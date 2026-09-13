XRP Ledger tek defterde 2.768 işlemle yeni rekor kırdı

XRP Ledger Foundation topluluk direktörü Vet olarak bilinen Hussein Zangana, XRP Ledger ağında tek bir defter içinde 2.768 işlemlik yeni bir zirveye ulaşıldığını açıkladı. Bu seviye, ağın son saatlerde görülen yoğun işlem artışlarıyla birlikte kayda geçti.

İşlem yoğunluğu artarken kapanış süresi korundu

Vet, son dönemde 2.000 işlemin aşıldığı birden fazla defter aralığı görüldüğünü, bunun da ağ aktivitesindeki artışı ortaya koyduğunu söyledi. Paylaşılan verilere göre XRP Ledger bu yükü istikrarlı biçimde karşıladı ve defter kapanış süresi 3,8 saniye oldu.

Hussein Zangana, ağın yeni tek defter işlem rekorunun 2.768 seviyesine çıktığını, işlem yoğunluğuna rağmen uzlaşma yapısının istikrarını koruduğunu vurguladı.

Zangana, işlemlerin büyük bölümünün 1 drop tutarında olduğunu ve 20 hesap arasında halka şeklinde aktarıldığını belirtti. Bu hareketliliğin, aynı anda devreye giren botların birbirini yokladığı katmanlı bir taramanın parçası olabileceğine dikkat çekti.

XRP Ledger, XRP ekosisteminin temel açık blokzincir ağı olarak biliniyor. Ağ, özellikle düşük maliyetli ve hızlı transfer yapısıyla öne çıkarken, bu özelliklerin kurumsal ölçekte kullanım açısından önem taşıdığı değerlendiriliyor.

Düğüm operatörlerine teknik uyarı geldi

Vet, yoğun veri akışı sırasında kendi düğümünden işlem çeken operatörler için teknik bir uyarı da paylaştı. Websocket işlem aboneliği bağlantısında 1008 politika hatası alanların mesaj boyutu sınırlarını yükseltmesi gerekebileceğini ifade etti.

Vet, 1008 politika hatasıyla karşılaşan düğüm operatörlerinin websocket işlem aboneliği bağlantısındaki mesaj boyutu sınırlarını artırmasının gerekebileceğini kaydetti.

Kimlik odaklı kullanım alanları öne çıkıyor

Ayrı bir paylaşımında Zangana, Zero Knowledge Identity alanındaki talebin artacağını ve burada Credentials olarak anılan XLS 70 ile merkeziyetsiz kimlik yapısını hedefleyen XLS 40 değişikliklerinin öne çıktığını söyledi. Bu çerçevede blokzincir teknolojisinin yalnızca para ve değer transferi için değil, kimlik doğrulama gibi farklı alanlarda da kullanılabileceğini savundu.

Mini sözlük: Zero Knowledge Identity, bir kişinin belirli bilgileri tamamını paylaşmadan doğrulayabilmesini amaçlayan kimlik yaklaşımıdır. Merkeziyetsiz kimlik ise kimlik verilerinin tek bir kurum yerine kullanıcı kontrolünde taşınmasını hedefler.

Bu başlık altında gizli kimlik çözümünün de XRP Ledger için gündeme gelebilecek olası bir teklif olarak işaret edildiği görüldü.

Protokol güçlendirmesi yürürlüğe girdi

Öte yandan fixCleanup3_3_0 değişikliği de protokolün güçlendirilmesi amacıyla devreye alındı. Söz konusu düzenleme; Single Asset Vaults, Lending Protocol, Automated Market Makers, izinli DEX, Checks ve pseudo accounts dahil olmak üzere XRPL’nin çeşitli temel bileşenlerine yönelik düzeltmeleri içeriyor.