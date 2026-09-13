Shiba Inu arzının %94,68’i 808 cüzdanda toplandı

Shiba Inu piyasasında teknik görünüm ile zincir üstü veriler aynı anda dikkat çekici bir sıkışmaya işaret ediyor. TradingView grafiğinde SHIB, büyük bir simetrik üçgen formasyonunun tepe noktasına yaklaşırken, Etherscan kayıtları dolaşımdaki arzın çok büyük bölümünün sınırlı sayıdaki büyük cüzdanda toplandığını gösteriyor. Bu tablo, fiyatın kısa vadede sert bir yöne kırılma ihtimalini öne çıkarıyor.

Piyasa yapısında büyük cüzdan ağırlığı öne çıktı

Ethereum Token Analytics verilerine göre dolaşımdaki Shiba Inu arzının %94,68’i yalnızca 808 adreste bulunuyor. Bu grup, tüm yatırımcıların yaklaşık %0,05’ini temsil ediyor. En büyük 100 cüzdan tek başına arzın %82,73’ünü elinde tutarken, sayıları milyonları bulan bireysel yatırımcıların payı sadece %0,04 seviyesinde kaldı.

Shiba Inu, Ethereum ağı üzerinde çalışan ve geniş yatırımcı kitlesiyle bilinen bir meme coin olarak öne çıkıyor. Ancak mevcut dağılım, fiyat oluşumunda geniş tabanlı talebin değil, görece az sayıdaki büyük oyuncunun işlemlerinin belirleyici olabileceğine işaret ediyor.

Büyük cüzdanların arz üzerindeki hakimiyeti nedeniyle SHIB fiyatının yönü, daha geniş piyasa talebinden çok birkaç yüz adresin alım satım kararlarına bağlı görünüyor.

Teknik eşikler kısa vadeli yönü belirleyebilir

İşlemciler şu aşamada formasyonun üst ve alt sınırına odaklanmış durumda. Günlük kapanışın 0.00000540 dolar direncinin üzerinde gerçekleşmesi halinde 0.000006 ve ardından 0.000008 dolar seviyelerine doğru alan açılabilir. Buna karşılık 0.00000500 dolardaki psikolojik desteğin kaybedilmesi, büyük yatırımcıların satışlarını hızlandırarak SHIB’i yeni yerel dip seviyelere taşıyabilir.

SHIB’in zincir üstü piyasa değeri 5,19 milyar dolar düzeyinde bulunuyor. Fakat arzın çok dar bir grupta toplanmış olması, fiyat eğrisinin doğal piyasa yayılımından çok yüksek hacimli cüzdan hareketlerine duyarlı kalmasına yol açıyor.

Sıkışma kritik noktaya ulaştı

Günlük grafikte ağustos ayındaki 0.00000600 dolar zirvesinden gelen direnç çizgisi ile uzun vadeli destek çizgisi kritik bir birleşim noktasına ulaştı. Son 24 saatte %1,71 gerileyen SHIB, 0.00000520 dolar civarında tutunuyor. Bu görünüm, fiyat sıkışmasının son sınırına yaklaşıldığını düşündürüyor.

Göreceli Güç Endeksi olarak bilinen RSI ise 54,54 seviyesinde bulunuyor. Bu gösterge, alıcılar ile satıcılar arasında şimdilik dengeli bir görünüm olduğunu, ancak varlığın daha fazla yatay alan bırakmayan dar bir koridorda hareket ettiğini ortaya koyuyor.

Likiditenin dar sayıdaki adreste yoğunlaşması, üçgen formasyonundan gelecek kırılmanın ardından oluşacak fiyat hareketinin hızlı ve net yönlü olabileceğini gösteriyor.

Bu nedenle piyasada dikkatler hem teknik kırılma seviyelerine hem de büyük cüzdanların olası işlem yönüne çevrilmiş durumda. Mevcut yapı, SHIB’de kısa sürede yüksek oynaklık görülebileceğine işaret ediyor.