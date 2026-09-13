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RIPPLE (XRP)

RippleX, XRP’nin kurumsal kredilerde teminat olabileceğini açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 RippleX, XRP’nin kurumsal kredilerde teminat olarak kullanılabileceğini açıkladı.
  • 💵 Önerilen modelde kurumlar, ellerindeki $XRP ile RLUSD cinsinden likiditeye erişebiliyor.
  • 🛠️ XRPL kredi altyapısı geliştirme sürecinde ilerliyor ve ana ağ onayı henüz tamamlanmadı.
  • 📌 Mevcut protokol, zincir üstünde otomatik teminat tasfiyesi sunmuyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

XRP, XRP Ledger üzerinde geliştirilen yeni kredi modellerinin hayata geçmesi halinde kurumsal borçlanmada daha doğrudan bir rol üstlenebilir. RippleX Ürün Başkanı Jazzi Cooper, 12 Eylül’de X platformundaki paylaşımında, XRP’nin kurumsal kredi işlemlerinde teminat olarak kullanılmasını güçlü bir kullanım alanı olarak nitelendirdi. Cooper, bu yaklaşımın XRP Ledger’ın XLS 65 ve XLS 66 kredi mimarisiyle desteklenebileceğini söyledi.

İçindekiler
1 Kurumsal kredi için olası kullanım alanı
2 Ripple’ın daha geniş kurumsal stratejisi
3 Mevcut yapı henüz otomatik tasfiye sunmuyor

Kurumsal kredi için olası kullanım alanı

Cooper’ın değerlendirmesi, piyasa yapıcıların ve kurumsal işlemcilerin kredi limitlerini XRP ile güvence altına alıp alamayacağı yönündeki bir sorunun ardından geldi. Ancak bu açıklama, kurumların halihazırda ana ağ üzerinde XRP teminat göstererek borçlandığı anlamına gelmiyor. XRPL’nin yerel kredi düzenlemeleri geliştirme ve yönetişim sürecinde ilerlemeyi sürdürüyor.

XRP’nin kurumsal kredi için teminat olarak kullanılması çok güçlü bir kullanım alanı olabilir ve bu yapı XRP Ledger’daki XLS 65 ile XLS 66 mimarisi üzerine kurulabilir.

Cooper daha önce de ilginin, çift havuz modeli olarak tanımlanan yapıda yoğunlaştığını belirtmişti. Bu modelde bir havuz XRP’yi teminat olarak tutarken, ikinci havuz kredi varlığı olarak RLUSD sağlıyor. RLUSD, Ripple ekosisteminde geliştirilen dolar odaklı stabilcoin olarak öne çıkıyor.

Böyle bir yapıda bir kurum, elindeki XRP pozisyonunu satmadan teminat göstererek dolar cinsinden likiditeye erişebilir. Bu yaklaşım, geleneksel finansta bilançoda tutulan bir varlığın daha likit bir finansman aracına erişim sağlamasına benzer bir çerçeve sunuyor.

Ripple’ın daha geniş kurumsal stratejisi

Bu yaklaşım, Ripple’ın XRP’yi kurumsal teminat aracı haline getirme yönündeki daha geniş planıyla da örtüşüyor. Ripple Prime yöneticileri daha önce dijital varlıkların teminat tamamlama, mutabakat ve teminatlı finansman işlemlerinde kullanılabileceğine dikkat çekmişti.

Ayrıca bu fikir, Clearpool ve Cicada çevresinde şekillenen kredi pazarına XRP odaklı yeni bir katman ekliyor. Söz konusu pazar, RLUSD üzerinden işletme sermayesi kredileri ve XRPL’nin yerel kredi altyapısı etrafında tasarlanıyor.

Mevcut yapı henüz otomatik tasfiye sunmuyor

Bununla birlikte XRPL Lending Protocol, şu aşamada sabit vadeli ve teminatsız kredileri tanımlıyor. Bu yapı, Single Asset Vaults adı verilen kasalarla fonlanıyor. Borçlu değerlendirmesi ve kredi analizi zincir dışında yapılırken, kredi oluşturma ve servis kayıtları XRPL üzerinde tutuluyor.

Mevcut protokol, Aave benzeri yapılardaki gibi zincir üstü otomatik teminat yönetimi ve tasfiye mekanizmasını içermiyor.

Bu nedenle XRP teminatlı bir kredi ürününün devreye alınması, yalnızca hazır bir modülün açılmasından ibaret görünmüyor. Böyle bir ürün için XLS 65 kasaları, kredi aracılık yapıları veya kurumsal risk yönetimi düzenlemeleri etrafında ek bir kurgu gerekebilir.

XRPL kredi altyapısı ayrıca yeni bir revizyondan geçiyor. Geliştirme aşamasındaki LendingProtocolV1_1 sürümünde kapalı uçlu kasa yapıları ve güncellenmiş nakit esaslı muhasebe değişiklikleri yer alıyor. XLS 65 ve XLS 66 düzenlemelerinin ana ağda tam etkinlik kazanabilmesi için doğrulayıcı onayı da hala gerekiyor.

Bu tablo, Cooper’ın sözlerini mevcut bir uygulamanın duyurusu olmaktan çok, XRPL’nin ulaşmak istediği olası nihai yönün işareti haline getiriyor. Buna göre XRP, yalnızca elde tutulan veya transfer edilen bir varlık değil, bilançoda verim üreten bir kurumsal teminat unsuru olarak da konumlanabilir.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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