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BITCOIN (BTC)

Bitcoin’in 200 haftalık ortalaması 65 bin doların üstüne çıktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin'in 200 haftalık ortalaması 65 bin doların üstüne çıktı.
  • 📊 $BTC şu anda 76 bin dolar ile 77 bin dolar aralığında işlem görüyor.
  • 🧭 Bu gösterge son dört yıllık trendi izliyor ve uzun vadeli taban kabul ediliyor.
  • 🗓️ Ağustosta 64 bin dolar olan seviye bir ay içinde yeni tarihi zirvesine ulaştı.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Bitcoin piyasasında uzun vadeli görünüm açısından dikkat çeken bir eşik aşıldı. Varlığın temel uzun dönem destek göstergelerinden biri kabul edilen 200 haftalık hareketli ortalama 65 bin doların üzerine yükseldi.

İçindekiler
1 Uzun vadeli tabanda yeni eşik
2 200 haftalık ortalama neyi gösteriyor
3 Spot fiyat destek çizgisinin üzerinde kalıyor

Uzun vadeli tabanda yeni eşik

Blockstream CEO’su Adam Back, Look Into Bitcoin verilerine dayanan güncel bir grafik paylaşarak bu seviyeye dikkat çekti. Ağustos ayında 64 bin dolar civarında bulunan 200 haftalık ortalama, yaklaşık bir ay içinde yeni zirvesine ulaştı.

Blockstream, Bitcoin altyapısı ve kurumsal çözümler üzerine çalışan bir teknoloji şirketi olarak biliniyor. Adam Back ise kriptografi alanındaki çalışmalarıyla tanınan, Bitcoin ekosisteminde uzun süredir öne çıkan isimler arasında yer alıyor.

Adam Back’in paylaştığı değerlendirme, Bitcoin’in matematiksel tabanının yeni bir tarihi zirveye çıktığını ve uzun vadeli yapının güçlenmeye devam ettiğini ortaya koyuyor.

200 haftalık ortalama neyi gösteriyor

200 haftalık hareketli ortalama, Bitcoin fiyatının son yaklaşık dört yıllık seyrini baz alarak uzun vadeli ana eğilimi ölçüyor. Bu süre bir piyasa döngüsüne denk geldiği için gösterge, kısa vadeli dalgalanmaları ve günlük fiyat gürültüsünü büyük ölçüde ayıklıyor.

Tarihsel olarak bu seviye, Bitcoin için güçlü bir taban bölgesi işlevi gördü. Önceki ayı piyasalarında fiyatın bu çizginin altına indiği dönemler oldukça sınırlı kaldı ve bu kırılmalar çoğunlukla sert küresel ekonomik şoklarla aynı döneme rastladı.

Mini sözlük: 200 haftalık hareketli ortalama, bir varlığın son 200 haftadaki kapanış fiyatlarının ortalamasını alan uzun vadeli teknik göstergedir. Analistler bu çizgiyi, piyasanın ana yönünü ve tarihsel destek bölgelerini izlemek için kullanır.

Spot fiyat destek çizgisinin üzerinde kalıyor

Bitcoin spot piyasada 76 bin dolar ile 77 bin dolar aralığında işlem görüyor. Bu görünüm, fiyatın 200 haftalık ortalamanın belirgin şekilde üzerinde kaldığını ve uzun vadeli destek ile güncel piyasa değeri arasında geniş bir fark oluştuğunu gösteriyor.

Bu fark, satış baskısının tarihsel taban seviyesinin oldukça üzerinde karşılandığına işaret ediyor. Uzun vadeli yatırımcıların piyasadaki arzı emmeye devam etmesi, destek hattının güçlenmesinde etkili unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

200 haftalık ortalamanın 65 bin doların üstüne çıkması, bazı piyasa katılımcılarına göre Bitcoin’in bu seviyenin altında uzun süre kalmasının giderek daha düşük olasılık haline geldiğini gösteriyor.

Mevcut eğilim korunursa 60 bin dolar ile 64 bin dolar bandının yeniden görülme ihtimali zayıf kabul ediliyor. Bu görüş, kısa vadeli fiyat hareketinden çok, döngü temelli matematiksel yapının yukarı yönlü ilerlemesine dayanıyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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