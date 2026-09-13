Solana 100 doların üzerinde kalıcılık ararken 120 dolar eşiği izleniyor

Solana, son toparlanma hareketini 100 doların üzerine taşımaya çalışırken piyasada 110 ve 120 dolar seviyeleri yeniden öne çıktı. SOL, son işlemlerde 101 ile 102 dolar aralığında seyretti. Ağustos sonundaki yaklaşık 110 dolarlık zirvenin ardından bir miktar geri çekilen varlık, yaz aylarındaki dip seviyelerin ise belirgin biçimde üzerinde kalmayı sürdürüyor.

100 dolar bölgesi yön açısından belirleyici

Kısa vadeli görünümde en kritik başlık, 100 dolar çevresinin güçlü bir destek alanına dönüşüp dönüşmeyeceği oldu. Teknik değerlendirmelerde ilk direnç bölgesi 104 ile 107 dolar aralığında konumlanırken, daha yoğun likiditenin 108 ile 110 dolar arasında toplandığı belirtiliyor. Bu alanın aşılması halinde kısa vadeli görünümün belirgin şekilde güçlenebileceği ve 120 dolar yolunun yeniden açılabileceği değerlendiriliyor.

Analist Ucan, 97,70 dolar seviyesini önemli bir destek olarak öne çıkarıyor. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece yükseliş yapısının korunduğunu belirten analist, asıl büyük kırılma eşiğinin ise 120 dolar olduğunu kaydediyor.

Analist Ucan, 97,70 doların üzerindeki seyrin yükseliş yapısını koruduğunu, 120 doların ise daha geniş çaplı kırılma seviyesi olarak izlenmesi gerektiğini vurguluyor.

110 dolar çevresinde yoğun satış baskısı bulunuyor

Solana, ağustos rallisi sırasında 110 dolar yakınında ivme kaybetmişti. Kısa vadeli tasfiye likiditesinin de 108 ile 110 dolar bandında yoğunlaşması, bu bölgeyi daha da kritik hale getiriyor. Crypto.news, SOL ağustos zirvesinden geri çekildikten sonra 106,25 ve 112,50 dolar seviyelerini direnç noktaları arasında gösterdi.

Günlük kapanışın 110 doların üzerine taşınması halinde 120 dolara doğru yeni bir devam hareketi ihtimali güç kazanabilir. Buna karşılık 97 ile 100 dolar bandının kaybedilmesi, fiyatı yeniden 90 doların alt sınırlarına yakın bölgelere çekebilir.

Kurumsal talep ve büyük cüzdanlar yakından izleniyor

Solana tarafında temel görünümü destekleyen en önemli unsurlardan biri kurumsal talep olarak öne çıkıyor. ABD’deki Solana ETF’leri, ağustosta görülen güçlü performansın ardından eylüle giriş yaptı. Bu süreçte 11 gün süren net giriş serisi dikkat çekse de, sonraki dönemde ivmenin zayıfladığı görülüyor. ETF varlıklarının 1 milyar doları aşması da kurumsal ilginin boyutuna işaret etti. ETF, borsada işlem gören ve belirli bir varlığın fiyatını izleyen fon yapısını ifade ediyor.

Mini sözlük: Solana ETF, yatırımcılara doğrudan token tutmadan SOL fiyatına endeksli bir fon üzerinden erişim sağlayan üründür. Net giriş ise belirli bir dönemde fona giren paranın çıkan paradan fazla olması anlamına gelir.

Bu yavaşlama önem taşıyor çünkü ETF alımları, SOL’un yaz diplerinden toparlanmasına destek veren başlıklardan biri oldu. Fon girişlerinde yeni bir hızlanma görülmesi durumunda, 110 dolar direnç bölgesini test edecek ek talebin oluşabileceği düşünülüyor.

Olası bir kırılma sırasında büyük cüzdan hareketleri de yakından takip ediliyor. Güncel Solana zengin listesinde milyonlarca SOL tutan birden fazla adres bulunuyor. En büyük izlenen adreslerden birinin yaklaşık 5,18 milyon SOL tuttuğu, bunun da takip edilen arzın yaklaşık yüzde 1’ine karşılık geldiği görülüyor. Ancak en büyük cüzdanlara ilişkin incelemeler, bu adreslerin önemli bölümünün satış hazırlığındaki bireysel büyük yatırımcılardan ziyade stake hesapları olduğunu gösteriyor.

Büyük bakiyeler zincir üstü verilerde ilk bakışta baskı unsuru gibi görünebilir, ancak bu cüzdanların önemli kısmının stake hesaplarından oluşması, kısa vadede borsalara yönelecek satış likiditesi anlamına gelmeyebilir.