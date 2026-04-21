Shiba Inu’da 1 cent hayali büyük bariyerlerle karşı karşıya

Kripto para dünyasında Shiba Inu’nun 0,01 dolar hedefine ulaşması yönündeki beklentiler gündemde kalmaya devam ediyor. Fakat mevcut piyasa koşulları ve özellikle token’ın devasa arzı, bu hedefin gerçekçi olup olmadığı konusunda ciddi tartışmalar yaratıyor. Uzman isimler, projenin geleceğine dair iyimserliğe rağmen, teknik ve yapısal engellerin kolay aşılamayacağına dikkat çekiyor.

Piyasa Değerindeki Engeller

Shiba Inu şu an yaklaşık 589,16 trilyon token dolaşımda bulunduruyor. Yani fiyatın 1 cent seviyesine yükselmesi için toplam piyasa değerinin 5,89 trilyon dolara çıkması gerekiyor. Bu rakam, yalnızca Bitcoin ve Ethereum’u değil, genel küresel kripto piyasasını dahi geride bırakıyor. CryptoAppsy verilerine göre, yazı sırasında SHIB yaklaşık 0,000006060 dolardan işlem görüyor ve piyasa değeri 3,57 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Karşılaştırmak gerekirse, genel kripto para piyasasının toplam değeri 2,55 trilyon dolar civarında. Bitcoin ise bunun yaklaşık 1,5 trilyon dolarlık kısmını oluşturuyor. Bu veriler, Shiba Inu’nun hedeflenen piyasa değerine ulaşmasını bugünkü koşullarda neredeyse imkansız kılıyor.

Geçmişteki Yükseliş ve Topluluk Etkisi

2021’de Shiba Inu’nun hızlı çıkışı, 0,00008845 dolarlık rekor seviyeye kısa sürede ulaştırdı. Bu dönem, kripto para topluluğu içinde “1 cent” hedefinin yaygınlaşmasını sağladı. Ancak sert düşüş sonrası bu hedefle mevcut fiyat arasındaki makas giderek açıldı.

Uzmanların aktardığına göre, Shiba Inu’nun en büyük avantajı, topluluğunun süregelen desteği. Geçmiş boğa piyasalarında ciddi değer artışları yaşayan token, halen büyük bir takipçi kitlesini elinde tutuyor. Ancak eski yatırımcıların yeni projelere yönelmesi ve artan sabırsızlık, ivmede zayıflama yaratıyor.

Shiba Inu’nun önceki rallilerde büyük kazançlar elde ettiği bildirilirken, projenin son dönem performansında topluluğun bir kısmının motivasyonunu kaybetmeye başladığı ifade ediliyor.

Yakım Oranları ve Gelecek Beklentileri

Shiba Inu’nun tanınırlığında Ethereum’un kurucu isimlerinden Vitalik Buterin’in 2021’de yaptığı büyük token yakımı büyük rol oynamıştı. Bu hareket ve sonrasında gelen yüksek meblağlı bağışlar, kripto piyasasında dikkat çekmişti. Ancak güncel yakım oranları belirgin biçimde düşük seyrediyor ve fiyat üzerinde benzer bir etki yaratmıyor.

Ekosistemdeki bazı isimler, projeyi yöneten ekibin anonim kalmaya devam etmesinin yatırımcılar açısından ekstra bir belirsizlik yarattığını da belirtiyor. Ayrıca SHIB’in farklı alanlara açılması ve yan projelerle genişleme çabaları, doğrudan ana token’a bir katkı sağlamadığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

Yine de, piyasa döngüleri ve genel kripto sektörünün hareketliliği göz önüne alındığında, Shiba Inu’nun ileride sürpriz yükselişler yaşaması ihtimal dışı görülmüyor. Fakat arzın büyüklüğü ve değerleme sorunları, 0,01 dolar hedefinin önündeki en büyük engeller olmaya devam ediyor.