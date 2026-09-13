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RIPPLE (XRP)

Ripple, bankalara yönelik kurumsal altyapı hamlesini Asya’da başlattı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ripple, SettleMint entegrasyonunu Asya'da devreye aldı.
  • 🏦 Yeni yapı bankalara saklama, ihraç ve mutabakat süreçlerini tek çatı altında sunuyor.
  • 📊 BCG, dijital gerçek dünya varlıklarının 2035'e kadar 88 trilyon dolara ulaşabileceğini öngörüyor.
  • 🪙 Açıklama, $XRP’de doğrudan kullanım zorunluluğu bulunduğunu göstermiyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Ripple, bankaların zincir üstünde varlık taşırken karşılaştığı en büyük sorunlardan birine, yani çok sayıda teknoloji sağlayıcısıyla ayrı ayrı çalışmak zorunda kalınmasına odaklanıyor. Şirketin SettleMint ile entegrasyonu, saklama, ihraç, uyum, mutabakat ve servis süreçlerinin tek bir operasyon yapısında birleştirilmesini hedefliyor.

İçindekiler
1 Tek yığında birleşen kurumsal hizmetler
2 Tokenizasyon pazarında büyüme beklentisi
3 XRP için ne anlama geliyor
4 İzlenecek temel gösterge

Tek yığında birleşen kurumsal hizmetler

Ayın başında duyurulan ortaklık Asya’da uygulamaya alındı. Bu yapıda Ripple Custody, kurumsal varlıkların güvenliği ve yönetişiminden sorumlu olurken, SettleMint’in Dijital Varlık Yaşam Döngüsü Platformu tokenleştirilmiş varlıkların daha geniş yaşam döngüsünü yönetiyor. Böylece bankalar için farklı işlevler adına ayrı sağlayıcıları bir araya getirme ihtiyacının azalabileceği değerlendiriliyor.

SettleMint, kurumların blokzincir tabanlı uygulamalar geliştirmesine odaklanan bir teknoloji şirketi olarak biliniyor. Ortaklığın öne çıkan yönü yalnızca teknik entegrasyon değil, aynı zamanda bankaların tedarik ve uygulama süreçlerini sadeleştirme potansiyeli taşıması oldu.

Ripple ile SettleMint entegrasyonu, kurumsal müşterilerin saklama, ihraç, uyum, mutabakat ve servis işlevlerini ayrı ayrı kurmak yerine tek bir yapıda birleştirmesine imkan tanıyor.

Tokenizasyon pazarında büyüme beklentisi

Zamanlama da dikkat çekiyor. Tokenizasyon, deneme aşamasından çıkarak bankacılık sektörü için çok daha büyük bir pazara dönüşme yolunda ilerliyor. Boston Consulting Group, dijital gerçek dünya varlıklarının 2035’e kadar 88 trilyon dolara ulaşabileceğini ve daha iddialı senaryoda bunun küresel yatırım yapılabilir varlıkların yaklaşık %16’sını oluşturabileceğini hesaplıyor.

Aynı kuruluş, değer akışının dijital varlık odaklı rakiplere yönelmesi halinde bankaların gelirlerinin %15’inin ve karlarının %30’unun risk altına girebileceğini öngörüyor. Bu tablo, Ripple’ın neden tek bir kripto ürün yerine daha kapsamlı finansal altyapı sunumuna ağırlık verdiğini açıklayan unsurlar arasında gösteriliyor.

Boston Consulting Group, dijital gerçek dünya varlıklarının 2035’e kadar 88 trilyon dolara ulaşabileceğini öngörüyor.

XRP için ne anlama geliyor

Bununla birlikte SettleMint ortaklığı, doğrudan XRP benimsenmesi olarak görülmüyor. Açıklamada, katılan bankaların XRP, XRP Ledger ya da RLUSD kullanmasının zorunlu olduğuna dair bir ifade yer almıyor. Ayrıca belirli bir müşteri, kullanılan blokzincir, işlem hacmi veya tokenleştirilmiş varlık türü de açıklanmadı.

Bu nedenle gelişme, XRP talebini otomatik olarak artıracak bir adım olarak değil, Ripple’ın kurumsal alandaki varlığını genişleten bir hamle olarak öne çıkıyor. Şirket halihazırda bankalara saklama, ödeme, stabilcoin altyapısı ve tokenizasyon hizmetleri sunuyor. XRP Ledger tarafında da kurumsal finans kullanımına dönük geliştirmeler sürüyor.

İzlenecek temel gösterge

Önümüzdeki dönemde piyasaların yakından izleyeceği esas gösterge, adı açıklanan bir finans kuruluşunun bu birleşik yapıyı üretim ortamında kullanmaya başlaması olacak. Özellikle hangi blokzincirin seçildiği, mutabakatta hangi varlığın kullanıldığı ve gerçek işlem hacminin paylaşılması, ortaklığın finansal etkisini daha somut hale getirebilir.

Ripple daha önce de saklamadan tokenizasyona uzanan hattını genişletmiş, ZILO ve Licuido yatırımlarıyla transfer acenteliği, ihraç ve teminat yönetimi gibi alanlara açılmıştı. Son adım, bu stratejinin bankalara uçtan uca altyapı sunma yönünde derinleştiğine işaret ediyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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