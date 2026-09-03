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Solana (SOL)

Bitcoin ETF’leri 2 eylülde 101 milyon dolar giriş gördü

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 2 Eylül’de Bitcoin ETF’leri 101,15 milyon dolar net giriş kaydetti.
  • 📉 Ethereum, XRP ve Solana ETF’lerinde aynı gün net çıkış görüldü.
  • 💵 Buna rağmen son 30 günde $XRP ürünleri 165,22 milyon dolar net giriş aldı.
  • 📊 XRP fiyatı ağustostaki 1,70 dolar atağının ardından 1,35 dolar desteğini test ediyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

ABD’de 2 Eylül işlemlerinde kripto para ETF’lerine yönelik talep ayrıştı. Bitcoin spot ETF’leri güne net 101,15 milyon dolar girişle kapanırken, Ethereum, XRP ve Solana odaklı ürünlerde günlük bazda çıkış kaydedildi. Veriler, yatırımcıların belirsizlik döneminde Bitcoin’i daha temkinli bir tercih olarak öne çıkardığına işaret etti.

İçindekiler
1 Bitcoin tarafında girişler hızlandı
2 Altcoin ETF’lerinde günlük çıkış görüldü
3 XRP fiyatında kritik seviye öne çıktı

Bitcoin tarafında girişler hızlandı

Bitcoin spot ETF’lerinin toplam net varlık değeri 97,22 milyar dolara yükseldi. Kümülatif net giriş ise 54,73 milyar dolara ulaştı. Günlük işlem hacmi yaklaşık 1,73 milyar dolar oldu. Bu seviye, diğer kripto para ETF kategorilerinin üzerinde gerçekleşti.

Bitcoin spot ETF’leri 2 Eylül seansında 101,15 milyon dolar net giriş kaydederken, günlük işlem hacmi 1,73 milyar dolara çıktı.

Altcoin ETF’lerinde günlük çıkış görüldü

Ethereum ETF’leri son 30 günde 1,83 milyar dolarlık pozitif akışı korusa da, günlük bazda 48,08 milyon dolar net çıkış verdi. Buna rağmen bu ürünlerdeki toplam net giriş 13,03 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Son çekilmenin, zaman içinde biriken toplam sermayeye kıyasla daha sınırlı kaldığı görülüyor.

XRP tarafında beş ETF ürününün toplam günlük net çıkışı 57,20 milyon dolar oldu. Buna karşın kümülatif net giriş yaklaşık 1,68 milyar dolar düzeyinde kaldı. Son 30 günlük toplam akış da 165,22 milyon dolar ile pozitif bölgede yer aldı.

Solana ETF’leri gün içinde 6,13 milyon dolar net çıkış yaşadı. Yine de son 30 günde 197,60 milyon dolar, toplamda ise yaklaşık 1,34 milyar dolar giriş çekmeyi sürdürdü.

ÜrünGünlük net akış30 günlük akış
Bitcoin ETF’leri101,15 milyon dolar girişVeri paylaşılmadı
Ethereum ETF’leri48,08 milyon dolar çıkış1,83 milyar dolar giriş
XRP ETF’leri57,20 milyon dolar çıkış165,22 milyon dolar giriş
Solana ETF’leri6,13 milyon dolar çıkış197,60 milyon dolar giriş

XRP fiyatında kritik seviye öne çıktı

Fon akışlarındaki bu ayrışma, fiyat hareketlerinde de karşılık buldu. Ağustosta 1,70 dolara yaklaşan XRP, son durumda 1,36 dolardan işlem görüyor. Varlık, 1,35 dolardaki 200 günlük hareketli ortalamayı test ediyor.

XRP’nin bu seviyenin üzerinde kalamaması halinde düzeltmenin 1,29 dolardaki 20 günlük üstel hareketli ortalamaya doğru derinleşebileceği değerlendiriliyor. Buna karşılık 200 günlük ortalamanın korunması, kısa vadeli görünüm açısından önemli kabul ediliyor.

XRP 1,35 dolardaki 200 günlük hareketli ortalamayı test ederken, bu desteğin korunması kısa vadeli görünüm açısından önem taşıyor.

Son veriler, altcoin ETF’lerinde kısa vadeli çıkışların öne çıktığını, ancak 30 günlük akışların halen pozitif kaldığını gösterdi. Bitcoin ise aynı gün 100 milyon doların üzerinde giriş alarak kurumsal talepte en güçlü kısa vadeli görünümü sergiledi.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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