XRP fiyatı 1,44 dolarda sıkıştı yeni sıçrama mı geliyor?

Son dönemde XRP’deki fiyat hareketleri piyasa takipçileri arasında ikiye bölünmüş değerlendirmelere yol açtı. Bazı analistler, bu durgun sürecin hareketlerin tamamen tıkandığı, durağan bir dönem olduğunu savunurken, diğerleri ise XRP’nin bir kırılma öncesi güç topladığını düşünüyor.

Piyasada Durgunluk ve Potansiyel Kırılım

Piyasa analisti Vlad, mevcut dönemi momentum açısından “ölü bölge” olarak yorumluyor. XRP fiyatı şu sıralar 1,40 dolar civarına sıkışmış durumda ve fiyat aralığı 1,30–1,45 dolar bandında kalmaya devam ediyor. İşlem hacmi de belirgin bir şekilde düşük; yön konusunda güçlü bir hikaye oluşmadığı dikkat çekiyor.

Yüzeyde, piyasanın sıkıştığı ve yönünü bulamadığı; sessiz ve durgun bir tablo çiziliyor. Ancak görünenin aksine, fiyat hareketinin altında volatilite verileri farklı bir tablo sunuyor. XRP’nin 30 günlük Gerçekleşen Volatilite Endeksi 0,42 ile son bir yılın en düşük seviyesine geriledi. Tarihsel olarak bu tip baskılı dönemler uzun sürmüyor.

Teknik Seviyeler ve Hacim Analizi

CryptoAppsy verilerine göre, XRP 1,44 dolar seviyesinde işlem görüyor ve bu fiyat son haftalardaki sıkışma aralığının üst sınırına oldukça yakın. Fiyatın şu anda 100 günlük hareketli ortalamanın (EMA) hemen karşısında olması, yeni bir direnç noktasında bulunduğuna işaret ediyor. Bu seviyedeki hareketler, piyasada yüzeyden görünmeyen yeni bir atılımın başlayabileceğine dair beklentileri güçlendiriyor.

Volatilitenin böylesine sıkışık olduğu dönemlerde genellikle fiyat, bir süre daha yatay seyretmek yerine, baskının kırılmasıyla birlikte hızlı ve yönlü bir harekete geçebiliyor.

Uzun Vadeli Beklentiler ve Ekosistem Gelişimi

Kısa vadede piyasanın temkinli olması öne çıkarken, uzun süreli sıkışmanın ardından 2 dolar psikolojik ve teknik olarak bir sonraki önemli hedef olarak öne çıkıyor. Eğer alıcılar ivmeyi yerinde tutmayı başarırsa, yukarı yönlü ani bir fiyat hareketi gerçekleşebilir.

İyimser taraftaki bazı analistler ise XRP’nin olası değerinin, gelişen Bifrost Bridge ekosisteminin etkisiyle 9–13 dolar aralığına ulaşabileceğini belirtiyor. Bu pozisyon, XRP’nin çapraz zincir uyumluluğu arttıkça ödeme ve likidite alanındaki rolünün da güçlenebileceği varsayımına dayanıyor.

Yatırımcılar ve takipçiler açısından XRP’de mevcut durum, kısa vadede işlem hacminin düşüklüğüne ve trendin zayıflığına karşılık, teknik göstergelerin uzun vadeli birikim sürecini desteklediği ikili bir yapı oluşturuyor.

Yüzeyde hareketsiz ve belirsiz gözüken fiyatlama, aslında volatilitenin sıkışması, kritik hareketli ortalamalara baskı ve ekosistemdeki istikrarlı gelişmeler sayesinde daha çok birikime işaret ediyor.

Piyasanın asıl takip ettiği soru ise, bu mevcut sıkışmanın yakın zamanda güçlü bir yükselişe mi döneceği, yoksa fiyatın bir süre daha yatay seyrini sürdüreceği. Bir sonraki net hareketin belirleyicisi, alıcıların direnç noktalarında kararlılık göstererek sessiz bekleyişi kalıcı bir çıkışa çevirip çeviremeyeceği olacak.