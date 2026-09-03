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Solana (SOL)

Solana’da 100 dolar desteği korunurken 70 dolar riski sürüyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Solana, 109 dolardan geriledikten sonra 100 dolar desteğinde tutunmaya çalışıyor.
  • 📈 Son bir ayda yaklaşık %37 yükselen $SOL, buna rağmen zirvesi olan 293,31 doların %65,6 altında kalıyor.
  • 🏛️ Bitcoin'deki toparlanma ve ABD'den gelen kripto mesajları piyasadaki alımları destekledi.
  • ⚠️ Faiz baskısı ve likiditenin geri çekilmesi durumunda 100 doların altında 70 dolar seviyesi izleniyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Solana, son geri çekilmede 109 dolardan düşmesinin ardından 100 dolar seviyesinde tutunma işaretleri verdi. CoinGecko verilerine göre SOL, son bir ayda yaklaşık %37 yükseldi ve birçok zaman diliminde artıda kalmayı sürdürdü. Buna karşın varlığın daha geniş fiyat görünümünde aşağı yönlü risklerin tamamen ortadan kalkmadığı değerlendiriliyor.

İçindekiler
1 Son toparlanmanın arka planı
2 Likidite etkisi ve düzeltme ihtimali
3 100 doların altı için izlenen seviye

Son toparlanmanın arka planı

Solana, 2022’de FTX’in çöküşünün ardından sert bir değer kaybı yaşamış ve fiyatı 10 doların altına inmişti. Buna rağmen sonraki dönemde güçlü bir toparlanma sergiledi. Ağ, yüksek işlem kapasitesiyle öne çıkan bir blokzincir olarak biliniyor. SOL, en son 293,31 dolarla zirve görürken bu seviyenin halen %65,6 altında işlem görüyor.

Solana, 109 dolardan gelen geri çekilmenin ardından 100 dolar çevresinde denge arıyor. Son bir aydaki %37’lik yükselişe rağmen piyasa, bu desteğin kalıcılığını izliyor.

Son yükselişin önemli bölümünde Bitcoin‘in 80 bin dolar eşiğini yeniden aşması etkili oldu. Bu hareket, kripto varlıklarda genele yayılan bir toparlanmayı beraberinde getirdi. Solana da bu eğilime paralel hareket ederek kısa sürede ivme kazandı.

Piyasadaki iyimserliğin arkasında Washington’dan gelen mesajlar da yer aldı. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen bir kripto etkinliğinde ülkenin büyük miktarda Bitcoin ve diğer kripto varlıkları satın almayı planladığını söyledi. Bu açıklama, yatırımcı güvenini destekleyen unsurlardan biri olarak öne çıktı.

Likidite etkisi ve düzeltme ihtimali

Yükselişte bir başka başlık ise ABD Hazine tahvili geri alımları oldu. Bu adımın piyasalardaki likiditeyi artırdığı, artan nakit akışının da riskli varlıklara yöneldiği değerlendiriliyor. Kripto piyasası da bu ortamdan destek bulmuş görünüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki etkinlikte ABD’nin büyük miktarda Bitcoin ve diğer kripto varlıkları satın almayı planladığını açıkladı.

Bununla birlikte son rallinin ardından bir düzeltme olasılığı da masada kalıyor. Solana’nın kısa vadede yatay bir seyir izlemesi mümkün görülse de 100 doların altına sarkma ihtimali dikkat çekiyor. Metinde, Jackson Hole toplantısında yapılan şahin tondaki konuşmanın faiz artışı beklentilerini canlı tuttuğu ve bunun kripto varlıklarda baskı yaratabileceği belirtiliyor.

100 doların altı için izlenen seviye

Likidite tarafında da geçici destek unsurlarının kalıcı olmayabileceği düşünülüyor. ABD Hazine tahvili geri alımlarından kaynaklanan likiditenin zamanla sistemden çekilmesi halinde kripto piyasasında ek baskı oluşabilir. Böyle bir senaryoda Solana için 100 dolar seviyesi kritik eşik olmayı sürdürüyor.

SOL bu desteğin altına inerse fiyatın 70 dolar bölgesinde denge araması gündeme gelebilir. Bu nedenle piyasada hem Bitcoin’in yönü hem de makroekonomik koşullar Solana’nın bir sonraki hareketi açısından yakından izleniyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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