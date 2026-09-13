Strategy, Bitcoin merkezli yeni sermaye piyasası planını açıkladı

Strategy, kurumsal yatırımcılara yönelik yeni Bitcoin rehberini yayımladı. 7 Eylül tarihli 21 sayfalık Bitcoin Investor Guide, Bitcoin’i yalnızca şirket bilançolarında tutulan kıt bir varlık olarak değil, hisse, kredi, borçlanma araçları, türev ürünler ve para benzeri yapılar için temel oluşturabilecek bir rezerv varlık olarak konumlandırıyor.

Altı katmanlı yapı

Rehberde ortaya konan çerçeve, yeni bir dijital sermaye piyasasının altı katmandan oluşabileceğini savunuyor. Buna göre en altta rezerv varlık olarak Bitcoin yer alırken, üst katmanlarda dijital sermaye, dijital özkaynak, dijital kredi, dijital borç, dijital türevler ve dijital para araçları inşa ediliyor. Bu yaklaşım, Bitcoin’in yalnızca arzı sınırlı bir varlık olduğu yönündeki yaygın anlatının ötesine geçiyor.

Strategy, iş zekası yazılımlarıyla bilinen ve son yıllarda Bitcoin odaklı hazine politikasıyla öne çıkan bir şirket olarak, bu yapının kendi bilançosunda da giderek daha görünür hale geldiğini ortaya koyuyor.

Strategy, Bitcoin’in rezerv varlık olarak korunabileceğini, buna karşılık menkul kıymetler, kredi ve likidite yönetiminin bu temel üzerinde daha aktif biçimde yürütülebileceğini savunuyor.

Bilanço tercihi değişiyor

7 Eylül itibarıyla şirketin elinde 845.050 BTC bulunuyor. Bu varlıkların toplam alım maliyeti yaklaşık 63,73 milyar dolar, ortalama alım fiyatı ise coin başına 75.412 dolar seviyesinde. Strategy, son raporlanan haftada yeni Bitcoin alımı yapmadı. Şirket, ağustos sonundaki 4.603 BTC alımının ardından bu kez 176,3 milyon doları imtiyazlı hisse geri alımına ayırdı ve dijital kredi menkul kıymetleri için geri alım yetkisini 2 milyar dolara çıkardı.

Bu yön değişimi, şirketin son dönemde STRC geri alımlarına öncelik vermesiyle de uyumlu görünüyor. Yaz aylarında gerçekleştirilen BTC satışları da Strategy hazinesinin artık yalnızca tek yönlü bir birikim aracı gibi çalışmadığını göstermişti.

Piyasa derinliği vurgusu

Strategy, Bitcoin çevresindeki finansal altyapının bu geçişi destekleyecek ölçüde derinleştiğini ileri sürüyor. Şirketin 4 Eylül tarihli piyasa görünümünde Bitcoin fiyatı 79.809 dolar, 30 günlük ortalama günlük işlem hacmi 28,3 milyar dolar ve açık pozisyon büyüklüğü 96 milyar dolar olarak yer aldı. Borsa yatırım fonlarının elindeki Bitcoin miktarı ise yaklaşık 1,27 milyon BTC olarak hesaplandı.

Bu tablo, ETF’lerin elindeki Bitcoin miktarının Strategy’nin şirket hazinesini 400 binden fazla BTC farkla aştığını gösteriyor.

Gösterge Değer Tarih Bitcoin fiyatı 79.809 dolar 4 Eylül 30 günlük ortalama günlük hacim 28,3 milyar dolar 4 Eylül Açık pozisyon 96 milyar dolar 4 Eylül ETF’lerde tutulan BTC 1,27 milyon BTC 4 Eylül

Risk uyarısı da yer aldı

Rehber, Bitcoin’in taşıdığı riskleri de açık biçimde sıralıyor. 4 Eylül itibarıyla Bitcoin’in bir yıllık getirisi eksi %28,3 seviyesinde bulunurken, 10 yıllık yıllıklandırılmış getirisi %62,8 olarak verildi. Strategy, BTC’nin sözleşmeye bağlı nakit akışı üretmediğini, geleneksel değerleme çıpasına sahip olmadığını ve sert fiyat düşüşleri yaşayabildiğini kaydediyor.

Strategy, yatırımcıların çıkar çatışmasını dikkate alması gerektiğini belirtiyor; şirket önemli miktarda BTC tutuyor ve değeri Bitcoin’den etkilenebilecek menkul kıymetler ihraç ediyor.

Bu nedenle rehber, bağımsız bir değerleme modeli sunmaktan çok, Strategy’nin Bitcoin’in kıt bir varlıktan daha gelişmiş bir finansal sistemin teminatına dönüşebileceğine dair yaklaşımını ortaya koyan bir yol haritası niteliği taşıyor.