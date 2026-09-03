Bitcoin ETF’leri 2 eylülde 101 milyon dolar giriş gördü

ABD’de 2 Eylül işlemlerinde kripto para ETF’lerine yönelik talep ayrıştı. Bitcoin spot ETF’leri güne net 101,15 milyon dolar girişle kapanırken, Ethereum, XRP ve Solana odaklı ürünlerde günlük bazda çıkış kaydedildi. Veriler, yatırımcıların belirsizlik döneminde Bitcoin’i daha temkinli bir tercih olarak öne çıkardığına işaret etti.

Bitcoin tarafında girişler hızlandı

Bitcoin spot ETF’lerinin toplam net varlık değeri 97,22 milyar dolara yükseldi. Kümülatif net giriş ise 54,73 milyar dolara ulaştı. Günlük işlem hacmi yaklaşık 1,73 milyar dolar oldu. Bu seviye, diğer kripto para ETF kategorilerinin üzerinde gerçekleşti.

Bitcoin spot ETF’leri 2 Eylül seansında 101,15 milyon dolar net giriş kaydederken, günlük işlem hacmi 1,73 milyar dolara çıktı.

Altcoin ETF’lerinde günlük çıkış görüldü

Ethereum ETF’leri son 30 günde 1,83 milyar dolarlık pozitif akışı korusa da, günlük bazda 48,08 milyon dolar net çıkış verdi. Buna rağmen bu ürünlerdeki toplam net giriş 13,03 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Son çekilmenin, zaman içinde biriken toplam sermayeye kıyasla daha sınırlı kaldığı görülüyor.

XRP tarafında beş ETF ürününün toplam günlük net çıkışı 57,20 milyon dolar oldu. Buna karşın kümülatif net giriş yaklaşık 1,68 milyar dolar düzeyinde kaldı. Son 30 günlük toplam akış da 165,22 milyon dolar ile pozitif bölgede yer aldı.

Solana ETF’leri gün içinde 6,13 milyon dolar net çıkış yaşadı. Yine de son 30 günde 197,60 milyon dolar, toplamda ise yaklaşık 1,34 milyar dolar giriş çekmeyi sürdürdü.

Ürün Günlük net akış 30 günlük akış Bitcoin ETF’leri 101,15 milyon dolar giriş Veri paylaşılmadı Ethereum ETF’leri 48,08 milyon dolar çıkış 1,83 milyar dolar giriş XRP ETF’leri 57,20 milyon dolar çıkış 165,22 milyon dolar giriş Solana ETF’leri 6,13 milyon dolar çıkış 197,60 milyon dolar giriş

XRP fiyatında kritik seviye öne çıktı

Fon akışlarındaki bu ayrışma, fiyat hareketlerinde de karşılık buldu. Ağustosta 1,70 dolara yaklaşan XRP, son durumda 1,36 dolardan işlem görüyor. Varlık, 1,35 dolardaki 200 günlük hareketli ortalamayı test ediyor.

XRP’nin bu seviyenin üzerinde kalamaması halinde düzeltmenin 1,29 dolardaki 20 günlük üstel hareketli ortalamaya doğru derinleşebileceği değerlendiriliyor. Buna karşılık 200 günlük ortalamanın korunması, kısa vadeli görünüm açısından önemli kabul ediliyor.

XRP 1,35 dolardaki 200 günlük hareketli ortalamayı test ederken, bu desteğin korunması kısa vadeli görünüm açısından önem taşıyor.

Son veriler, altcoin ETF’lerinde kısa vadeli çıkışların öne çıktığını, ancak 30 günlük akışların halen pozitif kaldığını gösterdi. Bitcoin ise aynı gün 100 milyon doların üzerinde giriş alarak kurumsal talepte en güçlü kısa vadeli görünümü sergiledi.