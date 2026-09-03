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BITCOIN (BTC)

Fed’den kritik faiz mesajı geldi, Bitcoin 78 bin doların üzerine fırladı

Bilmeniz Gerekenler

  • Fed’in faiz mesajı Bitcoin’i hareketlendirdi
  • 🟢 Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, Ağustos enflasyonu mevcut iyileşmenin sürdüğünü gösterirse faizlerin sabit tutulmasını desteklemeye yakın olduğunu söyledi.
  • ⚠️ Ağustos enflasyonunun güçlü gelmesi halinde ise Eylül ayında faiz artışını değerlendirebileceğini belirtti.
  • 📉 Açıklamaların ardından yatırımcılar Fed’in faiz artıracağı yönündeki beklentilerini azalttı.
  • ₿ $BTC, Waller’ın mesajlarının ardından güç kazanarak 78 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, şu an devam eden toplantıda Eylül toplantısında faizlerin sabit tutulmasına destek vermeye yakın olduğunu açıkladı. Waller’ın son verilerde dezenflasyon işaretlerinin görülmeye başladığını söylemesi, piyasalarda faiz artışı beklentilerinin gerilemesine neden oldu. Açıklamaların ardından Bitcoin hızla yükselerek 78 bin doların üzerine çıktı.

İçindekiler
1 Fed’in Eylül kararı enflasyon verisine bağlı
2 Piyasalarda faiz artışı beklentisi azaldı
3 Bitcoin neden yükseldi?

Fed’in Eylül kararı enflasyon verisine bağlı

Waller, Fed’in 15-16 Eylül tarihlerindeki toplantısında alınacak faiz kararının büyük ölçüde Ağustos ayı enflasyon verilerine bağlı olacağını söyledi. Son ekonomik verilerde nihayet bazı dezenflasyon belirtileri gördüğünü ifade eden Waller, özellikle üç aylık çekirdek enflasyon göstergelerindeki ilerlemeyi “cesaret verici” olarak değerlendirdi.

Bu görünümün Ağustos ayında da devam etmesi durumunda Waller, politika faizinin mevcut seviyede tutulmasına destek vermeye eğilimli olduğunu belirtti.

Bununla birlikte Fed yetkilisi, enflasyon açısından yukarı yönlü risklerin tamamen ortadan kalkmadığı uyarısını da yaptı.

“Ağustos enflasyon verileri güçlü gelirse Eylül ayında bir faiz artışını değerlendirebilirim.”

Waller ayrıca ücret artışlarının Fed’in yüzde 2’lik enflasyon hedefiyle uyumlu bir seviyeye geldiğini söyledi. İş gücü piyasasının da iyi durumda olduğunu belirten Fed yetkilisi, Ağustos istihdam raporunda benzer bir görünüm beklediğini ifade etti.

Piyasalarda faiz artışı beklentisi azaldı

Waller’ın dezenflasyona dikkat çeken açıklamaları finansal piyasalarda hızlı şekilde fiyatlandı. ABD kısa vadeli faiz vadeli kontratları yükselirken yatırımcılar Fed’in Eylül ayında faiz artıracağı yönündeki pozisyonlarını azalttı.

Aynı dakikalarda açıklanan ABD işsizlik maaşı başvuruları 206 bin ile 205 binlik beklentinin hafif üzerinde gerçekleşti. Önceki veri ise 203 binden 204 bine revize edildi. ABD’de revize üretkenlik yüzde 1,4 ile beklentilere paralel gelirken iş gücü maliyetleri yüzde 1,2 ile yüzde 1,3’lük beklentinin altında kaldı.

Waller ayrıca ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 2’nin biraz üzerinde büyümesini beklediğini ve yapay zekâ yatırımlarının ekonomik büyümenin meşru bir bileşeni olduğunu söyledi.

Bitcoin neden yükseldi?

Waller’ın açıklamalarının Bitcoin açısından en önemli tarafı, Fed’in yakın vadede yeniden faiz artırabileceği yönündeki endişelerin bir miktar azalması oldu. Daha yüksek faiz beklentilerinin gerilemesi genel olarak dolar, tahvil faizleri ve riskli varlık fiyatlamaları üzerinde etkili olabiliyor.

Bitcoin de açıklamaların hemen ardından yukarı yönlü tepki verdi ve 78 bin doların üzerine çıktı.

Fed’in faizleri sabit tutması veya daha sıkı para politikasına geçiş ihtimalinin zayıflaması, Bitcoin gibi likidite koşullarına duyarlı riskli varlıklar açısından destekleyici bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Buna karşılık Waller’ın mesajı koşulsuz bir güvercin dönüşüne işaret etmiyor. Ağustos enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelmesi halinde faiz artışı seçeneğinin yeniden güçlenebileceğini açık biçimde ifade etti.

Bu nedenle Bitcoin açısından bir sonraki kritik aşama Ağustos enflasyon verileri olacak. Dezenflasyon eğiliminin devam etmesi Fed üzerindeki faiz artırma baskısını azaltabilirken, beklenenden güçlü bir enflasyon verisi Waller’ın işaret ettiği faiz artışı ihtimalini yeniden gündeme taşıyabilir ve kripto para piyasasında oynaklığın artmasına neden olabilir.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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