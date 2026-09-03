Multicoin Capital, HYPE varlığının yaklaşık %75’ini sattı

Multicoin Capital, blokzincir veri platformu Arkham’ın paylaştığı verilere göre HYPE pozisyonunun yaklaşık yüzde 10’luk ek bölümünü daha elden çıkardı. Son satışın ardından şirketin elinde yaklaşık 90,5 milyon dolar değerinde HYPE kaldı. Buna karşın HYPE, Multicoin Capital’ın zincir üstündeki en büyük varlığı olmayı sürdürüyor.

Pozisyondaki gerileme dikkat çekti

Şirket, şubat ve mart aylarında yaklaşık 4 milyon HYPE biriktirmişti. O dönemde ulaşılan zirve seviyeye kıyasla mevcut varlık miktarı bunun dörtte birinden biraz fazla düzeyde bulunuyor. Böylece Multicoin Capital, tepe noktadaki HYPE pozisyonunun yaklaşık yüzde 75’ini satmış oldu.

Multicoin Capital, kripto varlıklara odaklanan bir yatırım şirketi olarak biliniyor. Son dönemdeki satışlara rağmen şirketin HYPE tarafındaki yüksek ağırlığı korunurken, işlemlerin zamanlaması piyasada yakından izleniyor.

Arkham verileri, Multicoin Capital’ın HYPE pozisyonunda yeni bir küçülmeye gittiğini ve buna rağmen tokenin şirketin en büyük zincir üstü varlığı olarak kaldığını gösteriyor.

Hyperliquid ekosistemine doğrudan yatırım yaptı

Temmuz ayında Multicoin Capital, Hyperliquid ekosistemine doğrudan yatırım yapma kararı da aldı. Şirket, 16 Temmuz’da Hyperliquid üzerinde kurulu, Asya odaklı sürekli vadeli işlem platformu Trasia Labs’a 1,75 milyon dolar yatırım yaptı.

Tohum yatırım turundaki tek yatırımcı Multicoin Capital oldu. Şirketin büyük HYPE pozisyonu düşünüldüğünde bu adım, yalnızca token tutmanın ötesine geçen daha geniş bir ekosistem ilgisine işaret etti.

Şubat ayında ise kurucu ortak Kyle Samani, yaklaşık on yılın ardından Multicoin Capital’daki aktif görevinden geri çekildi. Samani, Forward Industries’in yönetim kurulu başkanı olarak görevini sürdürdü.

Kurumsal erişim alanı genişledi

HYPE, kısa süre önce Hashdex’in Nasdaq CME Crypto Index ETF’si NCIQ içinde işlem görmeye başladı. Token, fonda yaklaşık yüzde 3,4 ağırlıkla yer aldı. Bu oranla HYPE, Bitcoin, Ethereum, XRP ve Solana’nın ardından fonun en büyük beşinci varlığı konumuna geldi.

Bu gelişme, HYPE’ın ABD’de kote bir kripto endeks ETF’sine ilk kez dahil edilmesi olarak öne çıktı. ABD’li yatırımcılar açısından erişim alanı da genişledi. Coinbase, Hyperliquid işlemlerini listeliyor ve nakit uzlaşılı vadeli işlemler dahil HYPE bağlantılı türev ürünler sunuyor.

HYPE’ın Hashdex’in NCIQ fonuna yaklaşık yüzde 3,4 ağırlıkla eklenmesi, tokenin ABD’deki kurumsal görünürlüğünü artıran önemli adımlardan biri oldu.

Kurumsal tarafta bir başka gelişme de Grayscale cephesinde yaşandı. Grayscale’in Hyperliquid Staking ETF’si HYPG, HYPE’ın token ekonomisi ile Hyperliquid ağının büyüme tezini öne çıkaran ürünlerden biri olmaya devam ediyor.