🚨 Shibarium ağında Safe v1.4.1 için 9 sözleşme devreye alındı.

Shiba Inu topluluğunun uzun süredir bilinen üyelerinden Mazrael, Shibarium ağında Safe v1.4.1 dağıtımının tamamlandığını duyurdu. Mazrael’in paylaştığı bilgilere göre dokuz Safe sözleşmesi Shibariumscan üzerinde hem yayına alındı hem de doğrulandı. Buna paralel olarak dağıtım kayıtları için safe deployments PR#1666 numaralı çekme isteği de açıldı.

Doğrulanan sözleşmeler ve teknik kayıt süreci

Mazrael, paylaşımında Safe v1.4.1’in dokuz sözleşmeyle birlikte canlıya geçtiğini ve Shibariumscan üzerinde doğrulandığını söyledi. Paylaşımda, devreye alınan ve doğrulanan dokuz sözleşmeyi gösteren bir ekran görüntüsü de yer aldı.

Safe v1.4.1 için 9 sözleşme Shibariumscan üzerinde yayına alındı ve doğrulandı. Dağıtım kayıtları için PR#1666 da açıldı.

Mazrael ayrıca Safe ekibinin canonical deployment kayıtlarını iki haftalık periyotlarla incelediğini, sürümlerin ise aylık takvimle yayımlandığını aktardı. Bu durum, Shibarium’daki yeni kayıtların resmi süreçten geçerek kalıcı hale gelmesi açısından önem taşıyor.

Mini sözlük: Safe, akıllı hesap ve çoklu imza cüzdan altyapısı sağlayan bir sistemdir. Çoklu imza yapısı, bir işlemin tamamlanması için birden fazla onay gerektirdiğinden özellikle hazine yönetimi ve kurumsal varlık saklama süreçlerinde kullanılır.

GitHub üzerindeki teknik belgeye göre Safe v1.4.1 kapsamındaki dokuz sözleşmenin tamamı, Shibarium ana ağında canonical adresleriyle dağıtıldı. Bu dağıtımın Safe Singleton Factory üzerinden yapıldığı ve zincirin blok gezgini üzerinde doğrulandığı bilgisi paylaşıldı.

v1.3.0 ile v1.4.1 arasındaki fark

Shibarium’da daha önce v1.3.0 sürümü eip155 dağıtım seti üzerinden kayıtlıydı. PR#1666 ile birlikte v1.4.1 sürümünün canonical adreslerle eklenmesi, SafeProxyFactory adresinin diğer canonical ağlarla aynı yapıda olacağına işaret ediyor. Bu sayede Shibarium üzerinde oluşturulan Safe cüzdanlarının adresleri, diğer ağlardaki karşılıklarıyla uyumlu hale gelebilecek.

Paylaşılan teknik ayrıntılara göre dağıtılan her sözleşme adresi deployments.canonical.address verisiyle eşleşiyor. Zincir üzerindeki çalışma kodunun keccak256 değeri de depoda yayımlanan deployments.canonical.codeHash ile aynı görünüyor.

Shibarium altyapısındaki güncel durum

Mazrael, Shibarium’un artık çalışmadığı yönündeki iddialara da karşı çıktı. Ağın faaliyetini sürdürdüğünü söyleyen Mazrael, altyapının bakım ve geçiş sürecinden geçtiğini, topluluğun da bu ekosistem etrafında çalışmayı sürdürdüğünü kaydetti.

Shibarium altyapısı korunuyor ve yeni yapıya taşınıyor. Ağ çalışmayı sürdürüyor ve topluluk faaliyetlerine devam ediyor.

Öte yandan Shibarium Scan tarafında bir sıfırlama süreci yaşanıyor. Blokların şu anda yaklaşık yüzde 50’sinin indekslendiği belirtildi. Shibarium gezgini 11 Ağustos’ta Cloudflare arkasına alınmış, bu kesintinin ardından da altyapı geçiş süreci başlamıştı.