği anlaşılıyor.

Destek bölgesi yeniden öne çıktı

Bununla birlikte çıkışların hızı önceki döneme göre zayıfladı. Ortalama borsa çıkışlarının yedi günlük hareketli ortalaması %37,5 geriledi. Bu da son günlerde çekim yoğunluğunun yakın dönem ortalamasına kıyasla güç kaybettiğine işaret etti.

Fiyat tarafında SHIB, eylüldeki yerel zirvesi olan 0.00000555 dolardan geri döndü ve 0.00000505 dolar civarında işlem gördü. Ağustos sonundaki toparlanmayı taşıyan yükselen trend çizgisinin de bu düzeltmeyle kırıldığı görüldü. Buna karşın fiyat, önemli bir destek kümesinin üzerine yerleşti.

Daha uzun vadeli ortalama 0.00000496 dolar yakınında bulunurken, turuncu hareketli ortalama 0.00000504 dolar seviyesinde yer aldı. Alıcıların 0.00000495 ile 0.00000505 dolar aralığını koruması halinde ivmenin önce 0.0000053 dolara, ardından 0.0000055 ile 0.0000057 dolar bandına taşınması mümkün olabilir.

Momentum zayıf kaldı

Kısa vadeli göstergeler ise daha temkinli bir görünüm sundu. RSI yaklaşık 47,3 seviyesine gerilerken, sinyal çizgisi 54,2 civarında kaldı. Bu yapı, alıcıların kısa vadeli üstünlüğünü kaybettiğine işaret etti.

Sonuç olarak borsa çıkışları SHIB için destekleyici bir unsur oluştursa da fiyatın bunu doğrulaması gerekiyor. Mevcut destek kümesi korunamazsa SHIB’in 0.0000047 ile 0.0000045 dolar aralığına doğru yeniden çekilmesi gündeme gelebilir.