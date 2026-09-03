Kayıt Banner
HYPERLIQUID (HYPE)

Multicoin Capital, HYPE varlığının yaklaşık %75’ini sattı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Multicoin Capital, zirve HYPE pozisyonunun yaklaşık yüzde 75'ini sattı.
  • 📉 Son satış sonrası şirketin elinde yaklaşık 90,5 milyon dolarlık $HYPE kaldı.
  • 🏦 HYPE, Hashdex'in NCIQ fonuna yaklaşık yüzde 3,4 ağırlıkla girdi.
  • 🌐 Multicoin Capital, 16 Temmuz'da Trasia Labs'a 1,75 milyon dolar yatırım yaptı.
İlayda Peker
İlayda Peker

Multicoin Capital, blokzincir veri platformu Arkham’ın paylaştığı verilere göre HYPE pozisyonunun yaklaşık yüzde 10’luk ek bölümünü daha elden çıkardı. Son satışın ardından şirketin elinde yaklaşık 90,5 milyon dolar değerinde HYPE kaldı. Buna karşın HYPE, Multicoin Capital’ın zincir üstündeki en büyük varlığı olmayı sürdürüyor.

İçindekiler
1 Pozisyondaki gerileme dikkat çekti
2 Hyperliquid ekosistemine doğrudan yatırım yaptı
3 Kurumsal erişim alanı genişledi

Pozisyondaki gerileme dikkat çekti

Şirket, şubat ve mart aylarında yaklaşık 4 milyon HYPE biriktirmişti. O dönemde ulaşılan zirve seviyeye kıyasla mevcut varlık miktarı bunun dörtte birinden biraz fazla düzeyde bulunuyor. Böylece Multicoin Capital, tepe noktadaki HYPE pozisyonunun yaklaşık yüzde 75’ini satmış oldu.

Multicoin Capital, kripto varlıklara odaklanan bir yatırım şirketi olarak biliniyor. Son dönemdeki satışlara rağmen şirketin HYPE tarafındaki yüksek ağırlığı korunurken, işlemlerin zamanlaması piyasada yakından izleniyor.

Arkham verileri, Multicoin Capital’ın HYPE pozisyonunda yeni bir küçülmeye gittiğini ve buna rağmen tokenin şirketin en büyük zincir üstü varlığı olarak kaldığını gösteriyor.

Hyperliquid ekosistemine doğrudan yatırım yaptı

Temmuz ayında Multicoin Capital, Hyperliquid ekosistemine doğrudan yatırım yapma kararı da aldı. Şirket, 16 Temmuz’da Hyperliquid üzerinde kurulu, Asya odaklı sürekli vadeli işlem platformu Trasia Labs’a 1,75 milyon dolar yatırım yaptı.

Tohum yatırım turundaki tek yatırımcı Multicoin Capital oldu. Şirketin büyük HYPE pozisyonu düşünüldüğünde bu adım, yalnızca token tutmanın ötesine geçen daha geniş bir ekosistem ilgisine işaret etti.

Şubat ayında ise kurucu ortak Kyle Samani, yaklaşık on yılın ardından Multicoin Capital’daki aktif görevinden geri çekildi. Samani, Forward Industries’in yönetim kurulu başkanı olarak görevini sürdürdü.

Kurumsal erişim alanı genişledi

HYPE, kısa süre önce Hashdex’in Nasdaq CME Crypto Index ETF’si NCIQ içinde işlem görmeye başladı. Token, fonda yaklaşık yüzde 3,4 ağırlıkla yer aldı. Bu oranla HYPE, Bitcoin, Ethereum, XRP ve Solana’nın ardından fonun en büyük beşinci varlığı konumuna geldi.

Bu gelişme, HYPE’ın ABD’de kote bir kripto endeks ETF’sine ilk kez dahil edilmesi olarak öne çıktı. ABD’li yatırımcılar açısından erişim alanı da genişledi. Coinbase, Hyperliquid işlemlerini listeliyor ve nakit uzlaşılı vadeli işlemler dahil HYPE bağlantılı türev ürünler sunuyor.

HYPE’ın Hashdex’in NCIQ fonuna yaklaşık yüzde 3,4 ağırlıkla eklenmesi, tokenin ABD’deki kurumsal görünürlüğünü artıran önemli adımlardan biri oldu.

Kurumsal tarafta bir başka gelişme de Grayscale cephesinde yaşandı. Grayscale’in Hyperliquid Staking ETF’si HYPG, HYPE’ın token ekonomisi ile Hyperliquid ağının büyüme tezini öne çıkaran ürünlerden biri olmaya devam ediyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Multicoin Capital, Hyperliquid’de 21,7 milyon dolarlık HYPE taşıdı

Hyperliquid, Nasdaq CME kripto endeksine girdi

Solana 100 doların üzerinde tutunurken XRP kritik desteği sınadı

Hyperliquid, Kraken ile ABD vadeli işlem pazarı için görüşüyor

HYPE ETF’leri günlük girişte XRP ürünlerini geride bıraktı

HYPE, ETH ve LINK dirençleri aştı, XLM ivme kaybetti

Kinetiq, Hyperliquid için Elysium adlı yeni katman 2 ağını tanıttı

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
Bir Önceki Yazı Bitcoin’i destekleyebilir ama risk de büyüyor: Dolar hedge oranları 11 yılın dibinde
Bir Sonraki Yazı Solana’da 100 dolar desteği korunurken 70 dolar riski sürüyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL

Son Haberler

Solana’da 100 dolar desteği korunurken 70 dolar riski sürüyor
Solana (SOL)
Bitcoin’i destekleyebilir ama risk de büyüyor: Dolar hedge oranları 11 yılın dibinde
BITCOIN (BTC)
Lost your password?