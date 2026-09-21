HYPE tüm zamanların zirvesine çıktı, 100 dolar eşiği yaklaştı

HYPE, yaklaşık 96 dolarla yeni tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Son yükseliş, eylüldeki güçlü performansın ardından geldi ve fiyatı psikolojik açıdan önemli görülen 100 dolar sınırına yaklaştırdı.

Teknik görünümde yukarı yön korunuyor

Günlük grafikte HYPE, ana hareketli ortalamaların tamamının üzerinde işlem görüyor ve 95,40 dolar civarında seyrediyor. Son ivmenin öncesinde 77 ila 78 dolar aralığından gelen toparlanma dikkat çekti. Alıcılar 80 dolar seviyesini kısa sürede geri aldı, 87 ile 90 dolar arasındaki önceki zirveleri aştı ve fiyatı tarihi direnç bulunmayan bölgeye taşıdı.

HYPE için 96 doların üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 100 dolar seviyesinin kısa vadede gündeme gelmesi bekleniyor.

Platform verileri yükselişi destekliyor

Fiyat hareketini destekleyen unsurlar yalnızca teknik görünümle sınırlı kalmadı. Hyperliquid‘in manuel borçlanma özelliğini devreye almasının ardından HYPE ve BTC, USDC ile USDT kredileri için teminat olarak kullanılmaya başladı. İlk günde 269 milyon dolarlık borçlanma gerçekleşti, sağlanan likidite ise 400 milyon doları aştı.

Hyperliquid, zincir üstü sürekli vadeli işlemler alanında öne çıkan bir platform olarak biliniyor. Ekosistemdeki faaliyet artışı da son dönemde hız kazandı. Ağustosta HIP 3 kapsamında 4,44 milyar doların üzerinde hacim oluşurken, toplam açık pozisyon büyüklüğü yakın dönemde 14,3 milyar dolara ulaştı.

Mini sözlük: Açık pozisyon, henüz kapatılmamış vadeli işlem sözleşmelerinin toplam büyüklüğünü gösterir. Bu verideki artış, piyasaya yeni sermaye girişi ve yükselen işlem ilgisine işaret edebilir.

Hyperliquid Strategies verilerine göre ekosistem, Haziran 2026’da sona eren bir yıllık dönemde yaklaşık 945 milyon dolar değer kazandı. Protokol ekonomisinin HYPE geri alımlarıyla yakından bağlantılı olduğu da vurgulandı.

Önümüzdeki dönemde üç senaryo izleniyor

Kısa vadede ilk senaryo, yükselişin doğrudan sürmesi olarak öne çıkıyor. 96 doların üzerinde kalıcı bir kırılma yaşanırsa 100 dolar seviyesi daha hızlı test edilebilir. Tarihi zirvenin üzerinde geçmişten gelen direnç alanı bulunmadığı için psikolojik eşikler daha belirleyici hale geliyor.

İkinci olasılık, 90 ile 96 dolar aralığında yatay seyir izlenmesi. Böyle bir hareket, RSI ve kısa vadeli momentuma soluklanma alanı açabilir. 78 dolardan gelen hızlı yükselişin ardından bu tür bir sıkışma, yapıyı daha dengeli hale getirebilir.

Üçüncü senaryoda ise daha derin bir geri çekilme gündeme gelebilir. 90 doların kaybedilmesi halinde fiyatın önce 85 ile 87 dolar arasındaki eski kırılma bölgesine dönmesi mümkün görülüyor. Bunun altında 80 ile 82 dolar bandı bir sonraki önemli destek alanı olarak izleniyor. Buna rağmen mevcut tabloda momentum güçlü kalmayı sürdürüyor ve RSI, yüksek seviyede olsa da önceki bazı HYPE rallilerinde görülen aşırı bölgelere henüz ulaşmadı.

İlk günde 269 milyon dolarlık borçlanma ve 400 milyon doların üzerindeki likidite, Hyperliquid ekosistemindeki talebin son yükselişle birlikte genişlediğine işaret ediyor.