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BITCOIN (BTC)

Strategy, finansman elverdiği sürece Bitcoin alımını sürdürecek

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Strategy, uygun finansman bulunduğu sürece Bitcoin alımını sürdüreceğini açıkladı.
  • 📌 Şirket, yazın sattığı BTC’nin bir bölümünü ağustos sonunda daha yüksek fiyattan geri aldı.
  • 💬 Phong Le, kararların Bitcoin fiyatına değil, sermaye maliyetine göre verildiğini söyledi.
  • ₿ Strategy bilançosunda yer alan $BTC varlığı 845.050 adede ulaştı.
İlayda Peker
İlayda Peker

Strategy Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor, Bitcoin biriktirme yaklaşımını uzun vadeli ve disiplinli bir strateji olarak tanımladı. Golf sahasında çekilen kısa bir videoda konuşan Saylor, varlıklı yatırımcıların Bitcoin almayı tercih ettiğini ve kendisinin de yeniden Bitcoin alması gerektiğini söyledi. Strategy, eski adıyla MicroStrategy olan ve bilançosunda büyük miktarda Bitcoin tutmasıyla öne çıkan bir şirket olarak biliniyor.

İçindekiler
1 Uzun vadeli alım stratejisi öne çıktı
2 Yüksek fiyattan geri alım dikkat çekti
3 Bilanço büyüklüğü ve eleştiriler birlikte izleniyor

Uzun vadeli alım stratejisi öne çıktı

Saylor’un verdiği mesaj, Bitcoin yatırımında kısa vadeli fiyat hareketlerinden çok sabırlı ve planlı ilerlemenin önemli olduğu yönünde şekillendi. Şirketin eylülde paylaşılan verilerine göre Strategy, 66 milyar dolarlık toplam rezerv sermayesiyle S&P 500 içindeki finans şirketleri arasında Berkshire Hathaway’in ardından ikinci sırada yer aldı. Berkshire Hathaway’in aynı kalemde 364 milyar dolarlık büyüklüğe sahip olduğu görüldü.

JPMorgan Chase ve Citigroup gibi geleneksel finans devleri ise müşteri mevduatlarının hesaba katılması nedeniyle bu ölçümde negatif bölgede kaldı. JPMorgan Chase için eksi 1.347 trilyon dolar, Citigroup için ise eksi 619 milyar dolar düzeyi kaydedildi. Strategy’nin rezerv karşılama oranı da 10,75 kata çıkarak rekor seviyeye ulaştı.

Michael Saylor, Bitcoin yatırımında disiplinin belirleyici olduğunu vurgularken, varlıklı yatırımcıların Bitcoin almayı sevdiğini ve kendisinin de bir miktar daha Bitcoin alması gerektiğini dile getirdi.

Yüksek fiyattan geri alım dikkat çekti

Yaz aylarında atılan bir yönetim adımı, şirketin bu yaklaşımını somut biçimde ortaya koydu. Strategy, yaz döneminde 60 bin ila 65 bin dolar aralığından yaklaşık 7 bin BTC sattı. Şirket daha sonra ağustos sonlarında Bitcoin başına 80.318 dolar ödeyerek 4.603 BTC geri aldı. Bu işlemin toplam tutarı 370 milyon dolar oldu.

Strategy Üst Yöneticisi Phong Le, Bloomberg’e yaptığı değerlendirmede kararların doğrudan Bitcoin fiyatına göre değil, sermaye maliyetine göre alındığını söyledi. Le’ye göre yaz dönemindeki satış, imtiyazlı hisselerle bağlantılı yükümlülükleri karşılamak için yapıldı. Ağustostaki fiyat artışı ise şirkete hisse piyasası üzerinden 602,8 milyon dolarlık görece düşük maliyetli kaynak sağladı.

Phong Le, şirketin Bitcoin alımlarında asıl belirleyicinin fiyat seviyesi değil, uygun finansman koşulları olduğunu ve bu şartlar oluştuğunda 100 bin dolar seviyesinde de alım yapılacağını aktardı.

Bilanço büyüklüğü ve eleştiriler birlikte izleniyor

Strategy’nin elinde halen 845.050 BTC bulunuyor. Bitcoin fiyatının 77.200 dolar olduğu seviyede bu varlıkların toplam değeri yaklaşık 65,2 milyar dolar ediyor. Şirketin kasasında ayrıca 6,7 milyar dolar nakit yer alıyor.

Bununla birlikte bazı bağımsız analistler, toplam rezerv sermayesi hesabının 14,8 milyar dolarlık imtiyazlı hisse yükümlülüklerini içermediğine dikkat çekiyor. Bu kalem çıkarıldığında net rezervlerin 50,7 milyar dolara gerileyebileceği hesaplanıyor. Buna rağmen Wall Street’te Strategy’ye yönelik yaklaşımın giderek değiştiği, şirketin kısa vadeli spekülatif bir yapıdan çok uzun vadeli çalışan esnek bir sermaye yönetim şirketi olarak değerlendirildiği görülüyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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